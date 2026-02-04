Perú

SUNIR reemplazará al INPE: los cambios que plantea el nuevo modelo penitenciario

El decreto crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como nueva autoridad encargada de dirigir el sistema penitenciario y de reinserción social

Guardar
José Jerí anuncia la creación
José Jerí anuncia la creación de Sunir para reemplazar al INPE en la gestión penitenciaria. Foto: Composición Infobae Perú

El final del Inpe. El Gobierno de José Jerí aprobó el Decreto Legislativo N.° 1710, una norma que redefine la administración del sistema penitenciario en el país. La medida crea una nueva entidad y, en la práctica, dispone la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un contexto marcado por extorsiones, fugas, corrupción y el control criminal desde las cárceles.

El decreto plantea una reforma integral de la estructura penitenciaria como respuesta a una crisis que se ha agravado en los últimos años y que ha puesto en cuestión la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre los centros de reclusión.

La creación de la SUNIR

La norma crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como la nueva autoridad responsable del sistema penitenciario y de reinserción social. Esta entidad absorbe al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).

Aprueban decreto legislativo que establece
Aprueban decreto legislativo que establece la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. (Foto: Agencia Andina)

La SUNIR queda adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Según el decreto, su creación responde a las limitaciones estructurales del modelo vigente y a la necesidad de fortalecer el control, la seguridad y los procesos de resocialización bajo una gestión unificada.

Las funciones que concentrará la nueva entidad

La SUNIR asumirá todas las funciones vinculadas al internamiento de personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre sus competencias se incluye la administración de cárceles y centros juveniles, la ejecución de medidas alternativas a la prisión, la vigilancia electrónica y los programas de seguimiento postpenitenciario.

Asimismo, tendrá a su cargo la seguridad interna y externa de los establecimientos, la formación del personal penitenciario y la supervisión de la participación del sector privado y de la sociedad civil en los procesos de tratamiento y reinserción social.

Desorden en Ancón I: presidente
Desorden en Ancón I: presidente Jerí no pudo ubicar a interno vinculado a extorsiones. (Foto: X/@presidenciaperu)

En términos operativos, el decreto concentra en una sola entidad la toma de decisiones sobre el sistema de encierro, con el argumento de lograr una gestión más articulada y eficiente.

Resocialización en el discurso, control en la práctica

Aunque la norma enfatiza la reinserción social y el respeto de derechos, el eje predominante es el control del sistema penitenciario. El decreto busca reducir las condiciones que han facilitado la corrupción, la violencia institucional y la infiltración del crimen organizado, fenómenos que han convertido a varios penales en centros de operación delictiva.

La medida también responde a exhortaciones previas del Tribunal Constitucional, que había advertido sobre la necesidad de una reforma integral. Sin embargo, el texto no establece metas públicas ni indicadores que permitan evaluar resultados concretos en la reducción del delito o en la mejora de las condiciones carcelarias.

Hallan celular, anotaciones de números
Hallan celular, anotaciones de números telefónicos y tomacorrientes para conexiones clandestinas en el penal de Lurigancho.

El proceso de transición y sus plazos

La reforma se implementará mediante un proceso de fusión y transferencia que involucra la absorción total del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES por parte de la SUNIR. Para ello, se conforma una Comisión de Transferencia encargada de inventariar y trasladar bienes, personal y recursos, mientras las entidades absorbidas continúan operando durante el periodo transitorio.

El proceso de fusión deberá culminar en un plazo de 90 días hábiles desde la instalación de la comisión, con la posibilidad de una única prórroga adicional de hasta 30 días calendario, autorizada por el Ministerio de Justicia. Durante esta etapa, se prevé la adecuación del marco normativo y la designación temporal de autoridades para asegurar la continuidad del servicio.

Más de 50 presos por
Más de 50 presos por extorsión, sicariato y robo agravado fueron trasladados al penal Ancón I. (Foto: MINJUSDH)

Lo que el decreto no resuelve

Pese a su alcance institucional, la norma no aborda problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de infraestructura penitenciaria o el déficit de personal. Tampoco contempla recursos presupuestales adicionales, ya que la implementación deberá realizarse con los fondos existentes.

Así, la creación de la SUNIR supone un cambio profundo en la arquitectura del sistema penitenciario, pero deja abiertas dudas sobre su impacto real en una crisis que excede la reorganización administrativa y requiere soluciones de fondo.

Temas Relacionados

INPESUNIRcárcelpresosextorsióncrimen organizadoMinisterio de JusticiaJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

Cronograma ONP de febrero 2026: Nueva pensión se paga en estas fechas en el Banco de la Nación

En el Banco de la Nación. Las pensiones para jubilados tendrán grandes cambios este febrero: nueva pensión mínima para quienes aportaron 20 años, el reajuste de S/ 100 y el pago faltante de enero

Cronograma ONP de febrero 2026:

Pago ONP desde este el viernes 6 de enero: Esta es la nueva pensión que se cobra

Cronograma ONP del Banco de la Nación. Este mes se aplicará el reajuste de S/ 100 y la nueva pensión para quienes han cumplido 20 años de aporte

Pago ONP desde este el

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este miércoles 4 de febrero

Los precios de los carburantes dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Conoce dónde están las gasolineras

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Pablo Guede tiene una duda en el ataque: Paolo Guerrero o Federico Girotti. Además, contará con dos bajas sensibles en el debut copero

Alineaciones de Alianza Lima vs

Contratación de amigas de José Jerí bajo modalidad para altos perfiles genera cuestionamientos por falta de experiencia

Registros oficiales muestran que varias de las contratadas realizaron visitas nocturnas a Palacio de Gobierno días antes de ser incorporadas a las oficinas de la Presidencia de la República

Contratación de amigas de José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contratación de amigas de José

Contratación de amigas de José Jerí bajo modalidad para altos perfiles genera cuestionamientos por falta de experiencia

Escándalo en Primero la Gente: Acusan a Miguel del Castillo de direccionar S/ 464 mil de la franja a su excanal

Gobierno posterga por segunda vez anuncio del plan de lucha contra la inseguridad ciudadana: será antes de Fiestas Patrias

Elecciones 2026: redes sociales desplazan los debates y convierten la campaña electoral en un show de likes y bailes

Revelan mensajes de WhatsApp entre Zhihua Yang y asesora de José Jerí para avanzar proyecto de interés chino

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello llora al

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

Melissa Klug rechaza las declaraciones de Samahara Lobatón sobre Bryan Torres: “No sé para qué habló, peor se hundió”

Colectivo trans convoca plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

Andrea Llosa se mudaría a Panamericana Televisión tras su salida de ATV

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Entradas de la fecha 5 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Reimond Manco reveló que Miguel Trauco ficharía por inesperado club tras separación en Alianza Lima: “Hubo conversación con el presidente”