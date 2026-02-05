Perú

Pamela López se quiebra tras denuncia de su ex amiga y cuestiona que su madre haya sido implicada: “jamás ha tenido problemas”

La trujillana relató el impacto emocional que le provocó una denuncia en su contra, luego de que su ex amiga involucrara a su madre en el caso y provocara la llegada de la policía a su vivienda

Guardar
La empresaria se mostró profundamente afectada tras la denuncia de su examiga Selene Cucat, que no solo la señala a ella, sino también a su madre y un amigo cercano, desatando tensión y lágrimas en casa (Amor y Fuego)

Pamela López atraviesa uno de los episodios más delicados de los últimos meses. La aún esposa de Christian Cueva decidió hablar públicamente tras conocer que una ex amiga presentó una denuncia en su contra, situación que derivó en la presencia policial en su domicilio y, según su versión, en la inclusión de su madre dentro del proceso.

Visiblemente afectada, López reconstruyó los hechos y expresó su indignación por lo que considera un acto desproporcionado y malintencionado. El episodio no solo la impactó a ella, sino también a su familia, en especial a sus hijos, quienes presenciaron momentos de tensión.

Para López, la denuncia representa un quiebre definitivo con una relación que, asegura, terminó hace más de un año.

La llegada de la policía y el impacto familiar

Pamela López relató cómo la
Pamela López relató cómo la presencia policial en su vivienda desató miedo en su familia y encendió una crisis que, según dice, pudo evitarse. (Amor y Fuego)

López contó que el episodio ocurrió cuando no se encontraba en casa. Había salido a tomar aire con su pareja, Paul Michael, para despejarse cuando recibió una llamada de su madre, quien, según relató, estaba alterada por la presencia de agentes policiales en la vivienda. De acuerdo con su testimonio, los efectivos se comunicaron a través del intercomunicador y solicitaron hablar con un adulto debido a una denuncia presentada en su contra.

Mi mamá me llama súper nerviosa y me dice que hay unos policías en la casa, que mi hija contestó y que necesitaban hablar con un adulto porque había una denuncia en mi contra”, relató López, aún conmovida por lo ocurrido. La situación tomó mayor gravedad cuando su madre, ajena a este tipo de procedimientos, le pidió orientación sobre cómo actuar.

Ante la sorpresa, López se comunicó con la recepción del edificio para solicitar hablar directamente con los agentes. “Se identifican y me dicen que quieren conversar conmigo sobre una denuncia. Yo no entendía qué estaba pasando”, explicó. Según su versión, informó que regresaría en aproximadamente quince minutos, aunque antes decidió consultar con su abogado.

El asesor legal le indicó que lo habitual, en esos casos, es la entrega de una citación y no una visita directa al domicilio. Incluso le recomendó no volver de inmediato mientras se aclaraba la situación. Poco después, López supo que el oficial se había retirado tras recibir una llamada, aunque dejó un número de contacto. Más tarde, se confirmó que la denuncia no solo la involucraba a ella, sino también a su madre y a Paul Michael.

La inclusión de su madre y el quiebre emocional

La mención de su madre
La mención de su madre en la denuncia llevó a Pamela López al límite emocional, al considerar injusto que una adulta mayor sea involucrada en el caso. (Amor y Fuego)

Uno de los puntos que más afectó a Pamela López fue la mención de su madre en la denuncia. La describió como una mujer mayor de sesenta años, sin antecedentes ni conflictos previos. “Es una persona que jamás ha tenido problemas con nadie, no tiene una sola mancha”, señaló, cuestionando duramente la decisión de involucrarla.

“Eso a mí me destroza”, expresó, al asegurar que se trató de un golpe bajo. López recordó que su madre mantuvo durante años un trato cordial con la denunciante, lo que hace aún más incomprensible la situación desde su perspectiva. “Mi mamá ha sido tan buena con ella durante muchos años”, afirmó, visiblemente indignada.

El impacto se extendió también a sus hijos, quienes se asustaron al ver a un policía en casa. “Que mis hijos lleguen y me digan ‘me asusté mucho, mamá’, no se lo voy a permitir”, dijo, al borde del llanto. Para López, el episodio pudo haber tenido consecuencias mayores si ella hubiera sido llevada a una comisaría sin tener a un adulto de confianza que cuidara a los menores.

¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada y yo no tenía a mi madre acá? ¿Con quién dejaba a mis hijos?”, cuestionó. En ese contexto, aseguró estar convencida de que la intención era generar una situación límite. “Estoy segura que esa fue la intención”, sostuvo.

