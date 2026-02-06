Chequeo médico gratis para este 07 de febrero: conoce dónde y qué servicios están disponibles

El evento incluye espacios informativos y educativos para reforzar la importancia del autocuidado y la adopción de hábitos saludables en la vida diaria - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de La Victoria anunció que organizará una campaña médica gratuita destinada a vecinos de todas las edades. La actividad se llevará a cabo este sábado 7 de febrero, entre las 09:30 y las 13 horas, en el parque Las Palmeras, ubicado en la intersección de la avenida Santa Catalina y la calle Antonio de la Guerra.

El objetivo principal de esta jornada es acercar servicios de salud y bienestar a personas que, por distintas razones, enfrentan barreras para obtener atención oportuna. El evento busca priorizar la prevención, la detección temprana de enfermedades y el fomento de hábitos saludables.

La jornada inicia a las 9:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecen?

Los asistentes podrán acceder sin costo a una amplia variedad de atenciones, cada una pensada para responder a necesidades básicas y aportar al desarrollo físico y emocional de los participantes:

Medicina general : Consultas clínicas para identificar enfermedades comunes, orientar tratamientos básicos y derivar a especialistas si fuera necesario.

Triaje : Evaluación rápida para determinar el estado general de salud y priorizar las siguientes atenciones según la urgencia.

Nutrición : Consejería especializada para promover una alimentación balanceada, con recomendaciones personalizadas para prevenir problemas como desnutrición u obesidad.

Optometría : Exámenes de la vista para detectar posibles problemas oculares y orientar sobre el cuidado visual.

Prevención de dengue : Información y orientación sobre medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor y reconocer síntomas de la enfermedad.

Psicología : Atención profesional para abordar situaciones de estrés, ansiedad o malestar emocional, además de promover la salud mental en la familia.

Limpieza facial : Servicio dirigido a mejorar la salud y apariencia de la piel, orientado especialmente a adolescentes y jóvenes.

Corte y planchado de cabello : Espacio de cuidado personal que contribuye a la autoestima y el bienestar de quienes reciben el servicio.

ECG/EKG: Electrocardiograma para las primeras 20 personas, permitiendo detectar alteraciones en el ritmo cardíaco y prevenir complicaciones mayores.

Además de los servicios mencionados, la jornada contará con espacios informativos y educativos para reforzar la importancia de la prevención y los autocuidados en la vida diaria.

En ese sentido, la municipalidad invita a toda la población a sumarse a esta campaña, que no solo facilita el acceso a servicios médicos, sino que también fomenta la convivencia y la integración vecinal.

Los asistentes podrán acceder a medicina general, triaje, nutrición, optometría, psicología, prevención de dengue, entre otros - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuáles son los beneficios de los chequeos médicos?

Detectan factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto o antecedentes familiares, lo que posibilita tomar medidas preventivas antes de la aparición de síntomas.

Permiten evaluar el estado general de salud y ajustar recomendaciones sobre alimentación, actividad física y hábitos cotidianos según la edad y el perfil de cada persona.

Ofrecen orientación profesional sobre vacunas, exámenes adicionales y cuidados específicos en distintos momentos de la vida, adaptando la atención a cada necesidad individual.

Refuerzan la importancia del autocuidado y motivan una actitud preventiva frente a la salud, lo que contribuye a evitar enfermedades crónicas o severas.

Fortalecen la relación de confianza entre paciente y personal sanitario, facilitando la resolución de dudas sobre bienestar físico y emocional.

Los chequeos médicos periódicos mejoran la calidad de vida y aseguran el equilibrio integral del organismo al posibilitar la identificación y el control precoz de problemas.