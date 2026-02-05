Cursos virtuales gratuitos de Excel, Power BI, entros otros: conoce el link de la inscripción

La interacción en tiempo real con docentes y asistentes especializados asegura una experiencia formativa dinámica y personalizada, adaptada a las necesidades del público actual - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Molina anunció la apertura de inscripciones para una nueva convocatoria de cursos virtuales gratuitos de empleabilidad. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años y tiene como objetivo fortalecer el perfil profesional de los participantes a través de herramientas prácticas que faciliten su inserción o reinserción en el mercado laboral.

En coordinación con el Instituto Peruano de Negocios, las clases comenzarán el lunes 9 de febrero y se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario de 18:00 a 20:00, por medio de la plataforma Zoom.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Supervisor SSOMA: Formación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, fundamental para industrias y empresas que priorizan la prevención de riesgos laborales.

Análisis de datos con Microsoft Power BI: Capacitación en el uso de esta herramienta para la gestión, visualización y análisis de información, una competencia muy demandada en el ámbito empresarial.

Psicología educativa: Desarrollo de habilidades para comprender y apoyar procesos de aprendizaje, enfocado a quienes trabajan o desean incursionar en el sector educativo.

Microsoft Excel intermedio: Perfeccionamiento en el uso de funciones, fórmulas y herramientas de productividad dentro de este software, esencial en oficinas y empresas.

Asistente de almacén y distribución: Conocimientos prácticos en gestión logística, inventarios y procesos de distribución de mercancías.

Asistente tributario: Capacitación en normativa fiscal, manejo de impuestos y obligaciones tributarias, útil para roles administrativos y contables.}

Los cursos se llevará a cabo de forma virtual - Créditos: Municipalidad de La Molina.

La participación en los cursos es completamente gratuita. Para inscribirse, los interesados deben completar el formulario en línea (LINK) y unirse obligatoriamente al grupo de WhatsApp cuyo enlace se envía al finalizar el registro. Este paso es indispensable, ya que la inscripción solo será válida si ambos requisitos se cumplen correctamente.

Entre los beneficios que ofrece la convocatoria se encuentran las clases en vivo, capacitaciones específicas de empleabilidad, materiales virtuales actualizados, docentes especialistas en cada área y el acompañamiento de asistentes especializados para resolver consultas y facilitar el aprendizaje.

Los participantes que deseen obtener una certificación digital podrán acceder a ella por un costo de S/60, tras completar satisfactoriamente el curso elegido. Esta certificación es opcional y representa un respaldo formal para quienes buscan acreditar sus nuevas competencias ante empleadores o instituciones.

Para mayor información o consultas, la Municipalidad de La Molina ha habilitado los números de WhatsApp 922 014 467 y 922 014 531, así como un formulario de inscripción disponible en línea. La iniciativa responde a la creciente demanda de formación gratuita, actualizada y flexible, que permita a los ciudadanos mejorar sus oportunidades laborales en un entorno cada vez más competitivo.

Estos cursos están orientados tanto a quienes buscan empleo como a emprendedores o personas que desean adquirir nuevas habilidades técnicas - Créditos: Freepik.

Beneficios de aprender Excel

Optimiza tareas administrativas: Permite organizar, analizar y gestionar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

Facilita la toma de decisiones: Ayuda a interpretar datos mediante gráficos y tablas dinámicas, aportando claridad en los resultados.

Incrementa la productividad: Automatiza cálculos y procesos repetitivos, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Mejora la empleabilidad: El dominio de Excel es una habilidad valorada en diversos sectores profesionales y puede marcar la diferencia en procesos de selección.

Apoya la gestión financiera: Facilita la elaboración de presupuestos, balances y reportes contables, fundamentales en la administración personal y empresarial.