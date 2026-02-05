Perú

Sol peruano se depreció y el dólar subió: Las razones, según el banco más grande del Perú

Precio del dólar ha tenido algunos pares en su tendencia a la baja. El BCP detalla por qué la moneda estadounidense encontró un margen para apreciarse

El dólar se encuentra en
El dólar se encuentra en un bajo precio, pero la coyuntura internacional ha hecho que se aprecie ligeramente. - Crédito El Peruano

El precio del dólar se ha levantado de su caída a S/3,34 en las anteriores semanas. Según los datos del Banco Central de Reserva, el tipo de cambio se encuentra en S/3,3620, mostrando que el sol se ha depreciado un poco y el dólar ha recuperado algo de valor.

¿A qué se debió esto? Si bien otras entidades y expertos ya se han pronunciado, esta vez el Banco de Crédito del Perú y Credicorp Capital, en su Reporte Semanal Macroeconómico da el apunte para entender esto.

“En EE. UU., Trump nomina a Kevin Warsh, exmiembro de la Reserva Federal, para dirigir el banco central más relevante del mundo. El presidente Donald Trump eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir esta entidad, en reemplazo de Jerome Powell. Warsh es reconocido en el ámbito económico por su enfoque pragmático y crítico frente a las medidas no convencionales de los bancos centrales”, resalta el BCP. ¿Cómo se relaciona esto con la leve apreciación del dólar?

El dólar presentaría nuevas subidas.
El dólar presentaría nuevas subidas. - Crédito AFP

El dólar se apreció

“Al lunes, el tipo de cambio cerró en USDPEN 3,37, con lo cual el PEN se depreció 0,5% s/s. La depreciación se dio particularmente el viernes previo, en respuesta a la corrección de distintos activos de riesgo en el resto de mercados tras la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la FED. Cabe destacar que al 02-feb el BCRP ha realizado compras en el mercado spot por USD 3.3 mil millones”, apuntó el BCRP en su informe semanal.

Así, tras la nominación de Warsh, los mercados habrían puesto algo más de confianza en el dólar, lo que movió la inversión en el oro como ‘activo refugio’, con lo que su precio cayó. Además, también cayo el precio de la plata. Como se recuerda, esto a su vez tiró abajo las acciones, sobre todo, mineras, en la Bolsa de Valores de Lima.

“El oro cerró la semana en USD/oz. 4,894 (-1.9% s/s), mientras que la plata lo hizo en USD/oz. 85 (-17.4% s/s). En intraday, el viernes, ambos metales llegaron a caer alrededor de -12.8% y -36.0%, la mayor corrección desde marzo de 1980 para la plata. La caída fue impulsada tras un repunte en el dólar (DXY: +0.7% d/d) tras la nominación del exgobernador Fed, Kevin Warsh, como el próximo presidente de la Fed. Para los mercados, con él se mantendría la independencia de la Fed y se le percibe como más hawkish que los otros candidatos a la presidencia”, apuntó también el informe.

Las proyecciones del dólar sí
Las proyecciones del dólar sí ven que el precio del tipo de cambio aumente esta primera parte del año. - Crédito Andina

La proyección del dólar

Como se recuerda también, Renta 4 detalló el dólar sí vería cierta apreciación con respecto al sol peruano, en un contexto marcado por el ruido político asociado a las elecciones presidenciales y la evolución del dólar a nivel global, hacia los próximos meses.

“De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría subir desde los niveles actuales hasta S/ 3,60 hacia julio, para luego iniciar una trayectoria descendente que lo llevaría a niveles cercanos a S/ 3,40 hacia diciembre de 2026″, aclararon.

Asu vez, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su encuesta macroeconómica mensual revela lo que espera del dólar el mercado, para fines del 2026:

  • Analistas económicos: S/ 3,45
  • Sistema financiero: S/ 3,43
  • Empresas no financieras: S/ 3,50.

peru-economia

