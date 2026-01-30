Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes en la red Truth Social que ha nominado Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell. EFECOM

Últimas Noticias

