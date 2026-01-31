Peligroso interno del penal Ancón I burló seguridad del INPE y se fugó de hospital en Puente Piedra

Fuga de secuestrador de Ancón I en Puente Piedra: autoridades activan búsqueda. (Foto composición: Infobae Perú/INPE/Difusión)

Un interno del penal Ancón I logró evadir la custodia penitenciaria mientras recibía atención médica en un hospital del distrito de Puente Piedra, generando una alerta inmediata en las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional del Perú. La fuga se registró la madrugada del sábado 31 de enero de 2026, aproximadamente a las 03:20 horas, y el recluso estaba cumpliendo condena por el delito de secuestro.

El interno identificado como Jesús Rolando Romero Baldoceda se encontraba internado en el hospital LAN Franco La Hoz desde el 2 de enero de este año, bajo vigilancia del personal penitenciario. Su atención médica respondía a un diagnóstico de pancreatitis y colongitis, según los informes oficiales del INPE.

Presidente José Jerí visitó el penal Ancón I. (Foto: FB/@INPE)

Acciones inmediatas

Tras conocerse la fuga, el INPE dio aviso de inmediato a la Policía Nacional para activar el operativo de búsqueda y recaptura del interno. Al mismo tiempo, se informó al Ministerio Público y a la Fiscalía de Turno de Santa Rosa, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la evasión.

La institución penitenciaria señaló que la fuga representa un incumplimiento de los protocolos de custodia hospitalaria, establecidos para internos con medidas de seguridad reforzadas. De manera paralela, se ha dispuesto que el personal a cargo de la vigilancia del recluso permanezca bajo investigación, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

Interno de penal Ancón I se fuga de hospital en Puente Piedra bajo custodia del INPE. (Foto: X/@PolloFarsantePe)

Custodios detenidos

Los agentes del INPE asignados a la custodia de Romero Baldoceda, identificados como Pedro Gálvez Ramírez e Iván Yacshua Horna, fueron intervenidos y puestos en calidad de detenidos mientras se desarrollan las investigaciones. La medida busca esclarecer si existieron negligencias o faltas en la vigilancia que facilitaron la fuga.

El Instituto Nacional Penitenciario aseguró que, durante este proceso, brindará todas las facilidades necesarias a las autoridades policiales y judiciales. Además, se recomendó extremar las medidas de seguridad en las unidades hospitalarias y reforzar los protocolos de custodia para evitar incidentes similares.

INPE reporta evasión de recluso por secuestro mientras recibía atención médica. (Foto: INPE)

Coordinación con autoridades

La fuga del interno ha puesto en alerta a las autoridades penitenciarias y policiales, quienes mantienen coordinación permanente para localizar a Romero Baldoceda. La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la transparencia institucional, subrayando que se investigarán a fondo las causas del hecho y se sancionará a quienes incumplieron sus responsabilidades.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades han informado que la prioridad inmediata es la recaptura del recluso, así como la evaluación interna de los procedimientos de seguridad hospitalaria del INPE para garantizar que no se repitan incidentes de esta naturaleza.