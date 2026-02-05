Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

Después de semanas sin mostrarse en su perfil, el influencer rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su ausencia tras el diagnóstico inesperado que cambió por completo su rutina y su estado de ánimo (Instagram)

Youna decidió romper el silencio tras varias semanas alejado de las redes sociales y explicar el motivo real de su ausencia. El barbero e influencer, conocido por su vínculo pasado con Samahara Lobatón, relató que su estado de salud se deterioró luego de que su leucemia desarrollara nuevas mutaciones que modificaron el curso de su tratamiento.

El testimonio, cargado de angustia y honestidad, dio cuenta de episodios médicos inesperados, internamientos de urgencia y un impacto emocional profundo.

Según contó, lo que parecía una enfermedad controlable se transformó en un cuadro más complejo, acompañado de dolores persistentes y decisiones médicas difíciles. Su relato expuso el calvario vivido en un corto periodo y la incertidumbre que hoy marca su rutina diaria.

Una llamada inesperada y una hospitalización de urgencia

Una llamada del hospital sorprendió a Youna en un supermercado y lo llevó a una internación preventiva que reactivó sus miedos tras el cáncer. (Instagram)

El punto de quiebre más reciente ocurrió en un momento cotidiano. Youna relató que se encontraba realizando compras en un supermercado cuando recibió una llamada del hospital que alteró por completo su día. “Me llamaron porque habían encontrado algo en mi corazón”, contó, al recordar el instante en que dejó todo para dirigirse de inmediato al centro médico.

Al llegar, los médicos decidieron internarlo de forma preventiva ante la sospecha de una posible complicación cardíaca vinculada a su historial oncológico. La noticia lo llenó de temor. “Después de un diagnóstico de cáncer, cualquier cosa te asusta”, confesó, al explicar que cada alerta médica se vive como una amenaza mayor.

Finalmente, los especialistas descartaron una infección al corazón y determinaron que se trataba de un queloide formado tras la colocación de un catéter. A pesar de ello, Youna permaneció hospitalizado durante tres días bajo observación constante, debido a los riesgos asociados a su condición. El alta médica llegó con alivio, aunque el episodio dejó una fuerte huella emocional.

Este susto no fue un hecho aislado. Se sumó a una cadena de complicaciones que, según explicó, se han presentado en un periodo muy corto. El influencer reconoció que el miedo se volvió una constante y que la incertidumbre terminó por afectar su ánimo y su estabilidad emocional.

El diagnóstico que cambió el rumbo del tratamiento

Los médicos informaron a Youna que su leucemia presentó nuevas mutaciones, volviendo más agresivo un cuadro que parecía controlable. (Instagram)

Tras superar el episodio cardíaco, Youna recibió una noticia aún más dura. Su hematólogo le informó que su leucemia había desarrollado dos nuevas mutaciones, un cambio que transformó un diagnóstico inicialmente manejable en una enfermedad de mayor agresividad. La información marcó un antes y un después en su proceso médico.

El barbero explicó que esta evolución obligó a replantear el tratamiento. De un esquema basado en medicamentos orales, los médicos plantearon la posibilidad de una quimioterapia intravenosa, una opción que lo enfrenta a nuevos temores. “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”, expresó, al hablar sobre la intensidad de los malestares que ha soportado.

“En este poco tiempo he estado sintiendo muchísimo dolor”, añadió, dejando en claro que el sufrimiento físico ha sido constante. El impacto no se limitó al cuerpo. También golpeó su estado emocional. “El dolor me hace sentirme de mal humor, me hace pensar mucho, me hace no querer estar aquí”, confesó, al explicar por qué se le hizo imposible grabar contenido o mantener contacto con sus seguidores.

Youna recordó que el diagnóstico inicial llegó meses atrás, cuando un problema de salud lo llevó a una clínica mientras se encontraba trabajando. Permaneció internado alrededor de siete días y fue recién en el sexto cuando recibió la confirmación oficial. “Estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron un tipo de cáncer que da muchas esperanzas de vida”, señaló en ese momento, con un optimismo que hoy se ha visto puesto a prueba.

Dolor constante y un desgaste emocional profundo

A la leucemia se sumaron dolores intensos y problemas dentales que profundizaron el desgaste físico y emocional de Youna. (Instagram)

A las complicaciones derivadas de la leucemia se sumaron otros problemas de salud que intensificaron su desgaste. Youna relató que sufrió fuertes dolores provocados por una muela de juicio, una situación que se complicó debido a su historial médico. Según explicó, varios odontólogos evitaron atenderlo y lo derivaron directamente al hospital donde sigue su tratamiento.

La situación empeoró por factores externos. Una tormenta invernal obligó al cierre de varios establecimientos, lo que prolongó el tiempo de espera y el sufrimiento. “He sentido ya demasiado dolor todo este tiempo”, manifestó, al describir una seguidilla de días marcados por el malestar físico.

El influencer reconoció que, en muy poco tiempo, su vida cambió de manera drástica. “Mi vida ha cambiado demasiado al nivel de salud”, dijo, evidenciando el cansancio acumulado. Aun así, aseguró que no piensa rendirse y que seguirá las indicaciones médicas, aunque el proceso sea difícil.

En uno de los pasajes más sensibles de su testimonio, Youna expresó un deseo simple que hoy guía sus días. “Yo solamente ruego dormir sano y levantarme sano, sin dolor. Eso es lo que ruego todos los días”, afirmó, reflejando la dimensión humana de una lucha que va más allá de lo clínico.

Pese a la dureza del camino, el barbero agradeció el apoyo recibido y dejó claro que continúa en pie. “No hay opción, gente, no hay opción. Así que aquí estoy, aún vivo”, dijo, con una mezcla de resignación y fortaleza. Sus palabras expusieron un calvario marcado por el dolor, la incertidumbre y la esperanza de recuperar la estabilidad en medio de una batalla médica que sigue en curso.