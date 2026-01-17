La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

El Estadio Centenario, una de las opciones para que el Papa León XIV celebre una misa en Uruguay

“Nos vemos en Uruguay”. Con esa frase de cuatro palabras se despidió el Papa León XIV del arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, que viajó a Roma para participar del primer consistorio de su pontificado. El comentario desató el entusiasmo entre los católicos uruguayos y la iglesia local comienza a delinear una posible visita del sumo pontífice luego de casi cuatro décadas al país.

Sturla viajó a Roma con la esperanza de tener una confirmación, pero eso no fue posible. Si bien no regresará a su país con ese Sí, Sturla reveló que el pontífice le informó que está armando su agenda del 2026 y que es posible una visita en el segundo semestre del año, la cual incluiría también a Argentina y Perú.

Días atrás, en diálogo con el noticiero Telemundo de Canal 12, Sturla detalló que la iglesia uruguaya está trabajando en distintos planes para la eventual visita. La llegada del papa incluiría instancias protocolares y pastorales.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

“Habrá una actividad más de Estado, encuentro del papa con el gobierno, encuentro del papa con los diplomáticos. Siempre el papa se encuentra con los sacerdotes consagrados y consagradas”, señaló el arzobispo de Montevideo.

También está previsto que León XIV celebre una misa multitudinaria. Para este caso, la Iglesia Católica analiza distintos espacios que tengan una capacidad suficiente en Montevideo. Sturla manejó como posibilidad el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador, una de las principales de Montevideo y que llega al Palacio Legislativo.

Sturla recordó que durante la visita de Juan Pablo II hubo un encuentro en Tres Cruces, una zona céntrica de Montevideo. Sin embargo, repetir la visita en este lugar será más complicado porque ahora hay allí una terminal de ómnibus.

El cardenal Daniel Sturla con la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona de Uruguay (@DanielSturla)

Pero la intención de las autoridades es que el papa no se quede solo en Montevideo. Por eso, las autoridades eclesiásticas pretenden que viaje al interior del país. Al menos que recorra los 100 kilómetros que separan Montevideo de Florida, la ciudad en la que se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

“Nosotros querríamos que el papa fuera a alguna de las diócesis, que no sea solo Montevideo. Pero sobre todo a Florida, que es donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres”, señaló el cardenal en sus declaraciones televisivas desde Roma.

Sturla se mostró confiado en que León XIV concrete el viaje y aseguró que su intención es clara. “El papa tiene el deseo de venir y me lo ha manifestado así. El presidente Orsi lo invitó, los obispos de Uruguay lo invitamos. En el último saludo que le di cuando nos despedimos me dijo: ‘Nos vemos en Uruguay’”.

Este lunes, Sturla insistió con que la meta de León XIV es que también visite otros países de la región. “Ha unido siempre la visita a Uruguay con la visita a Argentina. O sea, es lo que el papa ha dicho. Después veremos bien cómo se concreta eso de acuerdo también a los gobiernos, los episcopados”, expresó.

Si bien la eventual visita no tiene fecha, el cardenal espera que sea en el segundo semestre. Sturla confía que en el segundo semestre se confirmará la noticia.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Tras la proclamación de Prevost como papa, el líder de la iglesia uruguaya contó cómo fue el primer acercamiento. “En el primer saludo ya le dije: ‘Mire que lo esperamos de visita en Uruguay’”, contó entonces. El mismo día de la elección, volvió a tener otro intercambio con el mismo asunto. Fue durante la cena y en compañía del cardenal argentino Mario Poli, quien también lo invitó a su país. Según contó entonces el uruguayo, León XIV tenía presente que el papa Francisco no había viajado a Uruguay ni a Argentina, y les mostró su intención de poder hacerlo en su pontificado.