JNE confirma que Alejandro Aguinaga vulneró la neutralidad electoral

El congresista y postulante al Senado Alejandro Aguinaga difundió campañas médicas con símbolos de Fuerza Popular durante la semana de representación parlamentaria. Foto: Congreso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por el legislador Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular y dejó firme la decisión que lo sanciona por vulnerar el principio de neutralidad electoral, tras el uso de símbolos partidarios en actividades oficiales difundidas en redes sociales, en el marco de las elecciones generales de 2026.

La resolución ratifica lo dispuesto previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, que el 11 de diciembre de 2025 determinó que Alejandro Aguinaga incurrió en una infracción a la normativa electoral vigente. El caso fue evaluado en audiencia pública virtual el 28 de enero y posteriormente debatido y votado en sesión privada del Pleno del JNE.

Alejandro Aguinaga integra la bancada de Fuerza Popular.

Difusión de campañas médicas con símbolos partidarios

De acuerdo con el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, el congresista utilizó su cuenta de Facebook para difundir campañas médicas gratuitas realizadas el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2025. Estas actividades se llevaron a cabo durante la semana de representación parlamentaria, periodo en el que los legisladores cumplen funciones oficiales financiadas con recursos públicos.

En las publicaciones fiscalizadas se observaron banners del despacho congresal que incluían el símbolo del partido Fuerza Popular, así como otros elementos visuales asociados a dicha organización política. Para el JNE, esta conducta configura una vulneración al principio de neutralidad, al tratarse de actividades oficiales desarrolladas en el contexto del proceso electoral.

JNE ratifica que Alejandro Aguinaga incumplió normas de neutralidad electoral. Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

La evaluación del JEE y el JNE

El procedimiento fue iniciado por el Jurado Electoral Especial de Lambayeque tras un informe de fiscalización electoral que detectó la difusión del contenido en redes sociales. En su análisis, el JEE concluyó que la exhibición de símbolos partidarios en actividades propias de la función congresal contraviene las reglas de neutralidad establecidas en la normativa electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó este criterio y precisó que, durante la semana de representación, los congresistas no pueden utilizar colores, emblemas ni mensajes de carácter político-partidario, independientemente de que exista o no una intención proselitista expresa.

Recurso de apelación declarado infundado

En su recurso de apelación, Alejandro Aguinaga sostuvo que las campañas médicas formaban parte de su labor de representación y que no buscaban promover a su partido político. También alegó presuntas deficiencias en la notificación del procedimiento y falta de motivación en la resolución emitida por el JEE de Lambayeque.

Sin embargo, el JNE determinó que la notificación se realizó conforme a ley y que la resolución cuestionada expone de manera clara los hechos, la normativa aplicable y la infracción cometida. Por ello, declaró infundado el recurso y dejó firme la sanción impuesta.

Con esta decisión, el expediente será remitido nuevamente al Jurado Electoral Especial de Lambayeque para que continúe con el trámite correspondiente. Las notificaciones se realizarán a través de la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

Normativa electoral aplicada

El caso fue resuelto en aplicación del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Según esta normativa, los funcionarios públicos deben mantener una conducta neutral durante los procesos electorales, evitando cualquier acción que pueda favorecer o perjudicar a una organización política.

El Jurado Nacional de Elecciones subrayó que el respeto al principio de neutralidad es una garantía para la equidad en la competencia electoral y para la correcta utilización de los recursos públicos.

Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez y Fernando Rospigliosi también buscan un lugar en el próximo Senado. Composición Infobae Perú.

¿Quién es Alejandro Aguinaga?

Alejandro Aguinaga Recuenco es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de especialización en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Unidad de Estrasburgo, en Francia. Inició su carrera política en 1994, cuando fue designado viceministro de Salud durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, y posteriormente se desempeñó como ministro de Salud entre 1999 y 2000.

Ha sido elegido congresista en tres periodos legislativos (2006-2011, 2011-2016 y 2021-2026) y actualmente preside la Comisión Especial de Seguimiento de las Políticas de Lucha contra el Cáncer. Es conocido también por haber sido el médico de cabecera y uno de los defensores más cercanos de Alberto Fujimori.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, desmiente a Alejandro Aguinaga: “Nunca me dijeron que me retire”: (Captura: RPP)

Aguinaga enfrenta investigaciones vinculadas al caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen fujimorista, proceso que ha atravesado anulaciones y retrocesos judiciales. Asimismo, fue cuestionado por su participación en el escándalo del “Vacunagate” en 2021 y por su voto a favor de iniciativas legislativas que han sido criticadas por limitar la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

Actualmente, el congresista postula al Senado de la República por Fuerza Popular, en un escenario marcado por cuestionamientos legales y ahora por una infracción electoral confirmada por el máximo organismo del sistema electoral.