Año escolar 2026: Orden de desalojo amenaza inicio de clases en colegio privado de San Juan de Lurigancho

Orden de desalojo amenaza inicio de clases en colegio privado de San Juan de Lurigancho.

El inicio del año escolar 2026 en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), ubicado al este de Lima Metropolitana, se ve amenazado por una disputa legal que involucra al colegio privado Ramón Castilla School.

La institución continúa promocionando inscripciones para nuevos estudiantes, aunque enfrenta una orden de desalojo por una deuda de alquiler que supera los quinientos mil soles.

Según ATV Noticias, César Borges, propietario del inmueble que se encuentra ubicado en la avenida Próceres de la Independencia, denunció que el arrendatario, Marco Oropesa Aguata, mantiene una deuda acumulada de casi medio millón de soles por concepto de renta. El contrato vigente, firmado el 10 de enero de 2022, tenía validez hasta el 9 de enero de 2025.

Borges explicó que el alquiler se inició en 2014 para uso exclusivo como centro educativo. Durante los años siguientes, el propietario observó que Oropesa realizó construcciones no autorizadas en el predio, incluyendo un edificio de cuatro pisos en 2017.

“Firmamos un contrato donde él construye y me entrega lo edificado, porque el documento estipula que todo lo construido pertenece a los propietarios”, detalló Borges durante una entrevista en la puerta del colegio.

El conflicto escaló cuando, según el propietario, el arrendatario dejó de abonar el alquiler desde abril de 2024. Oropesa argumentó que sus gastos por la construcción deberían compensar la deuda, exigiendo un pago de un millón doscientos mil soles, suma que Borges rechaza. “Infló todos los costos y ahora pretende que le pague esa cantidad en mi propia casa”, puntualizó.

El caso llegó a instancias judiciales, con una sentencia del Primer Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho que ordenó el desalojo del local. La medida fue ratificada por una sala civil tras la apelación presentada por el arrendatario.

Borges señaló que la ejecución del desalojo se encuentra pendiente de la reanudación de funciones del juzgado tras el periodo de vacaciones.

Mientras tanto, el colegio mantiene abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, lo que genera inquietud entre las familias y trabajadores del centro educativo.

“Se está engañando a los padres de familia y al personal administrativo, porque cuando llegue el desalojo todos van a quedar en la calle”, sostuvo Borges.

Además, aseguró que la administración del colegio ha intentado aparentar legalidad ante la comunidad educativa y las autoridades locales.

La fecha estimada para ejecutar el desalojo sería entre finales de marzo y la quincena de abril, de acuerdo con el propietario. La situación plantea incertidumbre sobre la continuidad de las clases y el futuro de los estudiantes afectados por el conflicto entre las partes.

Inicio de Año Escolar 2016

El año escolar 2026 en los colegios privados de Perú debería comenzar el 16 de marzo, según lo establecido por el Ministerio de Educación (Minedu). No obstante, algunas instituciones particulares tienen la opción de adelantar el inicio a la primera semana de marzo, según su propio calendario académico.

El ciclo educativo comprenderá 36 semanas de clases, organizadas en bloques, alternados con semanas de gestión institucional. Durante estas, el personal docente y administrativo se enfocará en la planificación y actualización pedagógica.