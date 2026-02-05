Perú

Una expedición descubre en Tingo María una cueva subterránea de más de dos kilómetros repleta de cuarzo, bajo la selva de Huánuco

El equipo liderado por Luis Manuel Maguiña Pardave hizo pública la existencia de una formación subterránea cubierta de cuarzo, cuya estructura y valor científico refuerzan la importancia del patrimonio geológico en Huánuco

Guardar
Exploradores descubren una cueva de cuarzo en Pumahuasi, Tingo María, con sorprendentes formaciones. Fuente: Facebook / Maguina Expeditions

Una cueva subterránea de más de dos kilómetros de extensión y cubierta por formaciones de cuarzo ha sido hallada en el distrito de Pumahuasi, bajo la selva de Tingo María, región Huánuco. El hallazgo revela un paisaje geológico de gran valor y singularidad, hasta ahora desconocido en la zona, y vuelve a poner en relieve la extraordinaria riqueza natural que permanece oculta en el subsuelo amazónico peruano.

Durante la expedición, los exploradores registraron galerías extensas, zonas estrechas y superficies irregulares, donde bloques de cuarzo resplandecen bajo la luz artificial. El recorrido, que se prolongó por más de cuatro horas, permitió documentar estalactitas, estalagmitas y otras estructuras minerales formadas a lo largo de miles de años, conservadas en estado prácticamente intacto. Las imágenes difundidas muestran un entorno subterráneo poco común, que representa un desafío tanto por su belleza como por el riesgo que implica el acceso.

En el corazón de Pumahuasi,
En el corazón de Pumahuasi, la cueva de cuarzo revela pasadizos y galerías que sorprenden por su extensión y belleza mineral. (Foto: Composición Infobae Perú / Maguiña Expeditions)

El responsable del descubrimiento es el equipo de Maguiña Expeditions, liderado por el explorador Luis Manuel Maguiña Pardave, quien se internó en la cueva junto a su grupo, motivado por dar a conocer las maravillas naturales menos exploradas de Tingo María. “Tingo María no solo es cataratas, balnearios, cascadas, también tenemos hermosas cuevas por descubrir, y mientras pueda seguiré explorando las profundidades de Tingo María. (...) Yo no la encontré, fue ella quien quería que la encontrará, después de tantas exploraciones por fin me abrió paso. Ahora soy parte de ella y mi deber es cuidarla”, afirmó Maguiña Pardave.

Un entorno subterráneo de difícil acceso y riqueza geológica

El descubrimiento de la llamada “Cueva de los Cristales” tuvo lugar en un entorno de difícil acceso, característico de la selva alta de Tingo María. La cueva, con una extensión estimada en dos kilómetros, alberga pasadizos irregulares, sectores angostos y formaciones geológicas singulares, entre ellas helictitas, estalactitas y estalagmitas. La concentración de cuarzo, que cubre amplias zonas del suelo y paredes, constituye uno de los rasgos más llamativos del hallazgo.

(Foto: Maguiña Expeditions)
(Foto: Maguiña Expeditions)

El entorno interior se caracteriza por una humedad persistente, oscuridad total y superficies que requieren un alto grado de experiencia y equipamiento para la exploración. El avance por la cueva representa un reto reservado únicamente para exploradores experimentados, dadas las condiciones y el riesgo de cada tramo. Este hallazgo evidencia que el subsuelo de Tingo María aún guarda secretos naturales de relevancia científica y paisajística.

La expedición permitió captar imágenes inéditas del lugar, donde la combinación de formaciones minerales y la tranquilidad del entorno subterráneo refuerzan el potencial de la cueva como atractivo para el turismo de aventura y la investigación académica.

Impresionantes formaciones de estalactitas, estalagmitas
Impresionantes formaciones de estalactitas, estalagmitas y columnas dentro de una cueva, revelando la majestuosidad del mundo subterráneo (Foto: Maguiña Expeditions)

Impulsan iniciativas para la protección y puesta en valor de la cueva de cuarzo

El hallazgo ha motivado la intervención de la Municipalidad Distrital de Luyando, que inició la coordinación con la Asociación Turística BioTEC y el equipo de Maguiña Expeditions para proteger y poner en valor la cueva. El objetivo principal es desarrollar un modelo de aprovechamiento turístico ordenado y sostenible, que beneficie tanto al distrito como a la provincia de Leoncio Prado y a la región Huánuco.

