Zayn, ex One Direction, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial para el mes de octubre

El circuito internacional de conciertos sumó a Lima como una de sus plazas clave tras la confirmación del regreso de Zayn Malik a los escenarios sudamericanos. El artista británico, exintegrante de One Direction, incluyó a la capital peruana dentro de The KONNAKOL Tour, una gira global que acompaña la salida de su próximo álbum de estudio.

La presentación está prevista para el 14 de octubre en Costa 21 y forma parte de un recorrido que abarca América, Europa y el Reino Unido. El anuncio refuerza la presencia del Perú dentro de las rutas de espectáculos de gran escala y llega en un momento decisivo de la carrera del cantante, marcado por una nueva etapa creativa y una proyección internacional renovada.

Lima dentro de una gira global sin precedentes en su carrera

The KONNAKOL Tour representa el despliegue más ambicioso de Zayn desde que inició su camino como solista. El recorrido contempla 31 fechas alrededor del mundo y marca, por primera vez, su liderazgo en arenas y grandes recintos en regiones como Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido. El itinerario comenzará el 12 de mayo en Manchester, ciudad clave en su trayectoria artística, y avanzará por escenarios de alto perfil en Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo, antes de cerrar el 20 de noviembre en Miami.

La inclusión de Lima dentro de esta agenda internacional confirma el posicionamiento del Perú como destino recurrente para artistas de alcance global. La capital se suma así a un circuito que prioriza ciudades con audiencias consolidadas y capacidad para albergar espectáculos de gran formato. El concierto del 14 de octubre en Costa 21 se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes de la temporada, tanto por la magnitud de la gira como por el momento profesional que atraviesa el artista.

La producción del tour está a cargo de Live Nation, compañía que respalda los principales recorridos internacionales de la industria musical. Este soporte logístico y técnico anticipa un montaje de gran escala, alineado con los estándares de los principales mercados del entretenimiento en vivo. La llegada de Zayn se suma a una serie de anuncios que consolidan el calendario de conciertos en el país y refuerzan la conexión del público local con figuras centrales del pop contemporáneo.

KONNAKOL, un álbum clave en una nueva etapa creativa

El anuncio del concierto en Lima se da en paralelo a la confirmación del lanzamiento de KONNAKOL, el quinto álbum de estudio de Zayn, previsto para el 17 de abril de 2026. El proyecto fue descrito como el más inspirado culturalmente de su carrera y amplía el enfoque sonoro que definió su debut solista con Mind of Mine. A una década de la irrupción de “Pillowtalk”, el cantante propone un trabajo que busca profundizar en nuevas influencias y narrativas personales.

El primer adelanto del álbum será el sencillo “Die For Me”, cuyo estreno está programado junto a su videoclip oficial. Este lanzamiento marca el inicio formal de la etapa que Zayn llevará a los escenarios con The KONNAKOL Tour. El repertorio del concierto combinará material inédito con canciones que consolidaron su trayectoria fuera de la banda que lo lanzó a la fama mundial.

En los últimos meses, el artista reforzó la expectativa en torno a este nuevo ciclo con presentaciones estratégicas y proyectos de alto impacto. Entre ellos figura su primera residencia en Las Vegas, espacio donde presentó avances del nuevo disco y exploró un formato distinto de relación con el público. Estas apariciones funcionaron como antesala de una gira que busca consolidar su identidad artística más allá del legado de One Direction.

Impulso internacional y expectativa del público peruano

El momento actual de Zayn también está marcado por colaboraciones que ampliaron su alcance global. Una de las más destacadas fue “Eyes Closed”, junto a Jisoo de BLACKPINK, tema que logró posicionarse en el Top 10 del Billboard Global Excl. U.S., lideró iTunes en más de 40 países y obtuvo una nominación a los iHeartRadio Music Awards 2026. Estos resultados reforzaron su vigencia dentro del pop internacional y ampliaron su conexión con nuevas audiencias.

El regreso del cantante a Sudamérica genera especial expectativa entre sus seguidores peruanos, que podrán acceder a distintas etapas de venta para el concierto. La comercialización de entradas contempla una preventa Zayn VIP Key entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, seguida de una preventa exclusiva para clientes BBVA entre el miércoles 11 y el jueves 12. La venta general se habilitará el viernes 13 de febrero desde las 10 de la mañana.

La confirmación de estas fechas activó rápidamente la conversación en redes sociales y comunidades de fans, que siguen de cerca cada anuncio vinculado al tour. La presentación en Lima se proyecta como un reencuentro largamente esperado y como una oportunidad para presenciar en vivo una etapa renovada del artista.

Con The KONNAKOL Tour, Zayn no solo regresa a los escenarios, sino que redefine su lugar dentro del panorama musical global. La parada en Lima se inscribe dentro de ese proceso y reafirma el interés de las grandes giras internacionales por el público peruano, que vuelve a figurar en la agenda de los principales lanzamientos y espectáculos de la industria.