Acusaciones, audios y el fin de una amistad

Entre negaciones y reclamos, Pamela
Entre negaciones y reclamos, Pamela López sostuvo que los audios presentados han sido manipulados y recordó que cortó todo vínculo hace tiempo (Amor y Fuego)

Pamela López negó de forma categórica haber amenazado de muerte a la denunciante o a cualquier otra persona. “Yo jamás, nunca, le he amenazado de muerte ni a ella ni a nadie”, afirmó. También puso en duda la veracidad de los supuestos elementos presentados en su contra, como un número telefónico y una firma con su nombre.

Según explicó, la amistad con la denunciante terminó hace aproximadamente un año y considera que fue una decisión acertada. “Yo terminé mi amistad con esa mujer hace un año y creo que fue la mejor decisión de mi vida”, declaró. Desde entonces, aseguró no haber tenido contacto alguno ni conocimiento de su vida.

López también se refirió a la difusión de audios que, según dijo, han sido manipulados. Recordó que la denunciante incluso la acompañó en un proceso previo por agresión física y que, en su momento, habló extensamente en su defensa. “Escuchar ese audio tan manipulado y tan mentiroso es devastador”, expresó.

Otro punto que cuestionó fue la inclusión de Paul Michael en la denuncia. “¿Qué tiene que ver Paul Michael?”, preguntó, al explicar que las llamadas realizadas desde su teléfono se produjeron luego de encontrar a su madre afectada por la situación. “Fui yo la que llamó para pedirle que pare con este plan”, sostuvo.

López lamentó la ruptura de una relación de más de dos décadas, aunque aclaró que nunca fue una amistad cercana. “Jamás fue mi mejor amiga”, señaló, al describir a la denunciante como una persona conflictiva, con problemas recurrentes con su entorno. También rechazó cualquier especulación sobre sus motivaciones personales, aunque admitió no entender qué busca con este proceso.

Entre sollozos, aseguró que permanecerá en casa junto a sus hijos mientras duren las investigaciones. “Yo no debo nada, no tengo nada que ocultar”, afirmó, mostrando su teléfono como prueba de su tranquilidad de conciencia. Para Pamela López, el episodio marcó un antes y un después, no solo a nivel legal, sino también emocional y familiar.

Temas Relacionados

Pamela LópezSelene CulcatChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

El influencer reapareció en redes sociales para contar que su leucemia presentó nuevas mutaciones, lo que agravó su diagnóstico y lo llevó a hospitalizaciones, dolor intenso y cambios drásticos en su tratamiento

Youna conmueve al revelar el

Río Pisco incrementa su caudal, destruye 10 hectáreas de maíz y pone en riesgo hasta 800 hectáreas de otros cultivos

Las intensas precipitaciones han elevado los niveles de agua del río, lo que ha generado daños iniciales y expone a varios miles de productores a eventuales pérdidas y compromete la seguridad alimentaria local

Río Pisco incrementa su caudal,

Deuda coactiva: más de 1.100 empresas acumulan obligaciones por S/ 3.400 millones

La cobranza coactiva se ha convertido en una señal de alerta para la salud financiera de las empresas, al permitir a la Sunat aplicar medidas de cobro forzoso que impactan directamente en la liquidez, la operatividad y la relación con proveedores y entidades financieras

Deuda coactiva: más de 1.100

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Peruanos y paraguayos igualan sin goles tras el final del primer tiempo. El mejor del campo, por ahora, es Gaspar Gentile, quien fue muy peligroso por la banda. Sigue las incidencias del partidazo

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros defienden contrataciones de jóvenes

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

“El último comunicado es el válido”: ministro de Justicia descarta denunciar a la prensa, pero no explica doble pronunciamiento

Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

ENTRETENIMIENTO

Youna conmueve al revelar el

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

Jesús Barco y Melissa Klug celebran una emotiva reconciliación con mensajes de amor en el cumpleaños de la empresaria

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

María Pía Copello deja su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Hombres G agota preventa en tiempo récord para su concierto en el Estadio Nacional: estas son las zonas aún disponibles

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Jesús Castillo reconoce matices entre Javier Rabanal y Jorge Fossati en Universitario: “El grupo lo ha tomado bien”

Rebaza Acosta se pronunció tras despido de Claudia Palza: el firme comunicado del club luego de tomar radical decisión

El gran sueño de Renato Espinosa: “Está la ilusión de la selección peruana, si se da sería increíble”

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026