Durante una reciente reunión, las partes acordaron articular esfuerzos para garantizar la conservación del recurso, evitar la explotación informal y controlar el turismo desregulado. “La apuesta es promover una adecuada puesta en valor que beneficie no solo al distrito, sino también a la provincia de Leoncio Prado y a la región Huánuco, consolidando a la zona como un nuevo referente del turismo natural en el país”, detalló la municipalidad.

Luis Manuel Maguiña Pardave y
Luis Manuel Maguiña Pardave y su equipo exploran las profundidades de la cueva, documentando cada rincón de este hallazgo inédito (Foto: Maguiña Expeditions)

Las primeras acciones incluyen estudios de impacto ambiental, capacitación en conservación y el diseño de rutas seguras para visitantes. Evitar la depredación y proteger las condiciones originales de la cueva se han fijado como prioridades, en línea con el compromiso de mantener intacta la riqueza natural de Tingo María. Mientras la exploración continúa y nuevas zonas permanecen inexploradas, la región reafirma su potencial como territorio de descubrimientos y ejemplo de manejo responsable del patrimonio natural.

Temas Relacionados

Tingo MaríaCueva de los CristalesHuánucoperu-noticias

Más Noticias

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

La exconductora generó expectativa con las cifras registradas en el lanzamiento de su treaming, aunque llamó la atención la marcada disminución de vistas entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

María Pía Copello sorprende con

¿Cómo ahorrar en combustible en Lima? Estos son los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves 5 de febrero

Además del precio promedio de los combustibles en la capital peruana, aquí están los precios más bajos del día de hoy

¿Cómo ahorrar en combustible en

Ric La Torre y Samuel Suárez anuncian su propio programa de espectáculos por el canal de YouTube de María Pía Copello

Los periodistas de farándula presentaron oficialmente ‘Q’Bochinche’, su nuevo espacio de chismes y análisis de espectáculos que se emitirá en vivo por el canal ‘+Q TV’.

Ric La Torre y Samuel

Inician investigación contra Edita Vargas tras demora en ceder cargo a Ciro Castillo en el Gore Callao

Pesquisa por usurpación de funciones alcanza a Marco Antonio Cabrera Bedoya, testigo clave del caso que sindica al gobernador como cabecilla de una presunta red criminal que opera en la entidad

Inician investigación contra Edita Vargas

Indeci reporta al menos 37 personas fallecidas por lluvias intensas a nivel nacional

El exjefe de Indeci, general Luis Arroyo Sánchez, revela que casi 700 distritos a nivel nacional se mantienen en estado de emergencia

Indeci reporta al menos 37
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inician investigación contra Edita Vargas

Inician investigación contra Edita Vargas tras demora en ceder cargo a Ciro Castillo en el Gore Callao

José Domingo Pérez a Keiko Fujimori: “Le ha mentido al Perú. Yo creo que el de ahí (el diablo) se encargará de usted”

Máscara ’Pa Jerín y sus waykis’ gana en el Carnaval Ayacuchano 2026 y critica a José Jerí: “Debe irse de Palacio”

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

José Jerí tendrá abogado pagado con dinero público para enfrentar investigación por reuniones con empresarios chinos

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sorprende con

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Ric La Torre y Samuel Suárez anuncian su propio programa de espectáculos por el canal de YouTube de María Pía Copello

Mirella Paz da un paso al costado y se despide de la orquesta Son Tentación: “No acepto condición de espera indefinida”

Pamela López exige rectificación pública a Dayron tras afirmar en TV que mantuvieron una relación sentimental

Milo J emocionado por su concierto en el Estadio Nacional de Lima: “Los amo, gracias por este sueño”

DEPORTES

“Querían que me quedara”: Pablo

“Querían que me quedara”: Pablo Lavandeira revela por qué no siguió en Alianza Lima pese al aval de la directiva

Claudio Pizarro aprueba el fichaje de Felipe Chávez al Colonia y se rinde ante sus cualidades: “Me habría encantado jugar delante de él en ataque”

‘Lucho’ Horna marca el tono de Perú ante Alemania por Copa Davis: “Venimos a tratar de ganar la serie, no a pasarla bien”

Pablo Lavandeira habló del armado del plantel de FC Cajamarca: “Hernán Barcos tiene amistad con muchos de nosotros”

Ignacio Buse y la gran incógnita del Perú vs Alemania: ¿por qué no fue elegido para jugar ‘singles’ en Copa Davis?