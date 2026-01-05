Oso hormiguero es visto en plena zona urbana de Tingo María y vecinos piden intervención inmediata autoridades

Vecinos del sector Aguas Verdes reportaron la presencia de un oso hormiguero en zona urbana de Tingo María. (Composición: Infobae Perú)

Aguas Verdes, en la ciudad de Tingo María, vive horas de incertidumbre luego del aviso de vecinos que reportan la presencia de un oso hormiguero en plena zona urbana. El relato de los residentes describe un escenario inesperado: un animal silvestre que aparece en calles y senderos cercanos a viviendas, sin una explicación clara sobre su origen o su ingreso al sector. La noticia corre entre grupos vecinales y refuerza una sensación de alerta colectiva.

Los testimonios iniciales señalan que el ejemplar podría provenir de un espacio de conservación cercano o de un lugar privado donde habría permanecido bajo cuidado humano. La duda se mantiene y la expectativa crece entre los habitantes del sector, que observan con atención cada movimiento del animal. Varios vecinos insisten en que el aviso busca evitar un incidente y priorizar el resguardo del espécimen.

El pedido principal se dirige a las instituciones locales, con el objetivo de establecer un cerco de protección y reducir cualquier riesgo en la vía pública. La comunidad expresa preocupación por la posibilidad de que el oso hormiguero sufra un accidente o quede expuesto a una situación de peligro en un entorno urbano. Mientras tanto, los ciudadanos aguardan la llegada de personal especializado que pueda evaluar el caso.

El episodio se suma a otros registros de fauna silvestre en áreas intervenidas por la expansión urbana, un fenómeno que genera nuevas preguntas sobre el desplazamiento de especies y la relación entre ciudad y naturaleza. En este contexto, los vecinos insisten en que el reporte busca prevenir daños y asegurar una respuesta oportuna de las autoridades.

Presencia del ejemplar y pedido de intervención

El animal fue visto en distintos momentos del día cerca de viviendas y vías públicas.

Vecinos del sector Aguas Verdes informan que el oso hormiguero fue visto en diferentes puntos del barrio, en momentos distintos del día. Algunos de ellos recuerdan que “los residentes temen que el animal pueda desorientarse o terminar atropellado, además de representar un riesgo inesperado en una zona urbana”. La situación refuerza la necesidad de un control inmediato.

Las organizaciones locales de seguridad comunal y las entidades ambientales recibieron el aviso y la población espera el despliegue de personal para determinar el estado del animal, su condición física y la ruta más segura para su traslado. El objetivo es evitar una situación de riesgo tanto para el ejemplar como para los transeúntes.

Contexto regional y antecedentes de rescate

Lleva un collar con GPS y VHF que permitirá recopilar datos científicos sobre su comportamiento. (RPP)

En medio de este panorama, la región recuerda casos previos vinculados al rescate y rehabilitación de osos hormigueros en la Amazonía peruana. Uno de los episodios más citados corresponde al ejemplar conocido como Sonny, liberado en Loreto luego de un proceso de recuperación en un centro especializado. El relato oficial describe su evolución desde su ingreso en 2023, cuando presentaba un peso reducido y requería cuidados constantes.

Durante la liberación, especialistas destacaron el trabajo de seguimiento científico y la coordinación entre instituciones. En ese marco, el representante del centro RAREC señaló: “Este animalito llegó en 2023, entregado por la población. Pesaba 6 kilos y ahora ya tiene sus 25 kilos y ya está listo para regresar (a su ambiente natural). Ahora tiene tres años y medio. Estamos felices”. El proceso incluyó control veterinario, alimentación adecuada y adaptación en espacios controlados.

El caso de Sonny incorporó un sistema de monitoreo a distancia para registrar desplazamientos, patrones de alimentación y comportamiento en campo. Según los responsables del proyecto, “por primera vez se van a colectar estos datos en la Amazonía”, información que sirve para fortalecer protocolos de rescate y reintegración de fauna silvestre.

Mientras el reporte de Aguas Verdes continúa en evaluación, la comunidad permanece atenta al arribo de las autoridades y a la posible reubicación del oso hormiguero en un entorno seguro. Los vecinos insisten en que el aviso busca proteger al ejemplar y evitar incidentes en la vía pública. El seguimiento del caso permitirá conocer el origen del animal y las medidas que adoptarán las instituciones responsables del manejo de fauna en la zona.