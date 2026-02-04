Perú

Lluvias dejan secuela mortal en Perú: 36 personas fallecen ante cientos de emergencias que sacuden al país

El impacto de las precipitaciones intensas se refleja en tragedias, bloqueos de vías y alerta máxima en diversas regiones, mientras autoridades y población intentan adaptarse a una temporada marcada por la incertidumbre

La posición del Perú en el mapa lo sitúa entre los países con mayor exposición a fenómenos como lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos. Foto: difusión

Perú enfrenta un escenario complejo mientras las lluvias intensas provocan una secuela de 36 fallecimientos y cerca de un millar de emergencias en lo que va del año.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, informó a la Agencia Andina que estos incidentes no solo han cobrado vidas sino que también han expuesto la vulnerabilidad de comunidades en la sierra central, la sierra sur y zonas del norte como Cajamarca y Amazonas.

De acuerdo con información oficial, 14 víctimas murieron por impacto de tormentas eléctricas, mientras que el resto sucumbió ante huaycos, deslizamientos y ahogamientos. Estos eventos han sido especialmente devastadores en áreas rurales, donde la exposición a condiciones extremas dificulta la respuesta inmediata y la prevención.

El drama se repite con variaciones en distintas regiones. En Chanchamayo, región Junín, una repentina crecida del río Garú arrastró vehículos, poniendo en riesgo a viajeros y dejando imágenes que circularon ampliamente en redes y medios.

La imprudencia, como la de conductores que intentaron cruzar cauces crecidos, se suma al peligro natural y aumenta el saldo de daños materiales.

La situación en Huánuco ilustra la magnitud de los desastres. Las lluvias activaron huaicos que bloquearon el sector de Huaracalla, dejando varados a cientos de vehículos en la carretera central.

Solo autos y camionetas lograron pasar con dificultad, mientras camiones y buses debieron esperar condiciones más seguras. Este tipo de bloqueos afecta tanto el tránsito como el abastecimiento de comunidades aisladas.

En Arequipa se registraron aniegos en varias zonas y dificultades en la circulación vehicular tras la intensa precipitación. | Facebook / Frase Corta

Pronóstico y la respuesta oficial

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que las lluvias continuarán en los próximos días, con acumulados diarios que podrían alcanzar 25 milímetros en la costa norte y entre doce y veinte milímetros en otras zonas costeras.

El organismo declaró alerta roja para varias provincias, advirtiendo sobre la posibilidad de activación de quebradas y huaycos debido a la saturación del suelo.

El comunicado del Senamhi incluye advertencias para Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Piura, donde la acumulación de agua y las condiciones geológicas incrementan el riesgo de movimientos en masa.

El organismo recomendó a la población revisar procedimientos de emergencia, reprogramar actividades en zonas expuestas y proteger viviendas y bienes, enfatizando la importancia de seguir la información oficial.

Las autoridades, por su parte, han insistido en la necesidad de estar atentos a los mensajes del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), que ya emitió 25 señales de advertencia en lo que va del año. 

Luis Arroyo Sánchez subrayó la importancia de contar con una mochila de emergencia y una radio para acceder a información vital en caso de aislamiento.

“Hay que evitar exponerse durante tormentas eléctricas, ya que los rayos pueden impactar objetos metálicos o dispositivos móviles”, declaró el funcionario a la Agencia Andina.

Números de emergencia

  • Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.
  • Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.
  • Bomberos: 116.
  • Policía Nacional del Perú: 105.
  • Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.
  • Cruz Roja Peruana: 265-7000.

