Huaico bloquea la Carretera Central en Huánuco y deja varados a pasajeros rumbo a Tingo María

Huaico bloquea la Carretera Central y deja varados a decenas de pasajeros. Video: Canal N

La madrugada se volvió interminable para decenas de pasajeros en la Carretera Central. Un huaico provocado por la activación de una quebrada bloqueó por completo el tránsito en el kilómetro 47 de la vía Huánuco–Tingo María, en el sector El Mirador, distrito de Chinchao. Desde las 3:00 a. m., la carretera permanece cerrada en ambos sentidos, dejando varados a buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares.

El huaico arrastró grandes cantidades de lodo, piedras y material rocoso que cubrieron toda la calzada, impidiendo cualquier tipo de paso. La escena es desoladora: filas de vehículos detenidos, pasajeros descendiendo para observar la magnitud del bloqueo y conductores sin saber cuánto tiempo más deberán esperar.

Entre los afectados hay adultos mayores, niños y familias completas que viajaban hacia Tingo María, así como transportistas que trasladaban productos perecibles con destino a San Martín, Ucayali, Junín y Lima.

Emergencia en Huánuco: huaico cierra vía clave hacia la selva central.

Transportistas exigen acción inmediata

Ante la interrupción total del tránsito, transportistas y pasajeros solicitaron la intervención urgente de Provías Nacional para el envío de maquinaria pesada y volquetes que permitan retirar el material acumulado.

La Carretera Central es una vía estratégica que conecta la sierra con la selva central. Su cierre no solo afecta el transporte de personas, sino también el abastecimiento de alimentos, medicinas y productos comerciales entre regiones.

“Estamos aquí desde la madrugada, con lluvia, sin saber cuándo se abrirá la vía”, comentaron algunos pasajeros, visiblemente cansados y preocupados.

Carretera Central colapsa por huaico en plena temporada de lluvias. Foto captura: Canal N

Senamhi alerta sobre más lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias intensas continuarán en los próximos días en la zona centro oriental del país. Este escenario incrementa el riesgo de nuevos huaicos, deslizamientos y activación de quebradas en tramos vulnerables de la red vial.

Las autoridades recomendaron especial precaución a quienes viajen hacia Pucallpa, Tarapoto, Huánuco, Huancayo y Lima, y exhortaron a mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Senamhi activó la alerta roja N°009-2026 para la costa, sierra y selva, con precipitaciones que continuarán hasta el sábado 10 de enero a las 13:00 horas. (Foto: X/@Senamhi)

Estado de emergencia en más de 380 distritos

En este contexto, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país por peligro inminente ante las intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario.

El decreto permitirá ejecutar acciones inmediatas de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la participación de diversos ministerios. Las intervenciones se financiarán con los presupuestos institucionales de cada entidad.

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

Sin víctimas, pero con riesgo latente

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado víctimas por el huaico en Chinchao. Sin embargo, la situación continúa en evaluación, mientras se espera la llegada de maquinaria para liberar la vía y restablecer el tránsito.

Las autoridades reiteraron su llamado a la prudencia y recordaron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con el SAMU al 106 o con la Cruz Roja al 115, líneas gratuitas de atención las 24 horas.