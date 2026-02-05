Fallas técnicas en la Línea 1 provocaron retrasos y llevan a Ositrán a evaluar una modernización integral del Metro de Lima

Tras una grave falla técnica, la Línea 1 del Metro de Lima suspende su servicio y pasajeros se ven forzados a avanzar a pie por los rieles entre estaciones. Foto: Composición Infobae Perú

La interrupción del servicio en la Línea 1 del Metro de Lima volvió a poner en primer plano los límites de una infraestructura que transporta a miles de personas cada día. Durante la noche del martes 3 de febrero, una falla técnica detuvo la circulación de trenes en un tramo clave del recorrido, lo que generó demoras, confusión y una respuesta inmediata de las autoridades vinculadas al sistema de transporte masivo.

El incidente ocurrió en un horario de alta demanda y afectó directamente la movilidad de usuarios que dependen de este medio para desplazarse entre distintos puntos de la capital. La situación evidenció problemas operativos que no solo alteraron la rutina de los pasajeros, sino que también expusieron riesgos en la gestión de emergencias y en la comunicación oficial durante el evento.

Frente a este escenario, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) emitió un pronunciamiento para explicar el alcance del problema, precisar responsabilidades y detallar las acciones en evaluación para atender una demanda que supera las previsiones iniciales del proyecto.

Interrupción del servicio y acciones de supervisión

Impactantes imágenes muestran el momento en que cientos de pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima son obligados a descender de los vagones y caminar por las vías en plena noche, debido a una interrupción del servicio entre las estaciones Cultura y Caja de Agua. | Canal N

El Ositrán informó que la interrupción del servicio se registró durante dos horas entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua. En su comunicado oficial, el organismo señaló: “Ante la interrupción del servicio de la línea 1 del Metro de Lima ocurrido la noche del martes 3 de febrero durante dos horas, entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, el Ositrán reafirma su rol supervisor en este sistema de transporte masivo e informa a los usuarios que viene haciendo las investigaciones del caso para determinar la causa del evento y tomar las acciones correspondientes”.

La suspensión parcial del recorrido obligó a numerosos pasajeros a buscar alternativas improvisadas para continuar su trayecto. Testigos relataron que, ante la ausencia de trenes y la falta de información oportuna, varias personas descendieron de los vagones y caminaron por la vía férrea hasta llegar a estaciones operativas. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a decenas de usuarios desplazándose sobre los rieles, una escena que generó preocupación por los riesgos involucrados.

Infraestructura antigua y demanda superada

Usuarios caminan sobre los rieles de la Línea 1 del Metro de Lima tras ser evacuados de vagones por una interrupción del servicio (Foto: Francisco Roman)

El Ositrán recordó que el primer tramo de la Línea 1 se construyó por el Estado entre 1986 y 2011, y que en 2012 se concesionó únicamente la operación y el mantenimiento del sistema. Según el organismo, el paso del tiempo y el incremento sostenido de pasajeros superaron las proyecciones originales. En el comunicado se precisa que “no solo se ha superado la demanda proyectada inicialmente, sino que los sistemas de alimentación eléctrica, señalización y operación de los trenes, van quedando obsoletos”.

Esta situación explica las limitaciones actuales del servicio, especialmente en horas punta, cuando los intervalos entre trenes resultan insuficientes para atender el flujo de usuarios. Las fallas técnicas, como la registrada el 3 de febrero, reflejan la necesidad de intervenciones de mayor alcance en la infraestructura existente.

Evaluación de una ampliación y modernización integral

Con el objetivo de responder a la creciente demanda, el Ositrán informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima S. A. evalúan una adenda al contrato de concesión. Esta propuesta busca ampliar la capacidad de la línea y modernizar sus sistemas principales. El organismo detalló que la iniciativa permitiría “reducir el tiempo de espera de trenes en las estaciones (en hora punta), de 3 a 1.5 minutos”.

La propuesta incluye la modernización de los sistemas de alimentación eléctrica, señalización y control de pasajeros, además de la ampliación de estaciones y la adquisición de nuevos trenes. El monto de inversión aproximado bordea los USD 2700 millones, según el comunicado oficial.

Comunicado de Ositrán

Mientras se desarrolla este proceso, el Ositrán afirmó que continuará con sus labores de supervisión y fiscalización. En ese sentido, recalcó que mantendrá su intervención “conforme a los términos del Contrato de Concesión para garantizar un adecuado servicio a los usuarios”, en un contexto marcado por la presión de la demanda y las limitaciones técnicas del sistema actual.