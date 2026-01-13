Youna denuncia presunta negligencia médica tras cirugía por cáncer: “El dolor fue tan fuerte que me aislé de todos”

El creador digital peruano enfrenta complicaciones tras una intervención clínica en su batalla contra la leucemia, poniendo en duda el proceder del equipo tratante y encendiendo alarmas entre su círculo de seguidores (TikTok)

La salud de Youna volvió a generar alarma luego de varios días de silencio en redes sociales. El influencer peruano reapareció desde un hospital en Estados Unidos y expuso un delicado episodio ocurrido durante una intervención médica vinculada a su tratamiento contra la leucemia.

Según relató, el procedimiento derivó en una lesión renal que agravó su estado y lo obligó a permanecer internado cerca de una semana. A través de transmisiones y mensajes directos a sus seguidores, describió un cuadro de dolor severo que interrumpió una etapa de mejora tras la quimioterapia.

Sus declaraciones abrieron cuestionamientos sobre una posible negligencia médica y mostraron el impacto físico y emocional que enfrenta en plena lucha contra el cáncer.

Una intervención con complicaciones inesperadas

Durante casi una semana internado, Youna atravesó un cuadro de dolor severo que afectó su ánimo y lo obligó a mantenerse aislado, según explicó en sus redes sociales.

Youna explicó que su internamiento se produjo luego de una intervención médica realizada en territorio estadounidense, la cual, lejos de aliviar su condición, generó una nueva complicación. En una transmisión en vivo, el influencer afirmó que el personal médico le informó sobre una lesión en uno de sus riñones. “El día de ayer me dijeron que me lesionaron el riñón en la intervención, me imagino yo que es una negligencia médica”, declaró, al tiempo que expresó su intención de investigar lo ocurrido y dialogar con los responsables del procedimiento.

El testimonio reveló un cambio abrupto en su proceso de recuperación. Aunque continúa bajo tratamiento oncológico, Youna señaló que su evolución había sido favorable antes de este episodio. “No es que esté sano, porque obviamente estoy con mi tema del cáncer, las quimioterapias y todo, pero ya estaba mejorando bastante”, indicó. La lesión renal, según su relato, lo devolvió a un escenario de hospitalización prolongada y dolores constantes.

El influencer detalló que permaneció entre siete y ocho días internado, período marcado por un sufrimiento físico intenso. Describió la experiencia como un retroceso significativo dentro de un camino que ya era complejo por la leucemia. La gravedad del cuadro obligó a la administración de medicamentos y antibióticos, además de un seguimiento médico constante para controlar la infección y la lesión detectada.

Las declaraciones generaron preocupación entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca cada actualización sobre su estado. Youna sostuvo que buscará respuestas claras sobre lo sucedido durante la intervención, al considerar que el daño renal no formaba parte de los riesgos esperados. Su exposición pública del caso instaló el tema de una presunta negligencia médica, aunque evitó señalar responsables específicos.

Dolor extremo, aislamiento y una semana de hospitalización

El influencer explicó que una intervención médica vinculada a su tratamiento oncológico terminó con una lesión en el riñón, situación que calificó como inesperada y preocupante.

Más allá del diagnóstico médico, Youna puso énfasis en el impacto humano del episodio. Reconoció que el dolor fue tan intenso que lo llevó a aislarse por completo. “No se imaginan qué tanto fue el dolor que yo he sentido todos estos días”, confesó, al explicar las razones de su ausencia en redes sociales y la falta de comunicación con su entorno cercano.

El influencer relató que durante ese periodo evitó responder mensajes incluso de su familia y amigos. “No quería hablar con nadie, no quería hablar ni con mi familia. No le respondí a absolutamente nadie”, afirmó. La frase reflejó el nivel de desgaste físico y emocional que atravesó mientras permanecía hospitalizado, lidiando con la infección renal y las consecuencias de la intervención.

Con el paso de los días, su estado comenzó a estabilizarse. Youna comunicó que el dolor disminuyó progresivamente, lo que le permitió retomar el contacto con sus seguidores. “Gracias a Dios ya bajó el dolor”, señaló, mostrando alivio tras una etapa que describió como una de las más difíciles desde que recibió el diagnóstico de leucemia.

En sus mensajes también precisó que, tras la semana de internamiento, pudo regresar a casa bajo tratamiento ambulatorio. “Hoy después de siete días, al fin me voy a mi casa. Tuve una infección renal y una lesión en el riñón y los dolores fueron fuertemente horribles”, escribió en una de sus publicaciones, agradeciendo el apoyo recibido durante esos días críticos.

El testimonio evidenció cómo una complicación médica puede alterar de forma drástica el ánimo y la rutina de una persona que ya enfrenta una enfermedad grave. La hospitalización no solo representó un desafío clínico, sino también un proceso de introspección marcado por el silencio y la distancia, que Youna decidió explicar públicamente para despejar dudas y tranquilizar a su audiencia.