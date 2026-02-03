Perú

Pensión ONP se paga desde este viernes 6 de enero: Esta es la nueva pensión máxima

Cronograma ONP del Banco de la Nación. Este mes se aplicará el reajuste de S/ 100 y la nueva pensión para quienes han cumplido 20 años de aporte

Cronograma para pensiones de la
Cronograma para pensiones de la ONP en febrero en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Un nuevo hito para las pensiones en el país se dará este viernes 6 de febrero. Luego de la aprobación del aumento de pensiones en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fines del 2025, el nuevo monto ya se cobrará justamente desde este mes.

La medida también contemplan un reajuste de pensiones de S/ 100, para que los jubilados lleguen a percibir este nuevo monto máximo. Esto es lo que cambia puntualmente

  • El nuevo monto de pensión para jubilados del régimen general que hayan cumplido 20 años de aportes es de S/ 1.000 (antes de S/ 893), para los que se jubilen a partir de 2026
  • Se dará un aumento de S/ 100. Pero para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio.
Pensión de S/1.000 estará vigente
Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Pensión de S/ 1.000

Los más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez se verán beneficiados desde febrero con la medida dispuesta por el Ejecutivo que eleva el tope máximo de las pensiones hasta S/ 1.000. Como se recuerda, la disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, este nuevo monto se percibe en ciertas condiciones:

  • Alcanza a los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025
  • Para el caso de las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes
  • El aumento de S/ 100, para alcanzar la nueva pensión, se aplicará inclusive para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, pero “se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio”. Es decir, las pensiones no superarán los S/ 1.000.
MEF aprobó un aumento de
MEF aprobó un aumento de pensiones para la ONP para este 2026. - Crédito Andina

Aplica para enero, pero se abona desde febrero

Como se sabe, esta medida ya está vigente en enero; sin embargo, dado que las planillas de pago de ese mes ya estaban lista, el monto diferencial que se debió pagar el primer mes, se hará recién este febrero.

Es decir, en febrero los pensionistas percibirán también el monto pendiente de enero; es decir el monto de S/ 100 extra de ese mes, más el reajuste de S/ 100 de febrero. Pero solo para los que cumplan las condiciones ya detalladas.

Cronograma de pagos

Estos pagos, con los nuevos montos y reajuste se harán desde el viernes 6 de febrero, de este modo:

  • Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
  • Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
  • Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero.
Las fechas de pago de
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Las pensiones del Decreto Ley Nº 19990 se pagan por la ONP, y el tipo de pago puede ser por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif; o a domicilio. Además de las fechas anteriores, se debe considerar lo siguientes:

  • El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero
  • El pago incluye pensionistas Ley N° 27803

En el caso de otros regímenes de pensiones que paga esta institución están:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 21 de febrero
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 16 al 21 de febrero
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio: del 16 al 21 de febrero
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio: del 16 al 21 de febrero.

