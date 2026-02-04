Perú

Sedapal anunció corte de agua en estos distritos el jueves 5 de febrero: horario y zonas que no tendrán el servicio hasta por 8 horas

La empresa no descartó la posibilidad de incluir otras zonas durante la jornada. Recomendó a los vecinos de Lima Metropolitana revisar si serán afectados para tomar las precauciones necesarias

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 5 de febrero se realizará un corte programado de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, así como a la ejecución de empalmes en la red, con el propósito de asegurar la calidad del recurso hídrico, optimizar la infraestructura existente y fortalecer el sistema de abastecimiento.

La empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp y redes sociales, comunicó que los cortes afectarán principalmente a los distritos de Villa María del Triunfo y Los Olivos, aunque no descartó la posibilidad de incluir otras zonas durante la jornada. Sedapal instó a la población a tomar precauciones y almacenar suficiente agua para cubrir sus necesidades durante el periodo que dure la restricción.

¿En qué zonas no habrá agua el jueves 5 de febrero?

Sedapal anunció los horarios, distritos y zonas específicas en las que se llevará a cabo la interrupción temporal del servicio:

En Villa María del Triunfo, el corte de agua iniciará a las 11:00 y se extenderá hasta las 17:00. Las áreas comprendidas incluyen las habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP-4 (R-8 de diciembre), en el siguiente cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M. y A.H. Virgen de Cocharcas. El motivo principal es la ejecución de empalmes en la red.

Además, en el mismo distrito se reportó interrupción en habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-03 / RP-8, específicamente entre la Calle S/N, Av. José C. Mariátegui, Pasaje Los Ficus y Pasaje Unión.

En Los Olivos, la suspensión del servicio se realizará entre las 12:00 y las 20:00. Las áreas afectadas son A.H. Mercurio Alto, Coop. Virgen del Rosario, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio y Urb. Villa Los Ángeles. En este caso, la restricción se debe a la limpieza de uno de los principales reservorios del sector 81.

El anuncio del corte ocurre en un contexto de preocupación ciudadana, ya que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento confirmó un incremento en las tarifas de agua potable en Lima y Callao, conforme al Decreto Legislativo n.° 1620 emitido en diciembre de 2023. Más de 2,8 millones de usuarios de Sedapal observarán aumentos en sus recibos de agua y saneamiento: para los usuarios domésticos con consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el incremento será de S/7,70. Esto representa un aumento de 12% para usuarios residenciales y 20% para usuarios no residenciales.

¿Qué hacer si no tendré agua?

Ante la restricción, Sedapal recomienda a los vecinos de las zonas afectadas:

  • Almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados para el consumo y las necesidades básicas del hogar.
  • Evitar el uso innecesario del recurso durante las horas previas y posteriores al corte.
  • Supervisar que los niños y adultos mayores cuenten con suficiente agua para su hidratación y aseo.
  • No abrir las llaves de agua mientras dure la suspensión, para evitar la entrada de aire o impurezas en las tuberías.

Canales de atención y consultas

En caso de que el servicio no se restablezca en el horario previsto, Sedapal solicita a los usuarios comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro. Además, la empresa mantiene actualizaciones permanentes a través de su canal oficial de WhatsApp y sus redes sociales.

