LAP no descarta cancelación de ruta Lima-Miami, pero denuncia que 58% de pasajeros no sabe del cobro de la TUUA aeroportuaria

Más del 58% de los pasajeros en tránsito internacional desconoce la TUUA, según investigaciones de Lima Airport Partners en el aeropuerto.

Luego de que el Sindicato de Pilotos de LAN PERÚ S.A. (SIPLAP) denunciara el próximo cierre de la ruta directa Lima-Miami por parte de Latam, la empresa Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), aseguró que aseguró que no es la primera vez que las aerolíneas modifican rutas y que estas decisiones responden a factores propios del mercado.

Sin embargo, también reveló que más del 58% de pasajeros no sabe sobre la nueva tarifa TUUA (Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto) internacional, a pesar de que la nacional comenzará a cobrarse desde marzo próximo.

¿La ruta directa Lima-Miami podría cerrarse por TUUA aeroportuaria?

El conflicto se origina tras la entrada en vigor, desde el 7 de diciembre pasado, de la TUUA de transferencia internacional, un cobro adicional de US$11,86 (incluido IGV) para pasajeros en conexión internacional que no ingresan al país.

El sindicato de pilotos advierte que esta tarifa incrementa los costos para los pasajeros en tránsito y podría restar competitividad al hub de Lima, propiciando que rutas hoy directas (como Lima-Miami) sean desviadas a otros aeropuertos de la región, especialmente en Brasil. SIPLAP sostiene que esto afectaría tanto a la industria como al usuario final, encareciendo y alargando los viajes, sobre todo en temporada alta.

Jorge Villaseca, gerente de Negocios de Aviación de LAP, explicó para Infobae Perú que la decisión de modificar, suspender o cancelar rutas corresponde únicamente a las aerolíneas, por lo que es imposible anticipar cualquier nuevo movimiento comercial en las próximas semanas o meses.

“Estas decisiones forman parte del dinamismo propio de la industria. No es la primera vez que LATAM u otras empresas ajustan sus operaciones, ya sea por razones comerciales, cambios de mercado o estrategias internas, y no siempre responden a modificaciones tarifarias”, afirmó.

El sindicato de pilotos SIPLAP advierte que la TUUA podría causar la cancelación de rutas internacionales directas desde Lima como Punta Cana y Cancún.

La nueva TUUA genera conflicto entre LAP y aerolíneas del aeropuerto Jorge Chávez

El funcionario recordó que, pese a las protestas del sindicato, el aeropuerto de Lima cerró 2025 con un crecimiento del 21% en pasajeros de conexión internacional respecto al año previo, y que nuevas aerolíneas como Flybondi (Argentina) y LEVEL (España) están ingresando o ampliando rutas en el país.

Sin embargo, en las últimas semanas el sindicado de pilotos de SIPLAP, que representa a la mayoría de aviadores de LATAM —la aerolínea más grande de la región y con operaciones centrales en Brasil—, alertó sobre la cancelación de vuelos directos desde la capital peruana a destinos como Punta Cana y Cancún, y anticipó que las siguientes rutas serían Miami, Aruba y Curazao.

“Es prematuro afirmar que dejará de existir la conexión directa, ya que la flexibilidad para hacer cambios en las rutas es parte del negocio aéreo. Lo que sí podemos decir es que el flujo de pasajeros y el interés de nuevas aerolíneas por operar en Lima se mantienen altos, incluso en este contexto de nuevas tarifas”, dijo Villaseca.

Las multas de Indecopi por falta de información sobre la TUUA internacional pueden llegar hasta S/2 millones 407.500 para las aerolíneas.

LAP: 6 cada 10 pasajeros que llegan al Perú no saben de la TUUA de conexión, ¿Y el Indecopi?

Respecto a la TUUA, Villaseca reveló que el 58% de pasajeros en tránsito internacional no sabe que debe pagar este cobro extra, según encuestas realizadas por la propia LAP en el terminal peruano.

Esto ocurre porque la mayoría de aerolíneas, encabezadas por LATAM e IATA, se han negado a incluir la tarifa en el precio del boleto, obligando a LAP a cobrarla directamente. “Hemos habilitado tres vías: pago online en nuestra web, módulos físicos en el aeropuerto y agentes móviles con POS; aun así, la desinformación persiste”, explicó Villaseca.

La falta de información puede derivar en sanciones para las aerolíneas: de acuerdo con Indecopi, a partir del 7 de diciembre de 2025, las compañías que no informen clara y oportunamente el cobro de la TUUA pueden recibir multas de hasta S/2 millones 407.500 por infracciones muy graves.

Las sanciones arrancan en S/267.500 para faltas leves y S/802.500 para graves. “La comunicación es vital. El pasajero debe saber que el pago es obligatorio y, de no hacerlo, podría enfrentar retrasos o complicaciones en su viaje”, señaló el directivo.

Lima Airport Partners sostiene que la TUUA es clave para financiar la nueva terminal y la segunda pista, con vigencia hasta 2030.

En marzo comienza a cobrarse la nueva TUUA nacional

En cuanto a la renegociación del esquema tarifario, Villaseca reconoció que persiste una mesa técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ositrán y las aerolíneas, tanto para la TUUA internacional como para la nacional (que será de US$6,32 más IGV desde marzo, aunque su cobro aún está suspendido por negociación).

“En la TUUA internacional, el 46,5% de la recaudación va al Estado, y solo el resto a LAP para mantenimiento e inversiones. Hemos transferido más de 3.600 millones de dólares al Estado peruano en lo que va de la concesión”, indicó.

El sector ha pedido que el Estado renuncie a su porcentaje de la TUUA y que también se reduzca la parte que recibe LAP. Por su parte, el concesionario alemán (cuyo principal socio mayoritario es el grupo Fraport AG) ha dicho que la tarifa está respaldada por contrato y responde a una contraprestación real de servicios.

“El aeropuerto Jorge Chávez mantiene su atractivo como hub regional y las proyecciones de crecimiento para 2026 siguen siendo optimistas. El dinamismo y la competencia del sector hacen que cambios en rutas y frecuencias sean algo habitual, pero hasta ahora, el interés por Lima continúa e incluso crece”, sentenció.

Aerolíneas como LATAM y IATA rehúsan incluir la TUUA internacional en el precio de pasajes, dificultando la información al pasajero.

¿Las aerolíneas enfrentan posibles sanciones por no informar el cobro de la TUUA internacional?

Vale precisar que la TUUA fue aprobada por Ositrán y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, cuando volverá a ser revisada. LAP calcula que, con el flujo actual de pasajeros en conexión internacional, la recaudación anual superará los S/45 millones y podría alcanzar más de S/233 millones en cinco años.

El cobro se justifica, según LAP, por la necesidad de recuperar las inversiones en el nuevo terminal y la segunda pista del aeropuerto, y es independiente del precio del boleto aéreo.

La tarifa se aplica exclusivamente a pasajeros en conexión internacional que no ingresan al país; no pagan quienes salen desde Lima, cuyo destino final es Lima, ni quienes hacen vuelos nacionales o ingresan al Perú como destino final.

El pago puede hacerse online, en módulos físicos o con agentes móviles en el aeropuerto. De cualquier forma, el concesionario LAP recomienda pagar por adelantado para evitar demoras.