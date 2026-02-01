En junio comienzan los vuelos directos Barcelona–Lima con tres frecuencias semanales, anuncia Gobierno

LATAM - aeropuerto jorge chavez

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que desde junio de este año iniciarán los vuelos directos entre Barcelona y Lima, con tres frecuencias semanales, según una nota oficial difundida este domingo.

La funcionaria explicó que la apertura de esta ruta resulta de la coordinación entre el Ejecutivo, las aerolíneas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Se acaba de firmar varios convenios con algunos países muy interesantes que nos van a aportar en el incremento de nuestros turistas”, afirmó.

El anuncio se realizó durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá. El evento, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Gobierno panameño, reunió a autoridades, empresarios y líderes de opinión para analizar los desafíos económicos de la región y promover acciones orientadas al crecimiento sostenible.

Durante su intervención, la ministra presentó a Perú como un destino confiable para la inversión productiva, con oportunidades en sectores como las agroexportaciones, la compra de tierras, la instalación de empacadoras y plantas de procesamiento. También destacó los 23 acuerdos comerciales vigentes, que proporcionan un marco jurídico estable y reglas claras para los inversionistas.

Mera subrayó la relevancia de la diversificación para el comercio y el turismo, y destacó el potencial del país en turismo cultural, de naturaleza, aventura y religioso. Recordó que Perú fue incorporado recientemente a la Red Mundial de Turismo Religioso, lo que permitirá ampliar la oferta turística nacional.

En el ámbito comercial, la ministra informó que las exportaciones peruanas muestran una tendencia ascendente y ya superan en noviembre los resultados obtenidos durante todo 2024. Además, señaló que el comercio bilateral con Estados Unidos creció 20% en el último año.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, más de 53.000 migrantes peruanos han llegado a ese país durante 2025, una cifra que sitúa a Perú entre los principales países de origen de la inmigración hacia España.

¿Cómo tramitar una visa de turismo para viajar a España desde Perú?

Los ciudadanos peruanos pueden viajar a España por turismo hasta noventa días dentro de un período de ciento ochenta días sin necesidad de tramitar una visa, siempre que el motivo del viaje sea turístico, de negocios, visita familiar o asistencia a eventos. Es obligatorio cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades españolas para el ingreso temporal.

Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Documentos necesarios:

Pasaporte biométrico válido con al menos seis meses de vigencia.

Pasaje de ida y vuelta o reserva confirmada.

Reserva de alojamiento o carta de invitación de un residente en España.

Seguro médico internacional para salud y repatriación.

Prueba de fondos suficientes , de al menos 113 euros por día y no menos de 1.017 euros en total.

Itinerario de viaje con destinos y actividades principales.