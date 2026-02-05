Perú

Senamhi fortalece el monitoreo climático con más de mil estaciones distribuidas en el territorio nacional

La entidad ha fortalecido su capacidad de observación al instalar más equipos en regiones estratégicas, lo que permitirá disponer de datos actualizados esenciales para sectores como el agrícola y la gestión del agua

La red del Senamhi cuenta con más de mil estaciones hidrometeorológicas en puntos estratégicos de todo el Perú para el monitoreo climático.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene activa una de las redes de monitoreo climático más extensas de la región, con más de mil estaciones hidrometeorológicas instaladas en puntos estratégicos del país.

Esta infraestructura, consolidada durante el último año, permite a la institución generar información oportuna y confiable para anticipar condiciones meteorológicas y prevenir riesgos asociados al clima. Según informó el Senamhi, la red actualmente cuenta con 1.059 estaciones entre convencionales y automáticas, distribuidas desde la costa hasta la selva.

El alcance nacional de la red del Senamhi ofrece datos continuos sobre variables fundamentales como la lluvia, la temperatura y el viento. Esta información resulta esencial para sectores como la agricultura y la gestión del agua, así como para la protección de poblaciones vulnerables ante eventos climáticos extremos.

Las estaciones automáticas del Senamhi facilitan la transmisión de datos en tiempo real sobre lluvia, temperatura y viento, optimizando la gestión de riesgos climáticos.

De acuerdo con un reporte del Senamhi, el esfuerzo de modernización incluye la transformación paulatina de estaciones convencionales en sistemas automáticos que reportan datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia actualizada.

Expansión y modernización

Durante el presente año, el Senamhi consolidó el funcionamiento de su red al sumar 19 nuevas estaciones hidrometeorológicas en los departamentos de Cusco y Madre de Dios, dos regiones de alta variabilidad climática y relevancia ambiental.

Este fortalecimiento, logrado gracias a un convenio con el Programa Nacional del Ministerio de Vivienda, amplía de forma significativa la cobertura de observación en el sur y la selva del país. La institución precisó que la modernización de la red avanza con la instalación de estaciones automáticas, que transmiten datos en tiempo real y mejoran la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos.

El fortalecimiento de la red de observación incluyó la apertura de 19 nuevas estaciones en Cusco y Madre de Dios, ampliando la cobertura en regiones de alta variabilidad climática. (Senamhi)

La red también se ha visto reforzada mediante la implementación de 17 estaciones pluviométricas adicionales, como parte del Plan Multisectorial ante Lluvias y Peligros Asociados. Estas nuevas estaciones permiten al Senamhi fortalecer el seguimiento de las precipitaciones en zonas identificadas como vulnerables, optimizando la prevención de riesgos y la gestión de emergencias.

En palabras del Senamhi, el objetivo central es brindar información clara y oportuna que permita a autoridades y ciudadanía anticiparse a los cambios del tiempo, reducir riesgos y proteger vidas. La entidad remarcó su compromiso con la modernización tecnológica y la consolidación de su rol técnico y científico al servicio del país, subrayando la importancia de la vigilancia continua para la seguridad de la población.

Zonas críticas

Como parte de su labor en el monitoreo y prevención de riesgos, el Senamhi interviene en la evaluación de sectores críticos con riesgo de inundación en la ciudad de Iquitos. En el marco del Plan Maynas, la institución, a través de su Dirección Zonal 8, participó en inspecciones de campo orientadas a identificar puntos vulnerables en la capital de Loreto.

El distrito registró aniegos en varias zonas y dificultades en la circulación vehicular tras la intensa precipitación. | Facebook / Frase Corta

Estas acciones forman parte del Pacto por el Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia, una iniciativa liderada por la Municipalidad Provincial de Maynas y respaldada por distintas entidades estatales.

Durante las inspecciones, especialistas del Senamhi y de otras instituciones científicas y técnicas nacionales, como el Ministerio del Ambiente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Ministerio de Cultura, la Dirección Regional de Vivienda y la Gerencia Regional de Salud (GERESA), evaluaron puntos estratégicos. Entre los lugares visitados figuran la planta de captación de agua potable, la planta de tratamiento de aguas residuales, zonas con vertimientos informales y asentamientos humanos ubicados en áreas inundables.

Al respecto, el director de la Dirección Zonal 8 del Senamhi, Marco Paredes, lideró las actividades, orientadas a la generación de información que contribuya a la prevención de riesgos y a la mejor planificación del territorio.

Las lluvias estivales han tomado por sorpresa a los habitantes de la costa peruana, alterando la rutina de ciudades como Lima en pleno inicio de año. Foto: Senamhi

El Senamhi aporta datos sobre lluvias, niveles de los ríos y condiciones climáticas que influyen en la ocurrencia de inundaciones, lo que facilita el análisis de escenarios de riesgo y respalda la toma de decisiones de las autoridades locales.

La participación del Senamhi en el Plan Maynas subraya su rol dentro del trabajo conjunto del Estado para reducir la vulnerabilidad de la población y fomentar un desarrollo territorial sostenible en la provincia. Estas acciones refuerzan la preparación de Iquitos frente a eventos hidrometeorológicos, manteniendo la vigilancia constante y la cooperación interinstitucional como ejes para la protección de las comunidades.

