Asociaciones público-privadas: ProInversión incorpora cláusula anticorrupción en contratos APP, ¿cómo se castigará a las empresas?

La medida busca garantizar el fiel cumplimiento en una modalidad que no alcanzó su meta en 2025. ¿Pueden las empresas perder el contrato por corrupción?

El Consejo Directivo de ProInversión aprobó la incorporación de una Cláusula Anticorrupción en todos los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). Esta decisión se formalizó mediante el Acuerdo N° 164-1-2026-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

La medida responde a la Ley N° 32441, vigente desde septiembre de 2025, que regula la promoción de la inversión privada a través de APP y Proyectos en Activos. El objetivo es agilizar la infraestructura, cerrar brechas de servicios públicos y simplificar los procesos contractuales.

Apenas en la víspera el Gobierno peruano publicó el Decreto Legislativo N.° 1712, que reforzó el sistema para fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).

Nueva cláusula obligatoria contra la corrupción en contratos APP

La cláusula obliga a que el concesionario y sus vinculados no hayan realizado, ni realicen, pagos o comisiones ilegales relacionados con la promoción de la inversión privada o la ejecución del contrato.

Si se comprueba corrupción, el contrato se resuelve automáticamente y el concesionario debe pagar una penalidad del 10% del monto de liquidación. Además, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La terminación por esta causa no genera derecho a indemnización para el concesionario. De acuerdo con ProInversión, la aplicación de esta cláusula es inmediata y alcanza todos los procesos en curso.

Meta incumplida en 2025 y brecha en adjudicaciones APP

La incorporación de la cláusula anticorrupción ocurre en un contexto donde los resultados en adjudicación de APP han sido inferiores a lo esperado. En 2025, ProInversión proyectó adjudicar 25 proyectos por US$6.237 millones, pero solo se concretaron 5 proyectos por US$2,069 millones.

La meta corregida a mitad de año, de 19 proyectos por US$5.256 millones, también quedó lejos de cumplirse. El mayor número de adjudicaciones en un solo año fue 10, cifra alcanzada en 2010 y 2013.

De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad (CPC), las causas principales del bajo desempeño han sido la falta de reformas para agilizar procesos y los cambios frecuentes en la dirección de ProInversión.

Metas para 2026: cartera ampliada y sectores estratégicos

Para 2026, ProInversión se propone adjudicar 33 APP por US$7.512 millones, lo que representa un crecimiento del 263% respecto al año anterior. El sector vial y el saneamiento concentran cerca del 60% de la inversión, con 17 proyectos en estas áreas.

Entre los proyectos más relevantes destacan la Vía de Evitamiento de Cusco, el Desvío Chiguata–Santa Lucía–Mañazo y las Obras de Cabecera (primera fase). El 72% de los proyectos dependerán de la gestión del nuevo gobierno, ya que la mayoría están previstos para la segunda mitad del año.

ProInversión también está a cargo de la reorganización patrimonial de Petróleos del Perú - Petroperú S.A., tras la publicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Se espera asignar la refinería de Talara a un privado hacia junio de este año.

Reformas recientes que agilizan y simplifican la inversión privada

La Ley N° 32441 y su modificación mediante el Decreto Legislativo N.° 1712 introdujeron reformas clave. Los organismos reguladores ahora solo emiten opinión previa no vinculante en temas tarifarios y de servicio. Se eliminó la obligación de estudios de preinversión bajo Invierte.pe para APP cofinanciadas, lo que reduce significativamente los tiempos de preparación de los proyectos.

Ya no se requiere la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los informes de evaluación de las APP del Gobierno Nacional. La competencia del MEF se limita a asuntos financieros y presupuestales.

La priorización de obras se centraliza en una lista trianual, actualizada por decreto supremo. ProInversión asume el rol de Entidad Pública Titular de Proyectos (EPTP) para nuevos proyectos nacionales, lo que reduce la burocracia. Además, introduce la ficha técnica sectorial, que define desde el inicio el alcance y niveles de servicio de cada proyecto.

Las recomendaciones de organismos reguladores y la Contraloría fuera de su competencia ya no serán consideradas. ProInversión se convierte en el único agente especializado responsable de todo el ciclo del proyecto a nivel nacional.

Retos institucionales y exigencia de mayor transparencia

La implementación de la cláusula anticorrupción y las nuevas reglas del sistema APP exigen fortalecer la capacidad técnica de ProInversión y garantizar la transparencia en la promoción de la inversión privada.

El nuevo marco legal busca reducir riesgos de integridad y mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos, en un contexto en el que la demanda de infraestructura y servicios públicos de calidad es cada vez mayor.

