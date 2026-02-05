Perú

“No se ha perdido ni una gota de combustible”: Edwin Donayre postula al Senado y asegura que es inocente

La reciente reaparición del excongresista, actualmente candidato al Senado, ocurre cuando insiste en que la decisión judicial por el llamado caso Gasolinazoque ignoró pruebas que habrían demostrado la correcta entrega del combustible

El general Edwin Donayre niega responsabilidad en el caso 'Gasolinazo' y desafía a presentar pruebas sobre la pérdida de combustible. (Andina)

El general en retiro Edwin Donayre irrumpió nuevamente en la escena política, defendiendo de forma enfática su inocencia en el llamado caso ‘Gasolinazo’ y asegurando que, bajo su mando en el Ejército del Perú, no se perdió “ni una sola gota de combustible”.

En declaraciones recogidas por Exitosa, el excongresista de la república insistió en que la condena que lo llevó a pasar cinco años en prisión responde a decisiones judiciales que “ignoraron pruebas exculpatorias y respondieron a intereses ajenos a la justicia”.

De acuerdo a los documentos fiscales, el proceso judicial conocido como ‘Gasolinazo’ involucró la supuesta desaparición de 44.200 galones de gasolina de 84 octanos y 129.800 galones de petróleo durante la gestión de Donayre.

La sentencia por el caso 'Gasolinazo' involucró la desaparición de 44.200 galones de gasolina y 129.800 galones de petróleo en la región militar sur. (Andina)

Según la sentencia, también se detectó un incremento del 889 % en la dotación de diésel y del 624 % en gasolina en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales.

Donayre, en la entrevista, rechazó de manera reiterada los cargos, sostuvo que “el combustible sí llegó y se distribuyó” y criticó a los jueces y vocales que participaron en el proceso.

“Yo he padecido cinco años de cárcel, siendo inocente. Y reto a mis adversarios, desafío a una confrontación pública, donde quieran, cuando quieran y como quieran. Yo puedo probar que no se ha perdido ni una gota de combustible”, afirmó el exmilitar.

Argumentos de la defensa

Edwin Donayre fundamentó su defensa en varios puntos. Aseguró que, durante su gestión, él mismo denunció irregularidades en el suministro de combustible y tomó medidas disciplinarias, como la baja de generales y la reestructuración de la dirección logística.

Donayre fue condenado cuando se desempeñaba como congresista.

Apuntó además a una presunta confusión entre unidades militares en la sentencia, pues, según él, los hechos imputados corresponden a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales y no a la región militar sur bajo su mando.

El general retirado indicó que la justicia desestimó sus alegatos: “He hecho mi defensa propia durante cinco horas, mostrando prueba por prueba”, sostuvo. Según sus palabras, esas presentaciones se resumieron a “unas diez o doce líneas” en la sentencia. Criticó la falta de coautores en el proceso, señalando que fue el único acusado a pesar de haber estado al frente de una región con cuatro mil efectivos.

Donayre sostiene que el caso estuvo contaminado por intereses políticos y personales. “Creo que conozca toda la gente. Dice que el combustible se ha evaporado, se ha hecho humo. No existe certeza sobre el destino del combustible”, expresó. Además, denunció públicamente al juez César San Martín por supuestos actos de venganza y lo desafió a confrontar las pruebas en cualquier foro público.

Donayre afirma haber denunciado irregularidades y sancionado a generales, defendiendo que asumió medidas disciplinarias durante su gestión militar. (Andina)

Discrepancias

Durante la entrevista, Donayre puso en duda la veracidad de los argumentos utilizados en la sentencia. Rechazó la hipótesis de que el combustible hubiese sido desviado desde Arequipa hasta el Pentagonito en Lima para su venta, alegando que “no tiene ningún sentido” que 55 cisternas realizaran ese recorrido.

Subrayó que “todas las dependencias de la región militar del sur han recibido el combustible” y explicó que la incineración de vales era una práctica habitual para evitar el doble uso fraudulento, no para destruir pruebas.

“Es cierto que se incineraron los vales de combustible, porque los vales tienen validez de treinta días, son mensuales. Esa es una práctica para evitar que se vuelvan a usar al mes siguiente”, afirmó Donayre, según Exitosa. Señaló que esta disposición era conocida y aplicada por otros altos mandos militares, y negó que ello constituyera una maniobra para ocultar evidencia.

Reaparición política y aspiraciones al Senado

Pese a su historial judicial, Donayre ha decidido volver a la vida pública como candidato al Senado, respaldado por el partido Progresemos. Argumentó que la Constitución peruana le otorga el derecho a participar en política, pese a las restricciones legales que afectan a sentenciados por corrupción.

JEE rechaza candidatura de Edwin Donayre

“La Constitución es la ley de leyes y tiene prioridad”, sostuvo en la entrevista difundida por Exitosa. Manifestó su esperanza en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva su situación conforme a derecho.

Preguntado por sus motivaciones para regresar al Congreso, el exparlamentario afirmó que busca defender los intereses nacionales y de los sectores más vulnerables. Recordó que, durante su etapa legislativa, impulsó proyectos para mejorar las condiciones de técnicos y suboficiales, y denunció deudas millonarias de empresas con el Estado.

Consciente de la desconfianza social y del peso de la condena, el general en retiro admitió que su electorado potencial está formado principalmente por personal militar. “Yo le invocaría a cualquier periodista que haga una investigación, porque está en las redes, en el poder judicial, pueden entrar”, propuso, insistiendo en que la investigación fue “muy mal hecha”.

