Perú

Huaico bloquea la Carretera Central en Huánuco y deja varados a pasajeros rumbo a Tingo María

El deslizamiento ocurrió en Chinchao y paralizó la ruta Huánuco–Tingo María desde la madrugada

Guardar
Huaico bloquea la Carretera Central y deja varados a decenas de pasajeros. Video: Canal N

La madrugada se volvió interminable para decenas de pasajeros en la Carretera Central. Un huaico provocado por la activación de una quebrada bloqueó por completo el tránsito en el kilómetro 47 de la vía Huánuco–Tingo María, en el sector El Mirador, distrito de Chinchao. Desde las 3:00 a. m., la carretera permanece cerrada en ambos sentidos, dejando varados a buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares.

El huaico arrastró grandes cantidades de lodo, piedras y material rocoso que cubrieron toda la calzada, impidiendo cualquier tipo de paso. La escena es desoladora: filas de vehículos detenidos, pasajeros descendiendo para observar la magnitud del bloqueo y conductores sin saber cuánto tiempo más deberán esperar.

Entre los afectados hay adultos mayores, niños y familias completas que viajaban hacia Tingo María, así como transportistas que trasladaban productos perecibles con destino a San Martín, Ucayali, Junín y Lima.

Emergencia en Huánuco: huaico cierra
Emergencia en Huánuco: huaico cierra vía clave hacia la selva central.

Transportistas exigen acción inmediata

Ante la interrupción total del tránsito, transportistas y pasajeros solicitaron la intervención urgente de Provías Nacional para el envío de maquinaria pesada y volquetes que permitan retirar el material acumulado.

La Carretera Central es una vía estratégica que conecta la sierra con la selva central. Su cierre no solo afecta el transporte de personas, sino también el abastecimiento de alimentos, medicinas y productos comerciales entre regiones.

“Estamos aquí desde la madrugada, con lluvia, sin saber cuándo se abrirá la vía”, comentaron algunos pasajeros, visiblemente cansados y preocupados.

Carretera Central colapsa por huaico
Carretera Central colapsa por huaico en plena temporada de lluvias. Foto captura: Canal N

Senamhi alerta sobre más lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias intensas continuarán en los próximos días en la zona centro oriental del país. Este escenario incrementa el riesgo de nuevos huaicos, deslizamientos y activación de quebradas en tramos vulnerables de la red vial.

Las autoridades recomendaron especial precaución a quienes viajen hacia Pucallpa, Tarapoto, Huánuco, Huancayo y Lima, y exhortaron a mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Senamhi activó la alerta roja
Senamhi activó la alerta roja N°009-2026 para la costa, sierra y selva, con precipitaciones que continuarán hasta el sábado 10 de enero a las 13:00 horas. (Foto: X/@Senamhi)

Estado de emergencia en más de 380 distritos

En este contexto, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país por peligro inminente ante las intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario.

El decreto permitirá ejecutar acciones inmediatas de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la participación de diversos ministerios. Las intervenciones se financiarán con los presupuestos institucionales de cada entidad.

Alerta naranja en la selva
Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

Sin víctimas, pero con riesgo latente

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado víctimas por el huaico en Chinchao. Sin embargo, la situación continúa en evaluación, mientras se espera la llegada de maquinaria para liberar la vía y restablecer el tránsito.

Las autoridades reiteraron su llamado a la prudencia y recordaron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con el SAMU al 106 o con la Cruz Roja al 115, líneas gratuitas de atención las 24 horas.

Temas Relacionados

Huaicos en PerúCarretera CentralHuánucoTingo Maríaperu-noticias

Más Noticias

Huaico en Junín: cuatro personas murieron sepultadas tras deslizamiento por fuertes lluvias

Los cuerpos de las primeras víctimas fueron recuperados tras seis horas de trabajo, mientras continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos

Huaico en Junín: cuatro personas

Operación conjunta en Pataz golpea a la minería ilegal: 14 detenidos y armas de guerra incautadas

Intervención del Comando Unificado se realizó en una bocamina del distrito de Pataz, en La Libertad

Operación conjunta en Pataz golpea

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

El trujillano se prepara para su segundo desafío en Melbourne ante un rival experimentado que exigirá su mejor versión. Descubre todos los detalles del encuentro

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert:

El verdadero ‘A toda máquina’: así está girando el mercado de maquinaria pesada para minería en Perú

Con exportaciones en picos históricos, el segmento de línea amarilla parece estar virando hacia colosos capaces de reducir drásticamente su emisión fósil, según un reciente análisis de Komatsu-Mitsui

El verdadero ‘A toda máquina’:

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

Las redes sociales estallaron luego de que por la mañana del 13 de enero se anunciara la lista completa de países donde BTS ofrecerá show

BTS en Perú: los videos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guido Bellido libre de investigación

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: archivan el caso por estos motivos

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

Congresista Judith Laura, accesitaria de Carlos Anderson, fue denunciada por patear a su hija

JNE revoca fallo y devuelve a Marisol Pérez Tello a la carrera presidencial 2026

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: los videos

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

DEPORTES

Cenaida Uribe puso en duda

Cenaida Uribe puso en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Falta de transparencia”

Cenaida Uribe detalla su discusión con Gino Vegas en el Mundial de vóley: “Dijo que la participación de Alianza le daba vergüenza”

Alianza Lima vs Unión: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026