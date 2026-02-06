Anuncian convocatoria para bono reforzamiento: ¿quiénes pueden acceder, cuánto es el subsidio y cómo postular?

El bono reforzamiento brinda apoyo económico a familias vulnerables, facilitando la mejora estructural de sus viviendas para enfrentar sismos con mayor seguridad. (Foto: Composición Infobae Perú)

En Perú, país caracterizado por su alta actividad sísmica y la vulnerabilidad de una parte importante de su parque habitacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha recordado la importancia del bono reforzamiento, un subsidio estatal destinado a mejorar la resistencia estructural de viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Este apoyo económico gratuito busca reducir el impacto de futuros sismos y proteger tanto la vida de las familias como su patrimonio.

El bono reforzamiento surge en un contexto donde la prevención de desastres se convierte en prioridad nacional. Lima Metropolitana, en particular, concentra distritos como Ate, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, identificados como áreas de alta exposición al riesgo sísmico. En este escenario, la intervención estatal apunta a fortalecer las viviendas más vulnerables, especialmente aquellas pertenecientes a hogares clasificados como pobres o en pobreza extrema, para reducir las posibles pérdidas humanas y materiales.

El objetivo central de este subsidio es crear espacios habitacionales más seguros, permitiendo que las familias beneficiadas no solo cuenten con un entorno protegido frente a sismos, sino que además no deban aportar recursos propios para acceder al reforzamiento de sus viviendas. De este modo, el Estado busca disminuir la vulnerabilidad urbana y reforzar la cultura de prevención ante eventos sísmicos.

La preparación ciudadana es clave para reducir riesgos. Aunque el Estado difunde mensajes de prevención, la apatía y el desinterés social siguen siendo obstáculos frente a un futuro terremoto.

Quiénes pueden acceder al bono reforzamiento

La primera convocatoria del bono reforzamiento está dirigida a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que residan en zonas de alto riesgo sísmico, específicamente en los distritos de Ate, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. En esta etapa inicial, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha previsto otorgar hasta 320 bonos, con el objetivo de intervenir el mismo número de viviendas.

Para acceder al programa, los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos: ser propietarios de la vivienda, contar con Documento Nacional de Identidad vigente, poseer la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo, y habitar en un área considerada vulnerable al riesgo sísmico. El proceso de selección y evaluación se realiza a través de entidades técnicas autorizadas, que visitan y verifican las condiciones de los hogares postulantes.

La asignación del bono reforzamiento no exige ningún tipo de aporte económico por parte de las familias beneficiarias, lo que facilita su acceso y garantiza que el subsidio llegue a los sectores que más lo necesitan.

¿Qué tipos de ayuda ofrece el bono reforzamiento?

El bono reforzamiento contempla tres modalidades de intervención según las necesidades identificadas en cada vivienda. La primera opción es el reforzamiento estructural básico, que otorga un monto de 21.000 soles destinados a mejorar la estabilidad de un ambiente de la vivienda. La segunda modalidad, reforzamiento estructural con construcción de techo aligerado, eleva el subsidio a 21.600 soles y permite reemplazar techos antiguos por estructuras más seguras.

El bono reforzamiento permite a familias vulnerables mejorar la seguridad de sus viviendas ante el riesgo sísmico, sin costo alguno.

La tercera intervención corresponde al reforzamiento estructural con demolición de techo en mal estado y construcción de uno nuevo, alcanzando el monto máximo de 22.600 soles. Estas acciones buscan asegurar que las viviendas intervenidas cuenten con mejores condiciones de seguridad ante un sismo, eliminando elementos estructurales inseguros y promoviendo la construcción de espacios resistentes.

El valor del bono se define tras la evaluación técnica de la vivienda, garantizando que la intervención responda a las características y nivel de riesgo de cada inmueble.

¿Qué debes hacer para recibir el bono reforzamiento?

El proceso para acceder al bono reforzamiento inicia con la identificación de potenciales beneficiarios por parte de entidades técnicas autorizadas por el Ministerio de Vivienda. Estos equipos visitan las viviendas, realizan una evaluación de sus condiciones estructurales y recopilan la información necesaria para la postulación.

Posteriormente, el Ministerio revisa y selecciona a los hogares elegibles, etapa en la que se elaboran y aprueban los expedientes técnicos de cada caso. Una vez aprobados, el Fondo MiVivienda se encarga de asignar y desembolsar el bono correspondiente.

Más de 14 millones de peruanos viven en zonas de alto riesgo sísmico por la informalidad en la construcción.

Las obras de reforzamiento se ejecutan bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos requeridos y la adecuada utilización de los recursos. Finalmente, la entidad técnica responsable entrega a las familias el ambiente reforzado, cumpliendo así con el objetivo de proteger la vida y los bienes de los hogares más vulnerables del país.

El bono reforzamiento forma parte de las políticas públicas orientadas a la prevención de desastres y la reducción de la vulnerabilidad urbana en Perú, consolidándose como una herramienta clave para enfrentar los riesgos derivados de la intensa actividad sísmica nacional.