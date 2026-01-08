Perú

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

La sobrina del actor, Marialola Arispe, aseguró que el intérprete de don Gilberto está fuera de peligro y listo para retomar su papel en la exitosa serie de América Televisión.

Guardar
Gustavo Bueno regresará a la
Gustavo Bueno regresará a la serie Al Fondo Hay Sitio este 2026, anunció su sobrina.

El reconocido actor peruano Gustavo Bueno, recordado por su papel de don Gilberto Collazos en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, confirmó su recuperación y su inminente regreso para la temporada 2026 de la producción de América Televisión. La noticia, que pone fin a la incertidumbre de los seguidores, fue anunciada por su sobrina, la actriz Marialola Arispe, a través de un mensaje en redes sociales donde destacó la fortaleza y actitud positiva del artista tras un año marcado por desafíos de salud.

Durante la temporada 2025, la ausencia del personaje de don Gilberto generó preocupación y especulación entre los televidentes. En la ficción, la salida de Gustavo Bueno se justificó con un viaje urgente de su personaje a Chalhuanca, en Apurímac, dejando a Olinda, su esposa en la historia, al frente de la familia Gonzales. Sin embargo, fuera de cámaras, se supo que el actor debió ser internado para someterse a una operación delicada.

La expectativa por su retorno se mantuvo en aumento, especialmente hacia el final de la temporada, cuando se dejó abierta la posibilidad de su reaparición en pantalla. En los últimos días, el anuncio de Marialola Arispe disipó las dudas y confirmó que Gustavo Bueno no solo superó el episodio de salud, sino que está listo para reincorporarse a la serie en 2026.

‘Al Fondo Hay Sitio’ Gustavo
‘Al Fondo Hay Sitio’ Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’. América TV

Le dedica emotivo mensaje Gustavo Bueno

En su mensaje, Arispe compartió un balance personal y familiar, en el que agradeció el apoyo recibido y resaltó la resiliencia del primer actor. “Me he peleado con el 2025 varias veces, pero no puedo dejar de agradecerle por tenerte aquí, más fuerte que nunca. Y con esa sonrisota, aunque para decir verdad, a pesar de todo, jamás la perdiste”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía de Gustavo Bueno sonriente.

La publicación fue recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos de ‘Al fondo hay sitio’, quienes utilizaron las redes sociales para manifestar su alegría y enviar mensajes de ánimo al actor. “Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato. Y que la resiliencia, coraje y valentía que tiene este hombre supera cualquiera de las ficciones en la que haya participado. Y una vez más, confirmo que no hay persona más fuerte y valiente que tú. Te quiero mucho Gustavo Bueno ¡Echa Muni!”, añadió Marialola Arispe, confirmando el esperado regreso.

La serie, que se ha consolidado como uno de los productos televisivos más vistos en Perú, contó a lo largo de 2025 con la ausencia de uno de sus personajes más queridos, lo que generó numerosas muestras de preocupación y apoyo para el actor. Durante su recuperación, la producción mantuvo hermetismo sobre el estado de salud de Bueno, limitándose a informar que la prioridad era su bienestar y que se respetaría su proceso de recuperación.

Sobrina de Gustavo Bueno tuvo
Sobrina de Gustavo Bueno tuvo emotivas palabras hacia el actor. IG

El regreso de Gustavo Bueno no solo representa una buena noticia para los seguidores, sino también para el equipo de ‘Al fondo hay sitio’, que podrá contar nuevamente con la experiencia y carisma del actor en la ficción. Don Gilberto Collazos, con su peculiar sentido del humor y su papel como patriarca de la familia Gonzales, se ha convertido en un símbolo de la serie y en una figura entrañable para varias generaciones de televidentes.

¿De qué se operó Gustavo Bueno?

A principios de septiembre se conoció que Gustavo Bueno recibió el alta médica tras superar una compleja cirugía de columna. El artista permaneció internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, luego de que los exámenes médicos confirmaran una fractura vertebral patológica de alta complejidad. La intervención, realizada a mediados de junio, representó un importante reto para el equipo médico, según informó el especialista José Fonseca Briceño, responsable del Servicio de Columna Vertebral.

Gustavo Bueno salió del hospital
Gustavo Bueno salió del hospital luego de superar una fractura vertebral.

El procedimiento incluyó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal, con el objetivo de preservar las funciones neurológicas y evitar daños mayores. La recuperación de Gustavo Bueno fue acompañada por un programa de rehabilitación diseñado para facilitar su retorno funcional y monitorear la evolución neurológica del paciente. El actor agradeció al personal médico y asistencial por la calidad humana y profesional recibida, y destacó el apoyo constante de su familia durante el proceso.

Al recibir el alta, Gustavo Bueno expresó su satisfacción y tranquilidad, resaltando el compromiso del hospital y su personal con la salud de los pacientes.

Gustavo Bueno retomó sus actividades
Gustavo Bueno retomó sus actividades luego de permanecer semanas internado en el Hospital Rebagliati. Fuente: EsSalud

Temas Relacionados

Gustavo BuenoAl Fondo Hay Sitioperu-entretenimiento

Más Noticias

Sicario es abatido por policía en Comas: las imágenes del momento en que se enfrenta con el efectivo

Un efectivo vestido de civil no dudó en perseguir al delincuente que minutos antes había acabado con la vida de José Carlos Marín Anticona, en la avenida Andrés Belaúnde

Sicario es abatido por policía

Precio del dólar con alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 8 de enero en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

El director deportivo de la ‘U’ respaldó al delantero senegalés y afirmó que sus cualidades podrían marcar la diferencia en el campeonato peruano

Álvaro Barco explicó por qué

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Los 18 clubes están expectantes para conocer a su rival en su debut en el Torneo Apertura. Conoce cómo sintonizar este evento deportivo realizado por la LFP

Canal TV que transmitirá el

Alias Cantu, sicario que asesinó a un chófer en Comas, ya había sido detenido: ¿por qué quedó en libertad?

Ángel Enrique Paredes Ramos tiene un largo historial criminal y es conocido por su vinculación con una de las bandas criminales más conocidas: “Los Injertos del Cono Norte”

Alias Cantu, sicario que asesinó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidenta del TC defiende ley

Presidenta del TC defiende ley sobre lesa humanidad y dice que “no tendríamos que obedecer” algunos fallos de la Corte IDH

Mario Vizcarra exige al JNE que le permita ser candidato presidencial: “no vamos a permitir un atropello más”

Edmundo González agradece respaldo del Perú y pide respetar el voto para una transición en Venezuela

Inspector del SAT ratifica denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión: “Un comportamiento pésimo”

Proponen que fiscales vuelvan a dirigir la investigación preliminar para evitar “que policías fabriquen pruebas”

ENTRETENIMIENTO

Salvador del Solar y su

Salvador del Solar y su respuesta a conductor que llamó “película porno” a ‘Pantaleón y las visitadoras’

Tini vuelve a Lima con su gira FUTTTURA World Tour 2026: fecha, precio de entradas, lugar y más

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

DEPORTES

Canal TV que transmitirá el

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

Dónde ver la Champions League de vóley femenino 2026: canal TV para ver todos los partidos de fase de grupos del torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026

Con la llegada de Luis Advíncula, así sería el once titular de Alianza Lima para el 2026