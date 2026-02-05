Perú

José Domingo Pérez a Keiko Fujimori: “Le ha mentido al Perú. Yo creo que el de ahí (el diablo) se encargará de usted”

El suspendido fiscal cuestionó las declaraciones de la candidata presidencial, a las que calificó como amenazantes, y volvió a criticar el envío al archivo del caso Cócteles

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez cuestionó este miércoles a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por las expresiones que consideró amenazantes durante una entrevista concedida el último fin de semana, cuando afirmó que no “solamente” acabaría preso, sino que pasaría “momentos de mucha dificultad” después de haberla investigado.

En la última edición de su programa digital Mejor con Domingo, transmitido a través de las plataformas de la Escuela Jurídica INCEGA, el magistrado volvió a cuestionar el envío al archivo de la acusación en su contra por presunto lavado de activos, relacionada con fondos supuestamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas para las campañas de 2011 y 2016.

“¿Qué significa, señora Fujimori, que usted no cree en la justicia de los hombres y las mujeres que le archivaron el caso Cócteles mientras su exesposo, Mark Vito, sigue siendo procesado por lavado de activos, en tanto los cuarenta y tantos acusados que la acompañaban en ese caso se les ha archivado igual que a usted?”, cuestionó.

“Ya entiendo por qué no cree usted en su justicia humana. Porque no da confianza, porque sospechosamente su justicia la favorece a usted”, agregó.

En otro momento, el suspendido fiscal mencionó la serie de “ataques” que enfrentó desde el inicio del llamado ‘caso Cócteles’, abierto contra Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de las campañas electorales.

“Sus partidarios conversaban cómo joderme, deslegitimarme y cómo me iban a matar”, señaló al referirse a insultos y amenazas difundidos en redes sociales entre 2022 y 2023, así como a denuncias mediáticas en 2025 que derivaron en su suspensión por decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.

“¿No cree usted que yo también he pasado muchas dificultades solo por tratar de hacer mi función?”, preguntó. Luego cuestionó la afirmación de que terminaría preso: “¿Por qué lo afirma? ¿Nos puede contar qué planea con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez?”.

“Usted, señora Fujimori, le ha mentido al Perú. (...) Dice usted también, en esa entrevista, que el de arriba se encargará de mí. Señora Fujimori, yo creo que el de ahí (el diablo) se encargará de usted”, cerró su alocución.

Posteriormente, en una entrevista para un pódcast de la Escuela Jurídica INCEGA, el fiscal expresó su preocupación por “la cooptación” de la Fiscalía, institución que, según afirmó, ahora responde a “intereses particulares”.

“No cualquier persona con poder sale en un medio de comunicación a dar una amenaza pública. Es decir, que eso es una indicación a quién es la única autoridad en el país a solicitarse restringir a la libertad a una persona, que es la Fiscalía”, manifestó.

Fujimori había declarado, en diálogo con la periodista Milagros Leiva en Panamericana TV, que cree “en la justicia divina y el karma”, y añadió que “será el de arriba (en referencia a Dios) quien se encargará” del futuro del fiscal.

“Creo que él va a pasar momentos de mucha dificultad después de todo lo que ha hecho, y no por mí, sino por las decenas de familias, no solo en Fuerza Popular, sino en otros partidos políticos”, apuntó en otro momento.

