Perú

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026

La actriz peruana se encuentra en el Perú promocionando la comedia que dirige Saskia Bernaola.

Guardar
Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’ y revela si estará en ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2026. TikTok

Nataniel Sánchez vuelve a pisar suelo peruano para presentar su más reciente proyecto: 'Mi Mejor Enemiga’, una comedia dirigida por la reconocida comediante y ahora cineasta Saskia Bernaola.

La película, que se estrena este 5 de febrero en todas las salas nacionales, explora las rivalidades y reconciliaciones entre amigas con un tono ligero, divertido y cargado de situaciones inesperadas.

La actriz, recordada por millones como Fernanda de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’, se muestra agradecida por la oportunidad de regresar al país y asumir un nuevo reto actoral:

“Estoy inmensamente feliz con la oportunidad de volver a mi país que tanto amo. Ha sido un regalo estar en una producción que amé desde el primer día y que tuvo como único propósito contar una linda historia sobre la amistad”.

¿Regresa Nataniel Sánchez a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en 2026?

La visita de Nataniel Sánchez al Perú ha desatado rumores sobre su posible regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’, la serie que la catapultó a la fama como Fernanda, pareja de Joel González (Erick Elera). Ante la consulta de los medios, la actriz fue clara y sincera:

“Lo que pasa es que no me han contactado, entonces yo no puedo hablar sobre algo que no es real. Vine aquí a promocionar la película y en eso estoy enfocada. Nunca puedes decir nunca, porque a veces dices ‘no haré eso’ y luego lo haces. Depende del momento de vida y que todo se junte y calce”, contó a América Espectáculos.

Sánchez enfatizó que no ha recibido ninguna oferta para reincorporarse al elenco en la temporada 2026, pero no descarta la posibilidad: “No tengo una respuesta concreta para dar. Uno nunca puede decir nunca”.

La expectativa de los fanáticos de AFHS aumentó aún más tras el final de la última temporada, donde el personaje de Nachito fue baleado, abriendo la puerta para el retorno de sus hijos Fernanda o Nicolás a “Las Lomas”.

¿Regresa Nataniel Sánchez a ‘Al
¿Regresa Nataniel Sánchez a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en 2026?

‘Mi Mejor Enemiga’: una comedia sobre reencuentros y segundas oportunidades

En el filme, Nataniel interpreta a Valeria, una mujer que, tras 25 años, se reencuentra con su exmejor amiga. El reencuentro desata viejas rivalidades, enredos y muchas carcajadas.

“Es una comedia hecha con amor, entrega y diversión de principio a fin. Van a pasarla bien y olvidarse de los problemas”, asegura la actriz, quien destaca la dirección de Bernaola y la química con el elenco, que incluye a Omar García como su esposo en la ficción.

La intérprete revela que, aunque se considera más dramática que comediante, la directora supo sacar su faceta más divertida:

“Siempre digo que soy más dramática que comediante, pero Saskia sacó lo mejor de mí. Para el rodaje estuvimos internados en un hotel y ha sido un arduo trabajo, pero muy gratificante”.
Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano. Video: AV Films

Reflexionando sobre su carrera, Nataniel cuenta que muchas veces son los personajes quienes terminan eligiendo a los actores.

“Recuerdo que cuando me alcanzaron el guion, sin saber quiénes eran mis compañeros, ya me estaba carcajeando. Ahora que he visto la película, me reafirmo en que los personajes siempre eligen a los actores”.

El aprendizaje que Valeria le dejó en “Mi Mejor Enemiga” fue el de la importancia de hablar a tiempo y valorar la amistad verdadera:

“Lo que me llevo de este personaje es que lo más importante es hablar a tiempo”.

Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor
Nataniel Sánchez protagoniza ‘Mi mejor enemiga’

Un reencuentro con el público peruano y nuevos proyectos en puerta

Nataniel Sánchez agradece el cariño del público peruano y no descarta seguir apostando por proyectos nacionales:

“Gracias por permitirme a AV Films ser parte de esta historia. Todos los miembros del equipo de producción y actoral entregaron todo de sí”.

La actriz, que se ha consolidado en España y mantiene una carrera internacional, deja abierta la posibilidad de sumar más películas, series o incluso volver a la televisión nacional, dependiendo de cómo se presenten las próximas oportunidades.

Nataniel Sánchez, recordada por su
Nataniel Sánchez, recordada por su papel en 'Al Fondo Hay Sitio', regresa tras su experiencia artística en España y su incursión como cantante.

Temas Relacionados

Nataniel SánchezMi mejor enemigaAl Fondo Hay Sitioperu-entretenimiento

Más Noticias

Más de 2.500 mesas permitirán a peruanos en el exterior votar en las Elecciones 2026: esto es lo que necesitan conocer

El despliegue global permitirá que más de un millón de ciudadanos peruanos residentes fuera del país participen en los comicios del próximo 12 de abril, con recintos distribuidos en los cinco continentes

Más de 2.500 mesas permitirán

Senamhi: Ríos en Perú mantendrán caudales entre “normal” y “sobre lo normal” hasta mayo

El pronóstico hidrológico advierte que los principales ríos del país presentarán niveles estables, mientras se refuerzan sistemas de monitoreo ante eventuales lluvias intensas y activación de quebradas

Senamhi: Ríos en Perú mantendrán

San Juan de Lurigancho tendría tres centros comerciales más: estos son los millonarios proyectos

El crecimiento del consumo y la alta densidad poblacional del distrito impulsan la llegada de inversiones de gran escala, con proyectos que buscan ampliar la oferta de comercio, servicios y entretenimiento para los vecinos en los próximos años

San Juan de Lurigancho tendría

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

El ente rector del fútbol sudamericano compartió en su página web que el habitual Estadio Nacional no acogerá el encuentro de vuelta de los ‘bajopontinos’ en el certamen internacional

Conmebol oficializó al Estadio Miguel

Anulan prisión preventiva contra Ciro Castillo: Poder Judicial falla a favor del gobernador regional del Callao

El gobernador regional continuará siendo investigado bajo comparecencia en el marco del caso “Los Socios del Callao”, relacionado con presuntas irregularidades en contrataciones públicas

Anulan prisión preventiva contra Ciro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Kangin, exintegrante de Super Junior,

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

Top de películas más vistas en Netflix Perú

DEPORTES

Conmebol oficializó al Estadio Miguel

Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”