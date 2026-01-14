Aeropuerto Jorge Chávez moderniza sus sistemas de navegación con red de fibra óptica de alta capacidad

Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), puso en operación una moderna red de fibra óptica destinada exclusivamente a los servicios de navegación aérea del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta infraestructura busca fortalecer la seguridad, confiabilidad y eficiencia en el control del tránsito aéreo en el país.

El proyecto se desarrolló en el marco del convenio suscrito con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y requirió una inversión de 2.4 millones de dólares. Incluyó el despliegue de 127 kilómetros de fibra óptica de alta capacidad, lo que garantiza una infraestructura confiable y preparada para futuras ampliaciones tecnológicas.

Nueva red de fibra óptica sustituye radioenlaces obsoletos y fortalece seguridad aérea. (Foto: Agencia Andina)

Integración de sistemas y mejora operativa

La nueva red permite integrar los sistemas de ambas pistas de aterrizaje, incluyendo equipos meteorológicos, de comunicaciones, mensajería aeronáutica y radioayudas, con la nueva Torre de Control y el Centro de Control Radar, desde donde se gestiona todo el espacio aéreo peruano.

Además, esta infraestructura posibilita la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos, que seguirán fortaleciendo la gestión del tránsito aéreo y mejorando la eficiencia de las operaciones en el aeropuerto más importante del país.

MTC reemplaza antiguos radioenlaces por fibra óptica de alta capacidad en el Jorge Chávez. (Foto: Agencia Andina)

Respaldo y continuidad de los servicios

La red de fibra óptica cuenta con circuitos principales, alternos y de reserva, lo que asegura la continuidad de los servicios ante cualquier eventualidad y garantiza que las operaciones aéreas se mantengan activas incluso en escenarios de contingencia.

Desde el punto de vista operativo, esta tecnología reemplaza un sistema anterior de radioenlaces con más de 15 años de antigüedad, que era vulnerable a interferencias y limitaba la transmisión de datos en tiempo real.

Aeropuerto Jorge Chávez incrementará la cantidad de vuelos por hora con su segunda pista de aterrizaje. (Foto: Agencia Andina)

Plataforma moderna y segura

La fibra óptica ofrece mayor velocidad de transmisión, mínima degradación de señal y una vida útil certificada de al menos 20 años, consolidando una plataforma tecnológica moderna, escalable y confiable.

Con esta actualización, el MTC garantiza que los sistemas críticos que permiten guiar, monitorear y proteger las operaciones aéreas cuenten con una infraestructura independiente, segura y altamente confiable, beneficiando a los más de 45 millones de pasajeros que se movilizan anualmente por el espacio aéreo peruano y contribuyendo al desarrollo del país.

¿Cómo evitar demoras y gastos en el aeropuerto?

El renovado Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta un alto flujo de pasajeros durante la temporada alta, lo que demanda una planificación cuidadosa para evitar demoras, filas extensas o gastos adicionales. La cantidad de viajeros y la magnitud de la infraestructura obligan a prestar especial atención a la documentación exigida y a las condiciones del equipaje, ya que estos aspectos suelen generar inconvenientes en el proceso de embarque.

El control migratorio y los procedimientos de seguridad pueden requerir más tiempo del habitual, en especial en vuelos internacionales. Herramientas como el prerregistro en MigraCheck permiten agilizar el paso por migraciones. Para reducir el riesgo de contratiempos, se recomienda llegar con suficiente antelación al aeropuerto: al menos dos horas antes en vuelos nacionales y tres horas en internacionales, tomando en cuenta la congestión en los accesos y la operación al máximo de la terminal.

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

Recomendaciones:

Verificar la documentación necesaria según el destino (DNI, pasaporte, visas, vacunas, permisos).

Consultar las condiciones y límites del equipaje en la aerolínea para evitar cobros y retrasos.

Realizar el prerregistro de migraciones (MigraCheck) para facilitar el control migratorio en vuelos internacionales.

Llegar al aeropuerto con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres para internacionales.

Considerar el tráfico vehicular en los accesos al aeropuerto al planificar el tiempo de llegada.