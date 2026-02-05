Perú

Gratis y solo con DNI podrás acceder a exámenes de detección de cáncer en todo el Perú: Conoce en qué establecimientos

La campaña que se realizará todo el mes de febrero, permite acceder a controles preventivos de cáncer sin trámites ni referencias, facilitando la participación de toda la población

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer 2026, que permitirá a todos los peruanos acceder de manera gratuita a exámenes de detección temprana, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El ministro de Salud, Luis Quiroz, destacó que esta medida será universal, sin importar si la persona cuenta con seguro, ya sea SIS, EsSalud, sanidades, seguros privados o ninguna cobertura. “El cáncer implica tratamientos de alto costo y cerca del 20 % de la población no logra acceder a medicamentos oncológicos debido a su elevado precio. Por ello, exhortamos a la ciudadanía a realizarse despistajes anuales. La detección temprana puede marcar la diferencia en la recuperación”, señaló.

Exámenes disponibles y requisitos

La campaña ofrecerá tamizajes adaptados según edad y sexo, todos sin costo y sin necesidad de referencia médica, solo presentando el DNI:

  • Mujeres:
    • 25 a 29 años: Prueba de Papanicolaou (PAP).
    • 30 a 49 años: Prueba de VPH o inspección visual con ácido acético (IVA).
    • 40 a 69 años: Mamografía.
  • Varones:
    • 50 a 75 años: Prueba de PSA para detección de cáncer de próstata.
  • Ambos sexos:
    • 18 a 70 años: Examen clínico de piel.
    • 50 a 70 años: Tamizaje de colon y recto.

Además, la campaña incorpora telemamografía, permitiendo que las mamografías tomadas en regiones sean evaluadas por especialistas en menos de 48 horas, agilizando la detección temprana y evitando traslados innecesarios.

Establecimientos y horarios

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Los exámenes estarán disponibles en centros de salud, hospitales y módulos especializados del Minsa a nivel nacional.

  • Fechas: 1 al 28 de febrero de 2026.
  • Horario de atención: Generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Algunos establecimientos ofrecen horarios extendidos.
  • Requisito: Solo el DNI; no se necesita seguro ni referencia médica.

¿Dónde acudir?

Las personas interesadas pueden ubicar el establecimiento de salud más cercano para realizarse su prueba de tamizaje a través del portal oficial del Ministerio de Salud: https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/92357

Asimismo, para mayor información, el Minsa pone a disposición la línea gratuita 113, opción 3.

Bajo el lema “El cáncer no avisa, chéquate a tiempo”, las autoridades sanitarias exhortan a la población a no postergar los controles preventivos, recordando que un chequeo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Prevención y hábitos saludables

El Minsa recordó que, además de los tamizajes, adoptar hábitos de vida saludables ayuda a reducir el riesgo de cáncer:

  • Alimentación balanceada, rica en frutas, verduras y fibra.
  • Actividad física regular para mantener peso adecuado y equilibrio hormonal.
  • Evitar el consumo de alcohol y tabaco.
  • Protección solar para prevenir el cáncer de piel.

Con esta campaña, el Minsa busca facilitar la detección temprana, promover hábitos saludables y garantizar que los peruanos puedan acceder a exámenes preventivos sin barreras económicas ni administrativas.

Cifras de cáncer en Perú

Cáncer de endometrio - Perú - 17 de diciembre (Instituto Nacional del Cáncer)

El cáncer representa una de las principales causas de mortalidad en el Perú, con un impacto creciente en la salud pública. Según datos de Globocan 2022, el país registró 72 827 nuevos casos de cáncer y 35 934 muertes relacionadas con esta enfermedad durante ese año. Además, se estima que más de 185 000 personas viven con un diagnóstico de cáncer en los últimos cinco años, lo que evidencia la importancia de las campañas de prevención y detección temprana.

Los tipos de cáncer más frecuentes en el país varían según el sexo:

  • En mujeres, los más comunes son el cáncer de mama, seguido del cáncer de cuello uterino y de colon.
  • En hombres, los más frecuentes son el cáncer de próstata, seguido del cáncer de estómago y de colon.

Estas cifras reflejan la necesidad de acceder a tamizajes preventivos y de adoptar hábitos de vida saludables que reduzcan el riesgo de desarrollar la enfermedad. De hecho, expertos señalan que hasta un 40 % de los casos de cáncer se pueden prevenir con cambios en la alimentación, actividad física, reducción del consumo de alcohol y tabaco, y controles médicos periódicos.

