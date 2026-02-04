Perú

Tragedia en la vía Canta–Huayllay: tres hermanos mueren tras choque entre bus y auto en Pasco

El siniestro provocó la muerte inmediata de todos los ocupantes del auto, incluidos tres hijos de una familia local, mientras los pasajeros del bus recibieron atención médica en el hospital de Canta

Un choque frontal entre un bus interprovincial y un auto particular en la carretera Canta–Huayllay dejó como resultado la muerte de tres hermanos y una joven. El accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana en el kilómetro 42,5 de la ruta que conecta a las provincias de Canta (Lima Provincias) con Huayllay (Pasco), en las inmediaciones de la Laguna 7 Colores.

De acuerdo con la información recogida, el impacto involucró a un bus de la empresa Turismo Tacna y un vehículo particular de la marca Hyundai, con placa CJY-255. Tras la colisión, el auto salió de la vía y cayó en una cuneta, donde murieron sus ocupantes. En el bus, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas por los equipos de emergencia al Hospital de Canta.

La tragedia ocurrió en la ruta que conecta Lima Provincias y Pasco, donde un impacto frontal provocó la muerte de los ocupantes del vehículo menor y heridas entre pasajeros del ómnibus| Foto: Canal N

Identifican a víctimas

Las víctimas fatales fueron identificadas como Michael Salazar T., de 22 años, el conductor del auto; su hermano menor, de aproximadamente 10 años, y el mayor, un estudiante de medicina de cerca de 25 años. La cuarta persona fallecida era la pareja sentimental del mayor.

Todos ellos regresaban a Tingo María tras una estadía en Lima. Según Andina, los padres de los hermanos fallecidos trabajan en el Hospital EsSalud de Tingo María.

El responsable de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Marcapomacocha, Betuel Egoavil, informó que llegaron para prestar apoyo en el lugar del accidente. También acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Morococha, quienes asumieron las diligencias legales y las pericias para determinar las causas exactas del choque. El Ministerio Público inició las gestiones para el traslado de los cuerpos a la morgue.

Tres hermanos y una joven mueren tras choque entre bus y auto en Pasco| Foto: Noticias de la Región Huánuco (Facebook)

La comunidad de Tingo María se ha visto impactada por la pérdida, ya que la familia de las víctimas es conocida en el sector salud local. Hasta el momento, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los factores que provocaron el accidente. Los resultados de las pericias serán determinantes para establecer las responsabilidades y las circunstancias que rodearon el trágico suceso.

Canales de ayuda

  • Bomberos: Ante un accidente de tránsito, se recomienda llamar de inmediato a los números de emergencia nacionales. El 116 conecta con los Bomberos Voluntarios del Perú, quienes pueden brindar auxilio en casos de rescate y atención prehospitalaria.
  • El SAMU, al marcar el 106, ofrece atención médica de urgencia y coordina el traslado de heridos a los hospitales más cercanos.
  • Policía Nacional del Perú (Central 105): atiende reportes de accidentes viales y coordina el cierre de vías, señalización y control del tránsito en la zona afectada. Además, los efectivos policiales se encargan de las primeras diligencias para documentar el hecho y garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Las víctimas de un accidente tienen derecho a recibir atención médica inmediata y gratuita gracias al SOAT. Es importante comunicarse con la aseguradora correspondiente para activar la cobertura, la cual cubre gastos médicos, traslado, indemnización por invalidez o fallecimiento, sin importar la responsabilidad en el siniestro.
  • Los hospitales y centros de salud públicos ofrecen atención a las personas heridas en accidentes viales

