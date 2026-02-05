Mirella Paz da un paso al costado y se despide de la orquesta Son Tentación: “No acepto condición de espera indefinida”

Mirella Paz anuncia su salida de ‘Son Tentación’ y revela el importante motivo: “Situación que no acepto” (Composición) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantante y presentadora Mirella Paz anunció oficialmente su salida de la orquesta femenina de salsa ‘Son Tentación’, una de las agrupaciones más reconocidas del género en Perú. La artista, que había sido presentada como una de las voces principales del grupo dirigido por Paula Arias en febrero de 2023, compartió un comunicado en sus redes sociales donde reveló el motivo que la llevó a tomar la decisión, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

Un paso al costado por motivos profesionales y personales

En su mensaje público, Mirella Paz explicó que la decisión de dejar la orquesta fue el resultado de una evaluación personal y profesional. Según detalló, la dirección de ‘Son Tentación’ optó por mantenerla en una situación de espera indefinida, sin definir claramente su futuro dentro del grupo. Para la cantante, esta falta de certeza no era aceptable en el momento actual de su vida y trayectoria.

“Deseo informar al público, seguidores, colegas y medios de comunicación que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación. La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto”, se lee en el comunicado que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Paz, que en los últimos meses había sido vista menos activa en presentaciones con la orquesta, agradeció a la agrupación por las oportunidades recibidas y destacó que se retira “con gratitud por el tiempo compartido”. Además, señaló que la determinación de finalizar toda relación laboral, artística y comercial con ‘Son Tentación’ fue tomada bajo los mejores términos posibles.

Mirella Paz anuncia oficialmente su salida de la orquesta Son Tentación, citando una condición de espera indefinida que no acepta y que la lleva a buscar nuevos proyectos artísticos (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista enfatizó que esta decisión marca un cierre y, a la vez, una oportunidad para enfocarse en sus propios proyectos musicales y retos personales. “A partir de ahora, continuaré enfocándome en nuevos proyectos y retos artísticos que estoy segura contribuirán a mi crecimiento musical y personal. Agradezco a todas las personas que han acompañado mi camino hasta aquí y a quienes seguirán apoyando esta nueva etapa”, concluyó.

Reacciones, apoyo de seguidores y perspectivas para el futuro

El anuncio de la salida de Mirella Paz de la orquesta no pasó desapercibido entre sus seguidores, colegas y el público en general. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para la cantante, quien recientemente también se convirtió en madre. Muchos comentarios, además de felicitarla por su valentía, incluyeron críticas hacia la dirección de ‘Son Tentación’ y hacia Paula Arias, su líder, por no facilitar la reincorporación de Mirella tras su maternidad.

“Eso no se hace, ella tiene un bebé que mantener”, escribió una usuaria en respuesta al comunicado, mientras que otros mensajes apuntaron a la empatía y el entendimiento que debería haber entre madres: “Un poquito de empatía no te caería mal, creo que también eres madre y sabes todo el proceso”, expresó otra seguidora.

Muchos fanáticos alentaron a Mirella a seguir su camino artístico con independencia y confianza. Frases como “Tienes una estrella que brilla con luz propia, naciste para destacar”, “Vas a romperla en cualquier escenario que pises, mucho éxito en tus nuevos desafíos”, y “Sé que donde vayas vas a brillar, estás para más”, fueron recurrentes en las plataformas digitales, reflejando el respaldo a una artista que ha sabido reinventarse en distintos ámbitos del entretenimiento.

La cantante Mirella Paz emite un comunicado oficial en redes sociales anunciando su desvinculación de la orquesta Son Tentación y comentarios del público (Captura Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Paz también generó comentarios respecto al presente de la orquesta, con usuarios señalando que la agrupación perdería relevancia sin su presencia y que el talento de Mirella era un aporte significativo para el proyecto.

En cuanto a sus próximos pasos, Mirella Paz adelantó que continuará apostando por la música y que ya se encuentra planificando nuevos proyectos. Su experiencia previa en la televisión, como conductora en programas matutinos y participante en concursos de belleza, la posiciona como una figura versátil y con potencial para diversificarse en la industria del entretenimiento.

¿Quién es Mirella Paz?: Una carrera marcada por la autenticidad y la resiliencia

Mirella Paz saltó a la fama en 2016 al participar en el certamen Miss Perú, donde fue reconocida por romper estereotipos como la “candidata de talla grande”. Aunque no obtuvo la corona, su participación la catapultó al mundo mediático y le abrió puertas en la televisión, llegando a conducir el programa ‘Mujeres al Mando’ en Latina.

Con el tiempo, Paz se volcó de lleno a la música, integrándose primero a agrupaciones como Los Barraza y luego sumándose a orquestas de salsa. Su ingreso a ‘Son Tentación’ representó una consolidación en el género y una oportunidad para mostrar su talento vocal en escenarios de mayor alcance.

La artista también ha enfrentado episodios mediáticos complejos. Hace un par de años, su nombre estuvo vinculado a la detención de su padre por presunta pertenencia a una banda criminal en Lima Norte, situación ante la cual Mirella salió en defensa de su familia y pidió respeto al debido proceso. En 2021, también fue protagonista de un incidente público tras denunciar el robo de su celular y ser acusada de represalias contra un taxista, episodio que llegó a instancias policiales.

A pesar de los desafíos, Mirella Paz se ha mantenido como una figura auténtica, defendiendo la importancia de la integridad y la resiliencia en su carrera. Su salida de ‘Son Tentación’ representa un nuevo comienzo y una apuesta por el crecimiento musical y personal, en un contexto donde la independencia artística se vuelve cada vez más relevante.