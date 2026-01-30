Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026. TikTok

Nataniel Sánchez vuelve a pisar suelo peruano para presentar su más reciente proyecto: 'Mi Mejor Enemiga’, una comedia dirigida por la reconocida comediante y ahora cineasta Saskia Bernaola.

La película, que se estrena este 5 de febrero en todas las salas nacionales, explora las rivalidades y reconciliaciones entre amigas con un tono ligero, divertido y cargado de situaciones inesperadas.

La actriz, recordada por millones como Fernanda de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’, se muestra agradecida por la oportunidad de regresar al país y asumir un nuevo reto actoral:

“Estoy inmensamente feliz con la oportunidad de volver a mi país que tanto amo. Ha sido un regalo estar en una producción que amé desde el primer día y que tuvo como único propósito contar una linda historia sobre la amistad”.

¿Regresa Nataniel Sánchez a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en 2026?

La visita de Nataniel Sánchez al Perú ha desatado rumores sobre su posible regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’, la serie que la catapultó a la fama como Fernanda, pareja de Joel González (Erick Elera). Ante la consulta de los medios, la actriz fue clara y sincera:

“Lo que pasa es que no me han contactado, entonces yo no puedo hablar sobre algo que no es real. Vine aquí a promocionar la película y en eso estoy enfocada. Nunca puedes decir nunca, porque a veces dices ‘no haré eso’ y luego lo haces. Depende del momento de vida y que todo se junte y calce”, contó a América Espectáculos.

Sánchez enfatizó que no ha recibido ninguna oferta para reincorporarse al elenco en la temporada 2026, pero no descarta la posibilidad: “No tengo una respuesta concreta para dar. Uno nunca puede decir nunca”.

La expectativa de los fanáticos de AFHS aumentó aún más tras el final de la última temporada, donde el personaje de Nachito fue baleado, abriendo la puerta para el retorno de sus hijos Fernanda o Nicolás a “Las Lomas”.

‘Mi Mejor Enemiga’: una comedia sobre reencuentros y segundas oportunidades

En el filme, Nataniel interpreta a Valeria, una mujer que, tras 25 años, se reencuentra con su exmejor amiga. El reencuentro desata viejas rivalidades, enredos y muchas carcajadas.

“Es una comedia hecha con amor, entrega y diversión de principio a fin. Van a pasarla bien y olvidarse de los problemas”, asegura la actriz, quien destaca la dirección de Bernaola y la química con el elenco, que incluye a Omar García como su esposo en la ficción.

La intérprete revela que, aunque se considera más dramática que comediante, la directora supo sacar su faceta más divertida:

“Siempre digo que soy más dramática que comediante, pero Saskia sacó lo mejor de mí. Para el rodaje estuvimos internados en un hotel y ha sido un arduo trabajo, pero muy gratificante”.

Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano. Video: AV Films

Reflexionando sobre su carrera, Nataniel cuenta que muchas veces son los personajes quienes terminan eligiendo a los actores.

“Recuerdo que cuando me alcanzaron el guion, sin saber quiénes eran mis compañeros, ya me estaba carcajeando. Ahora que he visto la película, me reafirmo en que los personajes siempre eligen a los actores”.

El aprendizaje que Valeria le dejó en “Mi Mejor Enemiga” fue el de la importancia de hablar a tiempo y valorar la amistad verdadera:

“Lo que me llevo de este personaje es que lo más importante es hablar a tiempo”.

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’

Un reencuentro con el público peruano y nuevos proyectos en puerta

Nataniel Sánchez agradece el cariño del público peruano y no descarta seguir apostando por proyectos nacionales:

“Gracias por permitirme a AV Films ser parte de esta historia. Todos los miembros del equipo de producción y actoral entregaron todo de sí”.

La actriz, que se ha consolidado en España y mantiene una carrera internacional, deja abierta la posibilidad de sumar más películas, series o incluso volver a la televisión nacional, dependiendo de cómo se presenten las próximas oportunidades.

Nataniel Sánchez, recordada por su papel en 'Al Fondo Hay Sitio', regresa tras su experiencia artística en España y su incursión como cantante.