BTS y la nueva ARMY Bomb versión 4: Precio y dónde comprar el lighstick oficial para los conciertos en Perú

El lighstick oficial de BTS cuenta con un nuevo diseño | Video: Big Hit

Big Hit Entertainment, la agencia discográfica BTS, sorprendió el 4 de febrero al fandom global con el anuncio de la nueva Army Bomb versión 4, el light stick oficial que acompañará los próximos conciertos del boy band y marcará una nueva etapa en la experiencia en vivo para ARMY. Aunque la expectativa es alta muchos fans en el Perú, México, Chile, Colombia y otros países se preguntan cuál será su precio y dónde se podrá comprar de manera oficial.

¿Qué es la Army bomb y para qué sirve?

La Army Bomb es el light stick oficial de BTS, utilizado por los fans durante conciertos y eventos del grupo para acompañar las presentaciones en vivo. Su principal función es sincronizarse de forma inalámbrica con el espectáculo, permitiendo que miles de luces cambien de color y patrón al mismo tiempo según cada canción, creando un efecto visual colectivo

Detalles y novedades del nuevo lighstick de BTS

La Army Bomb versión 4 presenta mejoras en diseño y tecnología de iluminación, permitiendo una experiencia sincronizada con el espectáculo en vivo. A diferencia de la versión 3, este nuevo modelo muestra un estilo más moderno y minimalista, con el logo de BTS ubicado de manera central dentro de la esfera.

(YouTube/@BTS)

Además, el mango ha sido rediseñado para ofrecer mejor ergonomía, e incluye accesorios como un soporte (cradle) y piezas personalizables, elementos que no estaban presentes de forma estándar en la versión anterior.

A diferencia de la versión 3, que contaba con sincronización básica, el nuevo light stick está pensado para funciones avanzadas de sincronización inalámbrica durante los shows, además de una integración más completa con la aplicación oficial. Estas novedades buscan ofrecer una experiencia más inmersiva para ARMY en los conciertos de BTS.

El light stick oficial de BTS suele incluir una serie de complementos básicos dentro de su empaque, como una correa para la muñeca que facilita su uso durante los conciertos, un manual de instrucciones y un empaque oficial con diseño temático. Además, uno de los elementos más codiciados por las fans es el set de siete photocards, una por cada integrante del grupo.

¿Dónde comprar la Army Bomb versión 4?

(YouTube/@BTS)

La venta oficial del light stick se realizará a través de:

Weverse Shop (app y web) , canal autorizado por HYBE para la compra de merchandising oficial de BTS.

Puestos oficiales de merchandising en conciertos, en caso se habiliten ventas presenciales durante la gira.

Especialistas y fanbases recomiendan evitar la compra en tiendas no oficiales o revendedores informales, ya que estos productos podrían no ser originales ni compatibles con la sincronización inalámbrica utilizada en los conciertos.

Precio de la nueva ARMY Bomb

Hasta el momento, la aplicación de Weverse Shop, plataforma oficial de HYBE para la venta de merchandising, no ha publicado información detallada sobre el precio final ni los complementos incluidos en esta nueva versión del light stick.

No obstante, tomando como referencia el costo de la Army Bomb lanzada durante la era Map of the Soul, se puede realizar una estimación aproximada para el mercado peruano:

Precio del light stick: 27.9 dólares estadounidenses

Costo de envío aproximado a Perú: 57.13 dólares estadounidenses

Al tipo de cambio actual, el precio total bordea los 285 soles, monto que podría servir como referencia preliminar para la Army Bomb versión 4. Cabe precisar que el costo final podría variar según actualizaciones oficiales, impuestos o ajustes en el envío internacional.