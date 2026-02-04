Rayos UV representan grave riesgo para bebés y niños menores de 3 años, advierten especialistas

Los bebés y niños menores de tres años no cuentan con defensas naturales suficientes para enfrentar la radiación solar.

Con jornadas de calor cada vez más intensas, la presencia de familias en playas y piscinas suele multiplicarse. En ese escenario, una advertencia médica cobra especial relevancia: la exposición directa al sol representa un riesgo serio para bebés y niños pequeños. Especialistas en dermatología pediátrica insisten en que los menores de tres años, y en especial los bebés de pocos meses de vida, no cuentan con las defensas necesarias para enfrentar la radiación solar.

La recomendación no responde a una alarma aislada ni a una precaución exagerada. Desde el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), centro pediátrico quirúrgico de alta complejidad, médicos especialistas alertan sobre los efectos inmediatos y futuros que los rayos ultravioleta pueden provocar en la piel infantil. La advertencia apunta de manera directa a padres, madres y cuidadores, quienes muchas veces subestiman el impacto del sol durante paseos breves o en días con cielo cubierto.

La piel de los bebés presenta características muy distintas a la de un adulto. Su estructura delgada, su bajo nivel de melanina y su limitada capacidad para regular la temperatura corporal incrementan el peligro frente al calor y la radiación. En ese contexto, una jornada recreativa al aire libre puede derivar en quemaduras severas, fiebre o cuadros de deshidratación que requieren atención médica inmediata.

El llamado de los especialistas busca generar conciencia y promover medidas de cuidado desde los primeros meses de vida. La prevención, destaca, constituye la herramienta más eficaz para reducir daños que, en algunos casos, se manifiestan años después. La exposición solar temprana sin protección adecuada deja una huella acumulativa en la piel, con consecuencias que no siempre resultan visibles en el corto plazo.

Advertencia médica para menores de tres años

Dermatólogos pediatras del INSNSB exhortaron a evitar la exposición directa al sol en niñas y niños menores de tres años. La recomendación adquiere mayor énfasis en el caso de bebés menores de seis meses, quienes no deben acudir a playas ni piscinas durante temporadas de altas temperaturas. Según los especialistas, la radiación solar afecta de forma más intensa a este grupo etario por la fragilidad de su piel y su limitada capacidad de adaptación al entorno.

La doctora Milagros Escudero, dermatóloga del instituto, explicó que la protección solar durante la infancia cumple un rol clave en la salud a largo plazo. “La mayoría de cánceres de piel se podrían evitar con una protección adecuada desde la infancia, ya que la radiación solar se acumula en la piel”, indicó la especialista. Su declaración resalta la importancia de adoptar hábitos preventivos desde edades tempranas.

El riesgo no se limita a las quemaduras visibles. La exposición prolongada puede provocar daños profundos que afectan las capas internas de la piel. En bebés y niños pequeños, incluso un periodo corto bajo el sol intenso resulta suficiente para generar lesiones graves. Por ese motivo, los médicos recomiendan mantenerlos siempre en espacios con sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación.

Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas se relaciona con la percepción errónea del peligro solar. Muchas familias asocian el riesgo únicamente con el calor o con la luz intensa. Sin embargo, la radiación ultravioleta actúa de manera silenciosa y no siempre coincide con sensaciones térmicas elevadas.

La doctora Escudero precisó este aspecto al señalar: “Un pequeño en este rango de edad está más propenso a sufrir quemaduras, incluso en días nublados o fríos, porque no es la luz visible del sol ni el calor lo que quema, sino la radiación UV que es invisible”. Esta característica incrementa la posibilidad de exposición involuntaria, sobre todo en paseos breves o durante actividades cotidianas.

La radiación UV atraviesa las nubes y refleja sobre superficies como la arena y el agua. En playas y piscinas, ese efecto se intensifica, lo que incrementa la dosis recibida por la piel. En bebés, ese impacto puede desencadenar cuadros de enrojecimiento severo, ampollas y dolor intenso, situaciones que ameritan evaluación médica inmediata.

Medidas de protección recomendadas

Los dermatólogos pediatras del INSNSB brindaron una serie de recomendaciones dirigidas a padres y cuidadores para reducir el riesgo asociado a la radiación solar. Estas medidas resultan sencillas de aplicar y pueden marcar una diferencia significativa en la salud de los niños.

Entre las principales sugerencias figura el uso de sombreros de ala ancha o gorros que cubran rostro, orejas y cuello. Esta protección física actúa como una barrera directa frente a los rayos ultravioleta y resulta especialmente útil durante paseos al aire libre.

La vestimenta también cumple un rol clave. Los especialistas aconsejan ropa ligera, adecuada para el verano, que cubra brazos y piernas. Las telas de trama cerrada ofrecen mayor protección frente a la radiación, incluso sin resultar incómodas para los niños.

En el caso de niñas y niños mayores de un año, el uso de lentes de sol con filtros para radiación ultravioleta contribuye a proteger los ojos y la piel del contorno ocular. Este elemento debe contar con certificación adecuada para garantizar su eficacia.

El protector solar pediátrico constituye una herramienta complementaria dentro del conjunto de medidas preventivas. Los especialistas recomiendan su aplicación en niños desde los seis meses de edad en adelante. El producto debe contar con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior.

La aplicación debe realizarse treinta minutos antes de la exposición al sol y repetirse cada dos horas. En actividades al aire libre, el uso regular del protector resulta fundamental, incluso en días nublados. Los médicos recuerdan que este producto no sustituye otras medidas, como la sombra y la ropa adecuada.

Para bebés menores de seis meses, la recomendación principal consiste en evitar la exposición directa. En este grupo, el uso de protector solar no reemplaza la necesidad de mantenerlos alejados del sol intenso, especialmente en playas y piscinas.

Hidratación y cuidado integral

Además de la protección cutánea, los especialistas destacan la importancia de mantener una hidratación adecuada. Los niños pequeños pierden líquidos con mayor rapidez, sobre todo en ambientes calurosos. La falta de hidratación puede agravar los efectos del calor y favorecer la aparición de fiebre.

El cuidado integral incluye la observación constante de signos de alerta, como enrojecimiento persistente, irritabilidad, somnolencia o aumento de la temperatura corporal. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda buscar atención médica.

Desde el INSNSB, los dermatólogos pediatras reiteran que la prevención no implica privar a los niños de actividades recreativas, sino adaptar los entornos y horarios para garantizar su bienestar. La información clara y el compromiso de los adultos resultan determinantes para reducir riesgos innecesarios y proteger la salud de los más pequeños.