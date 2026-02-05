Una expedición descubre en Tingo María una cueva subterránea de más de dos kilómetros repleta de cuarzo, bajo la selva de Huánuco

Exploradores descubren una cueva de cuarzo en Pumahuasi, Tingo María, con sorprendentes formaciones. Fuente: Facebook / Maguina Expeditions

Una cueva subterránea de más de dos kilómetros de extensión y cubierta por formaciones de cuarzo ha sido hallada en el distrito de Pumahuasi, bajo la selva de Tingo María, región Huánuco. El hallazgo revela un paisaje geológico de gran valor y singularidad, hasta ahora desconocido en la zona, y vuelve a poner en relieve la extraordinaria riqueza natural que permanece oculta en el subsuelo amazónico peruano.

Durante la expedición, los exploradores registraron galerías extensas, zonas estrechas y superficies irregulares, donde bloques de cuarzo resplandecen bajo la luz artificial. El recorrido, que se prolongó por más de cuatro horas, permitió documentar estalactitas, estalagmitas y otras estructuras minerales formadas a lo largo de miles de años, conservadas en estado prácticamente intacto. Las imágenes difundidas muestran un entorno subterráneo poco común, que representa un desafío tanto por su belleza como por el riesgo que implica el acceso.

En el corazón de Pumahuasi, la cueva de cuarzo revela pasadizos y galerías que sorprenden por su extensión y belleza mineral. (Foto: Composición Infobae Perú / Maguiña Expeditions)

El responsable del descubrimiento es el equipo de Maguiña Expeditions, liderado por el explorador Luis Manuel Maguiña Pardave, quien se internó en la cueva junto a su grupo, motivado por dar a conocer las maravillas naturales menos exploradas de Tingo María. “Tingo María no solo es cataratas, balnearios, cascadas, también tenemos hermosas cuevas por descubrir, y mientras pueda seguiré explorando las profundidades de Tingo María. (...) Yo no la encontré, fue ella quien quería que la encontrará, después de tantas exploraciones por fin me abrió paso. Ahora soy parte de ella y mi deber es cuidarla”, afirmó Maguiña Pardave.

Un entorno subterráneo de difícil acceso y riqueza geológica

El descubrimiento de la llamada “Cueva de los Cristales” tuvo lugar en un entorno de difícil acceso, característico de la selva alta de Tingo María. La cueva, con una extensión estimada en dos kilómetros, alberga pasadizos irregulares, sectores angostos y formaciones geológicas singulares, entre ellas helictitas, estalactitas y estalagmitas. La concentración de cuarzo, que cubre amplias zonas del suelo y paredes, constituye uno de los rasgos más llamativos del hallazgo.

(Foto: Maguiña Expeditions)

El entorno interior se caracteriza por una humedad persistente, oscuridad total y superficies que requieren un alto grado de experiencia y equipamiento para la exploración. El avance por la cueva representa un reto reservado únicamente para exploradores experimentados, dadas las condiciones y el riesgo de cada tramo. Este hallazgo evidencia que el subsuelo de Tingo María aún guarda secretos naturales de relevancia científica y paisajística.

La expedición permitió captar imágenes inéditas del lugar, donde la combinación de formaciones minerales y la tranquilidad del entorno subterráneo refuerzan el potencial de la cueva como atractivo para el turismo de aventura y la investigación académica.

Impresionantes formaciones de estalactitas, estalagmitas y columnas dentro de una cueva, revelando la majestuosidad del mundo subterráneo (Foto: Maguiña Expeditions)

Impulsan iniciativas para la protección y puesta en valor de la cueva de cuarzo

El hallazgo ha motivado la intervención de la Municipalidad Distrital de Luyando, que inició la coordinación con la Asociación Turística BioTEC y el equipo de Maguiña Expeditions para proteger y poner en valor la cueva. El objetivo principal es desarrollar un modelo de aprovechamiento turístico ordenado y sostenible, que beneficie tanto al distrito como a la provincia de Leoncio Prado y a la región Huánuco.

Durante una reciente reunión, las partes acordaron articular esfuerzos para garantizar la conservación del recurso, evitar la explotación informal y controlar el turismo desregulado. “La apuesta es promover una adecuada puesta en valor que beneficie no solo al distrito, sino también a la provincia de Leoncio Prado y a la región Huánuco, consolidando a la zona como un nuevo referente del turismo natural en el país”, detalló la municipalidad.

Luis Manuel Maguiña Pardave y su equipo exploran las profundidades de la cueva, documentando cada rincón de este hallazgo inédito (Foto: Maguiña Expeditions)

Las primeras acciones incluyen estudios de impacto ambiental, capacitación en conservación y el diseño de rutas seguras para visitantes. Evitar la depredación y proteger las condiciones originales de la cueva se han fijado como prioridades, en línea con el compromiso de mantener intacta la riqueza natural de Tingo María. Mientras la exploración continúa y nuevas zonas permanecen inexploradas, la región reafirma su potencial como territorio de descubrimientos y ejemplo de manejo responsable del patrimonio natural.