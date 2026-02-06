Perú

Chequeo médico gratis para este 07 de febrero: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La jornada busca acercar la atención de salud a quienes enfrentan barreras para acceder a servicios médicos y prioriza la prevención y la detección temprana de enfermedades

Guardar
El evento incluye espacios informativos
El evento incluye espacios informativos y educativos para reforzar la importancia del autocuidado y la adopción de hábitos saludables en la vida diaria - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de La Victoria anunció que organizará una campaña médica gratuita destinada a vecinos de todas las edades. La actividad se llevará a cabo este sábado 7 de febrero, entre las 09:30 y las 13 horas, en el parque Las Palmeras, ubicado en la intersección de la avenida Santa Catalina y la calle Antonio de la Guerra.

El objetivo principal de esta jornada es acercar servicios de salud y bienestar a personas que, por distintas razones, enfrentan barreras para obtener atención oportuna. El evento busca priorizar la prevención, la detección temprana de enfermedades y el fomento de hábitos saludables.

La jornada inicia a las
La jornada inicia a las 9:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecen?

Los asistentes podrán acceder sin costo a una amplia variedad de atenciones, cada una pensada para responder a necesidades básicas y aportar al desarrollo físico y emocional de los participantes:

  • Medicina general: Consultas clínicas para identificar enfermedades comunes, orientar tratamientos básicos y derivar a especialistas si fuera necesario.
  • Triaje: Evaluación rápida para determinar el estado general de salud y priorizar las siguientes atenciones según la urgencia.
  • Nutrición: Consejería especializada para promover una alimentación balanceada, con recomendaciones personalizadas para prevenir problemas como desnutrición u obesidad.
  • Optometría: Exámenes de la vista para detectar posibles problemas oculares y orientar sobre el cuidado visual.
  • Prevención de dengue: Información y orientación sobre medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor y reconocer síntomas de la enfermedad.
  • Psicología: Atención profesional para abordar situaciones de estrés, ansiedad o malestar emocional, además de promover la salud mental en la familia.
  • Limpieza facial: Servicio dirigido a mejorar la salud y apariencia de la piel, orientado especialmente a adolescentes y jóvenes.
  • Corte y planchado de cabello: Espacio de cuidado personal que contribuye a la autoestima y el bienestar de quienes reciben el servicio.
  • ECG/EKG: Electrocardiograma para las primeras 20 personas, permitiendo detectar alteraciones en el ritmo cardíaco y prevenir complicaciones mayores.

Además de los servicios mencionados, la jornada contará con espacios informativos y educativos para reforzar la importancia de la prevención y los autocuidados en la vida diaria.

En ese sentido, la municipalidad invita a toda la población a sumarse a esta campaña, que no solo facilita el acceso a servicios médicos, sino que también fomenta la convivencia y la integración vecinal.

Los asistentes podrán acceder a
Los asistentes podrán acceder a medicina general, triaje, nutrición, optometría, psicología, prevención de dengue, entre otros - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuáles son los beneficios de los chequeos médicos?

  • Detectan factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto o antecedentes familiares, lo que posibilita tomar medidas preventivas antes de la aparición de síntomas.
  • Permiten evaluar el estado general de salud y ajustar recomendaciones sobre alimentación, actividad física y hábitos cotidianos según la edad y el perfil de cada persona.
  • Ofrecen orientación profesional sobre vacunas, exámenes adicionales y cuidados específicos en distintos momentos de la vida, adaptando la atención a cada necesidad individual.
  • Refuerzan la importancia del autocuidado y motivan una actitud preventiva frente a la salud, lo que contribuye a evitar enfermedades crónicas o severas.
  • Fortalecen la relación de confianza entre paciente y personal sanitario, facilitando la resolución de dudas sobre bienestar físico y emocional.
  • Los chequeos médicos periódicos mejoran la calidad de vida y aseguran el equilibrio integral del organismo al posibilitar la identificación y el control precoz de problemas.

Temas Relacionados

Municipalidad de La VictoriaLa Victoriasaludperu-noticias

Más Noticias

Perú expresa malestar a México por videos políticos de Betssy Chávez desde la embajada en Lima

Según el comunicado oficial, el Gobierno peruano recibió la confirmación de que los videos y mensajes fueron retirados de las redes sociales

Perú expresa malestar a México

Pagarán S/15 millones de deuda a trabajadores cesados irregularmente en el gobierno de Fujimori

Salió el padrón de la lista de más de 1.400 trabajadores que podrán cobrar desde la siguiente semana en el Banco de la Nación. Estos son los montos que se destinarán por región

Pagarán S/15 millones de deuda

Ministerio del Interior incluye a sentenciados del caso Saweto en “Los más buscados”

Familias y organizaciones indígenas saludan el anuncio, aunque exigen la publicación inmediata y la captura de los responsables

Ministerio del Interior incluye a

Cronograma del Banco de la Nación de febrero 2026 detalla estas fechas de pago de ONP y sueldos

En febrero los jubilados verán efectivamente el aumento de su pensión a S/ 1.000, pero solo un grupo. Mientras, los estatales ya perciben su aumento

Cronograma del Banco de la

Pisco sour gratis para este sábado 07 de febrero: conoce dónde repartirán este trago

La iniciativa promueve el orgullo local, fortalece la identidad cultural y genera espacios para que emprendedores y pequeños negocios impulsen sus productos

Pisco sour gratis para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón apela resolución del

Samahara Lobatón apela resolución del MIMP que evalúa quitarle la custodia de sus hijos: “Es una medida desproporcionada”

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

Mensaje de André Silva a su hija desata rumores de separación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander

BTS y la nueva ARMY Bomb ver. 4: Precio y dónde comprar el lighstick oficial para los conciertos en Perú

Johanna San Miguel no se retracta y da ‘like’ a comentarios contra la comunidad trans: “Hombre es hombre”

DEPORTES

Tres bajas confirmadas en Universitario

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Perú 0-2 Alemania por ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026: cuarteto nacional sufre revés en día 1 de la serie