Youna conmueve con emotivo mensaje de Año Nuevo tras revelar su lucha contra la leucemia: “El amor siempre será la mejor opción”

Jonathan Horna Feijoo, conocido en redes sociales como Youna, inició el Año Nuevo de 2026 con un mensaje cargado de esperanza y honestidad tras hacer público que le diagnosticaron leucemia. A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, el barbero e influencer peruano ―padre de la hija de Samahara Lobatón― reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de afrontar las adversidades con amor.

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no importa cuál sea tu situación, cuál sea el problema, de todas las opciones, el amor siempre va a ser la mejor”. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con una ola de muestras de apoyo de parte de seguidores y figuras de su entorno.

Revelación pública y mensaje de Año Nuevo

El 21 de noviembre de 2025, Youna recibió el diagnóstico de leucemia tras experimentar un episodio de malestar físico mientras trabajaba. El propio Youna relató que, luego de pasar por exámenes médicos y una biopsia, los médicos confirmaron el tipo de cáncer y le propusieron un tratamiento basado en quimioterapia, medicación oral y controles médicos frecuentes. Esta etapa fue una de las más duras de su vida, marcada por la incertidumbre sobre su pronóstico y la inquietud por su hija.

Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, comparte su diagnóstico de leucemia y elige comenzar el 2026 con un mensaje de esperanza y honestidad.

En su mensaje de Año Nuevo, difundido mediante video y diversas publicaciones, Youna expresó su determinación para afrontar cada nueva etapa con coraje: “Lo que ya pasó no se puede cambiar, solamente podemos aprender de eso. Gracias Dios por el 2025”, compartió en sus redes. Frente al desafío de la enfermedad, optó por priorizar el valor del aprendizaje y el optimismo.

La comunidad digital valoró tanto la sinceridad como la entereza de Youna, brindándole mensajes como “Ejemplo de padre” y “Vamos arriba, siempre arriba, que de esta salimos todos juntos”, expresión del respaldo social que acompaña su proceso de recuperación.

“Muchas fuerzas Youna, un abrazo muy fuerte a la distancia”, “Te mando muchas fuerzas”, “Diosito le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, solo ten fe, Dios te bendiga”, “Serás más fuerte este 2026, te deseo todo éxitos, amor y abundancia y lo que anheles se te cumplirá”, fueron otros mensajes que recibió de apoyo y aliento en esta dura batalla que tendrá que llevar contra el cáncer.

Diagnóstico, tratamiento y motivación personal

Los primeros síntomas, la incertidumbre respecto al diagnóstico y el inicio del tratamiento marcaron un periodo crucial en la vida de Youna. El influencer estuvo hospitalizado cerca de siete días hasta que se confirmó el diagnóstico definitivo de leucemia. Los médicos le informaron que la enfermedad puede tratarse con quimioterapia, fármacos orales y seguimiento ambulatorio, lo cual le permite afrontar parte del proceso desde su domicilio acompañado por su familia.

Youna identificó a su hija como el eje central de su motivación y el motor principal que lo impulsa a seguir adelante. “Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, recordó al reconstruir aquellos días.

Con la energía renovada y el inicio del tratamiento, sus mensajes insisten en mantener la fuerza: “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante, con el ánimo a full”, afirmó. Según explicó, hasta el momento, los síntomas se centran mayormente en el cansancio, pero Youna apuesta por una actitud positiva y con esperanza hacia la recuperación.

El padre de la hija de Samahara Lobatón compartió su diagnóstico y dejó un emotivo mensaje de fortaleza y resiliencia en redes sociales. Infobae Perú / Captura IG

Simbolismo del corte de cabello y apoyo de Samahara Lobatón

Al comenzar la quimioterapia, Youna decidió cortar su característica melena larga, un gesto simbólico que compartió públicamente en sus plataformas. El barbero definió esta acción como el inicio de una nueva etapa. “Tuve mi cabello largo durante muchos años y qué mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo. Esta vez me tocó cortarlo y para mí esto es un símbolo de volver a nacer”, explicó en un video donde mostró la transformación personal.

El acto fue interpretado en redes sociales y en su entorno familiar como una señal de fortaleza y renovación frente a la adversidad. Mensajes de ánimo y fe inundaron la publicación, con palabras de aliento tanto de seguidores como de figuras públicas.

El padre de Xianna reafirma que su hija es su principal motivación para seguir luchando. Infobae Perú / Captura: IG

También recibió el respaldo de Samahara Lobatón, madre de su hija Xianna, quien a través de sus redes enfatizó la importancia del bienestar de Youna y el compromiso familiar en este momento: “Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él, por su mayor motivo de vida: su hija que lo ama y lo adora”. Lobatón añadió que, a pesar de las diferencias pasadas, actualmente mantienen una relación cordial como padres, reforzando la unidad familiar frente a la enfermedad.

En el comienzo de 2026 y tras iniciar su tratamiento, Youna reafirma que, pese a los contratiempos, la motivación que le otorga su hija y el apoyo recibido lo mantienen firme ante la adversidad y con la determinación de seguir adelante.