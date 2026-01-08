Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

Gustavo Bueno regresará a la serie Al Fondo Hay Sitio este 2026, anunció su sobrina.

El reconocido actor peruano Gustavo Bueno, recordado por su papel de don Gilberto Collazos en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, confirmó su recuperación y su inminente regreso para la temporada 2026 de la producción de América Televisión. La noticia, que pone fin a la incertidumbre de los seguidores, fue anunciada por su sobrina, la actriz Marialola Arispe, a través de un mensaje en redes sociales donde destacó la fortaleza y actitud positiva del artista tras un año marcado por desafíos de salud.

Durante la temporada 2025, la ausencia del personaje de don Gilberto generó preocupación y especulación entre los televidentes. En la ficción, la salida de Gustavo Bueno se justificó con un viaje urgente de su personaje a Chalhuanca, en Apurímac, dejando a Olinda, su esposa en la historia, al frente de la familia Gonzales. Sin embargo, fuera de cámaras, se supo que el actor debió ser internado para someterse a una operación delicada.

La expectativa por su retorno se mantuvo en aumento, especialmente hacia el final de la temporada, cuando se dejó abierta la posibilidad de su reaparición en pantalla. En los últimos días, el anuncio de Marialola Arispe disipó las dudas y confirmó que Gustavo Bueno no solo superó el episodio de salud, sino que está listo para reincorporarse a la serie en 2026.

‘Al Fondo Hay Sitio’ Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’. América TV

Le dedica emotivo mensaje Gustavo Bueno

En su mensaje, Arispe compartió un balance personal y familiar, en el que agradeció el apoyo recibido y resaltó la resiliencia del primer actor. “Me he peleado con el 2025 varias veces, pero no puedo dejar de agradecerle por tenerte aquí, más fuerte que nunca. Y con esa sonrisota, aunque para decir verdad, a pesar de todo, jamás la perdiste”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía de Gustavo Bueno sonriente.

La publicación fue recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos de ‘Al fondo hay sitio’, quienes utilizaron las redes sociales para manifestar su alegría y enviar mensajes de ánimo al actor. “Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato. Y que la resiliencia, coraje y valentía que tiene este hombre supera cualquiera de las ficciones en la que haya participado. Y una vez más, confirmo que no hay persona más fuerte y valiente que tú. Te quiero mucho Gustavo Bueno ¡Echa Muni!”, añadió Marialola Arispe, confirmando el esperado regreso.

La serie, que se ha consolidado como uno de los productos televisivos más vistos en Perú, contó a lo largo de 2025 con la ausencia de uno de sus personajes más queridos, lo que generó numerosas muestras de preocupación y apoyo para el actor. Durante su recuperación, la producción mantuvo hermetismo sobre el estado de salud de Bueno, limitándose a informar que la prioridad era su bienestar y que se respetaría su proceso de recuperación.

Sobrina de Gustavo Bueno tuvo emotivas palabras hacia el actor. IG

El regreso de Gustavo Bueno no solo representa una buena noticia para los seguidores, sino también para el equipo de ‘Al fondo hay sitio’, que podrá contar nuevamente con la experiencia y carisma del actor en la ficción. Don Gilberto Collazos, con su peculiar sentido del humor y su papel como patriarca de la familia Gonzales, se ha convertido en un símbolo de la serie y en una figura entrañable para varias generaciones de televidentes.

¿De qué se operó Gustavo Bueno?

A principios de septiembre se conoció que Gustavo Bueno recibió el alta médica tras superar una compleja cirugía de columna. El artista permaneció internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, luego de que los exámenes médicos confirmaran una fractura vertebral patológica de alta complejidad. La intervención, realizada a mediados de junio, representó un importante reto para el equipo médico, según informó el especialista José Fonseca Briceño, responsable del Servicio de Columna Vertebral.

Gustavo Bueno salió del hospital luego de superar una fractura vertebral.

El procedimiento incluyó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal, con el objetivo de preservar las funciones neurológicas y evitar daños mayores. La recuperación de Gustavo Bueno fue acompañada por un programa de rehabilitación diseñado para facilitar su retorno funcional y monitorear la evolución neurológica del paciente. El actor agradeció al personal médico y asistencial por la calidad humana y profesional recibida, y destacó el apoyo constante de su familia durante el proceso.

Al recibir el alta, Gustavo Bueno expresó su satisfacción y tranquilidad, resaltando el compromiso del hospital y su personal con la salud de los pacientes.

Gustavo Bueno retomó sus actividades luego de permanecer semanas internado en el Hospital Rebagliati. Fuente: EsSalud