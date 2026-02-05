Caen dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Peineros del EsSalud” con municiones y dinamita en la Panamericana Norte

Estado de Emergencia: Policía detiene a dos sujetos con explosivos y placas adulteradas en operativo en la Panamericana Norte. TVPerú

En plena vigencia del Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo que expuso una presunta modalidad delictiva ligada al robo de vehículos y al uso de material peligroso. La intervención ocurrió en una de las principales vías del norte del país, un punto de tránsito constante que conecta zonas urbanas y comerciales de alta circulación.

El despliegue policial se produjo en un contexto de controles reforzados y patrullaje permanente, establecidos como respuesta al incremento de hechos delictivos en la región fronteriza. La presencia de agentes en la zona permitió identificar un vehículo con características sospechosas, lo que derivó en una acción inmediata y coordinada.

El caso adquirió relevancia no solo por los objetos incautados, sino por la presunta vinculación de los detenidos con una organización criminal que ya figuraba en investigaciones previas. La intervención, registrada por medios locales, reveló indicios que ahora forman parte de una carpeta fiscal en desarrollo.

La actuación policial se enmarca en el Decreto Supremo N.° 007-2026-PCM, que autoriza medidas excepcionales para preservar el orden interno. Bajo ese marco legal, los agentes procedieron con la identificación y detención de dos sujetos en situación de flagrancia.

Intervención en la Panamericana Norte

La Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Peineros del EsSalud” en la avenida Panamericana Norte, a la altura del hospital de EsSalud. Sobre el operativo, una fuente policial señaló: “La intervención se realizó en la avenida Panamericana Norte, a la altura de EsSalud, donde personal policial detuvo un automóvil color plata”.

Los intervenidos fueron identificados como Omar Lalangui Sánchez, de 38 años, conocido con el alias de “Omar Pollo”, y Dudu Michell Rodríguez Socola, de 29 años, alias “El Burrito”. Ambos se desplazaban en un vehículo Chevrolet Spark color plata que llamó la atención de los agentes durante el control vehicular.

De acuerdo con la verificación en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la placa del automóvil correspondería a otro vehículo, un Hyundai Sonata de color azul. Este detalle reforzó la hipótesis policial sobre una presunta estrategia destinada a evadir controles y dificultar la identificación del automóvil.

Un vocero oficial informó que “asimismo, se detectó que la placa del vehículo habría sido adulterada”, situación que motivó la intervención inmediata y el traslado de los sujetos a la dependencia policial correspondiente.

Material incautado y presunta modalidad delictiva

La intervención se realizó durante controles reforzados por el Estado de Emergencia. Los detenidos portaban municiones, dinamita y herramientas usadas para forzar vehículos, según la Policía Nacional.

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron seis municiones de arma de fuego, dos artefactos de emulsión explosiva, conocidos de forma común como dinamita, y dos estructuras metálicas en forma de “T”. Estas piezas, denominadas “peines”, suelen utilizarse para forzar chapas de vehículos y accesos a inmuebles.

Las autoridades indicaron que los objetos hallados evidencian una posible preparación para cometer ilícitos de alto riesgo. Según información policial, ambos detenidos registran antecedentes vinculados al robo de vehículos y a la tenencia ilegal de armas de fuego, un dato que forma parte de las diligencias en curso.

El operativo ocurrió en la Panamericana Norte, a la altura de un hospital de EsSalud. La Policía investiga a los intervenidos por delitos contra la seguridad pública y la fe pública.

Investigación fiscal y otros hechos en la región

Los detenidos afrontan una investigación por presuntos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de municiones y explosivos, así como por delitos contra la fe pública. Una fuente policial precisó que “ambos detenidos en flagrancia serán investigados por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y por el delito contra la seguridad pública”.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, entidad que definirá las acciones legales y la situación jurídica de los intervenidos en las próximas horas. Las diligencias incluyen peritajes al vehículo, al material incautado y la revisión de antecedentes.

En paralelo, la Policía Nacional mantiene abiertas otras investigaciones en la región. En el distrito fronterizo de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, los agentes indagan el asesinato de un mototaxista identificado como José Miguel Jara Ventura. Según información policial difundida en medios, el crimen ocurrió en el sector de Nueva Esperanza y quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales.

Una voz periodística resumió el clima de preocupación existente en la zona: “Terribles y crudas imágenes… que nos demuestran la realidad que vivimos”. Estos hechos forman parte de un escenario complejo que mantiene a las fuerzas del orden en alerta permanente dentro del actual Estado de Emergencia.