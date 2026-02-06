Hombre ofrece su riñón para salvar la vida de su esposa con insuficiencia renal en Iquitos

Un hombre de Iquitos muestra su amor incondicional al ofrecer uno de sus riñones a su esposa, quien requiere un trasplante vital para su salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al borde de la muerte y aferrada a la esperanza, Emilia Cachique Vilca, de 39 años, libra desde hace casi un año la batalla más dura de su vida. Diagnosticada con insuficiencia renal terminal, su única posibilidad de seguir viviendo es un trasplante de riñón. Frente a este escenario, su esposo, Arturo Arbildo Asipali, ha tomado una decisión marcada por el amor: donarle uno de sus riñones para salvarla.

Emilia nació con riñones pequeños, una condición congénita que con el paso de los años derivó en insuficiencia renal. Según Exitosa, su estado de salud se agravó severamente tras contraer COVID-19, dejándola al borde de la muerte y acelerando el deterioro de sus funciones renales.

Debido a la complejidad de su cuadro clínico, los médicos del distrito de Bretaña, ubicado a orillas del río Puinahua, en la provincia de Requena, determinaron su traslado de emergencia al Hospital Regional de Loreto. Emilia llegó a la ciudad de Iquitos acompañada de su esposo y desde entonces permanece internada en dicho nosocomio, donde este próximo 27 de febrero cumplirá un año de hospitalización.

Según el diagnóstico médico, la paciente presenta insuficiencia renal terminal, por lo que requiere con urgencia un trasplante de riñón para continuar con vida. Mientras tanto, depende de tratamientos constantes para mantenerse estable, en medio de la incertidumbre y el desgaste físico y emocional que implica una enfermedad de esta magnitud.

La pareja es madre y padre de cinco hijos, de 18, 17, 10 y 6 años, además de una niña de apenas 1 año y 7 meses. Pensando en ellos y en la posibilidad de no dejarlos sin su madre, Arturo, quien trabaja como pescador en el río Puinahua, decidió someterse al proceso para convertirse en donante vivo.

Ahora, ambos deberán someterse a una serie de evaluaciones médicas y pruebas de compatibilidad para determinar si el trasplante es viable. De obtener resultados favorables, los médicos informaron que la intervención quirúrgica se realizaría en la ciudad de Lima. Hasta entonces, la familia permanece a la espera, entre la esperanza y el temor, de una respuesta que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La historia de Emilia y Arturo es un reflejo de la dura realidad que enfrentan muchas familias en zonas alejadas del país, donde el acceso oportuno a tratamientos especializados puede significar una carrera contra el tiempo, sostenida únicamente por el amor y la fe.

El riñón, el órganos más transplantado en Perú

EsSalud logra trasplantar hígado y riñón de manera simultánea a un mismo paciente - EsSalud

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en 2025 el trasplante de riñón fue el procedimiento de órganos más realizado en el país, con 112 intervenciones, en su mayoría provenientes de donantes cadavéricos, lo que refleja el impacto creciente de la insuficiencia renal crónica relacionada con enfermedades como la diabetes e hipertensión.

Este tipo de trasplante representa una alternativa vital para pacientes que sin esta opción quedarían dependientes de hemodiálisis. Además del riñón, el segundo órgano con mayor lista de espera es la córnea, con más de 5,000 personas registradas para recibir un trasplante.

El Minsa destacó que una de las principales barreras para atender esta demanda es la escasa declaración de voluntad de donación inscrita en el DNI, situación que intentan mejorar con campañas de sensibilización y educación ciudadana.

En 2025 también se publicó el reglamento de la Ley n.º 31756 para fortalecer la cultura de donación con fines terapéuticos y promover la inscripción voluntaria de donantes, con el objetivo de ampliar la base de órganos disponibles y reducir la brecha entre quienes necesitan un trasplante y los órganos disponibles en el país.