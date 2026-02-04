Lima registró niveles extremos de radiación UV este miércoles: ¿cuál fue el distrito más expuesto?

Verano 2026: Senamhi precisa la fecha de los picos más altos de radiación UV a nivel nacional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)

Hoy, 4 de febrero, Lima norte fue escenario de un episodio de radiación ultravioleta clasificada como extremadamente alta, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El distrito de Carabayllo alcanzó un índice UV de 12, valor que representa un riesgo severo para la salud en caso de exposición solar sin protección adecuada. Este evento coincidió con un periodo de incremento térmico en la capital, registrándose temperaturas que bordean los 32℃ y condiciones de cielo despejado durante las horas centrales del día.

La medición de los índices UV realizada entre las 12:00 y las 14:00 horas evidenció que varios distritos de Lima Metropolitana estuvieron sometidos a niveles de exposición solar considerados de riesgo alto, muy alto y extremadamente alto. Estas cifras refuerzan la urgencia de adoptar medidas de protección, especialmente para los sectores más vulnerables de la población y durante las horas de mayor radiación.

El Senamhi reiteró la importancia de proteger la piel y la vista mediante el uso de gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar, en particular en el horario de mayor intensidad solar.

Carabayllo registró el nivel más alto de radiación ultravioleta en Lima

El monitoreo detallado del índice ultravioleta en Lima Metropolitana identificó diferencias significativas por distrito. Carabayllo registró el valor más elevado, con un índice UV de 12, considerado extremadamente alto.

En Villa María del Triunfo y Ceres (Ate), el índice llegó a 10, ubicándolos en la categoría de radiación ultravioleta muy alta, mientras que San Martín de Porres reportó un valor de 9 y Chorrillos (Pantanos de Villa) alcanzó 8.

Estos registros confirman la existencia de zonas críticas dentro de la capital, donde la exposición solar representa un riesgo elevado de quemaduras y daños oculares, especialmente en personas sin protección adecuada. La vigilancia permanente del índice UV en estos puntos permite orientar las campañas preventivas y alertar oportunamente a la ciudadanía.

Consejos del Senamhi para minimizar los riesgos de la radiación solar

El Senamhi recomienda a la población adoptar medidas preventivas para minimizar los efectos adversos de la radiación ultravioleta. Entre las acciones sugeridas se encuentran el uso de gorro de ala ancha, sombrilla, lentes de sol con protección UV, prendas de manga larga y protector solar de amplio espectro.

Se enfatiza la importancia de evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, buscar sombra en espacios abiertos y mantener una hidratación adecuada. Estas recomendaciones adquieren especial relevancia para niños y adultos mayores, quienes presentan mayor sensibilidad a las radiaciones solares.

La aplicación rigurosa de las medidas preventivas resulta fundamental para reducir el riesgo de lesiones cutáneas, envejecimiento prematuro de la piel y enfermedades graves como el cáncer de piel.

Senamhi advierte ola de calor en Lima Metropolitana

Lima Metropolitana atraviesa un episodio de incremento de temperaturas diurnas que persistirá hasta el 6 de febrero, según precisó el Senamhi. Los distritos del este —Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina—, así como áreas de Lima norte como Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia, registrarán máximas cercanas a los 32℃.

En Lima centro, las temperaturas rondarán los 30℃, mientras que en Lima oeste —incluyendo Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y el Callao— las máximas serán ligeramente menores, alrededor de los 27℃, debido a la influencia marina.

Las precipitaciones, típicas del verano limeño, se esperan principalmente en horas vespertinas y nocturnas, siendo consecuencia de las condiciones climáticas en la cuenca media y alta de Lima. (Andina)

El fenómeno térmico se presenta acompañado de cielos despejados durante el mediodía y la tarde, lo que favorece una radiación solar intensa y una sensación térmica elevada. El Senamhi explicó que la disminución de los vientos del sur, el ingreso de vientos del norte y la presencia de aire seco en niveles medios de la atmósfera son los principales factores involucrados.

Durante este periodo, podrían registrarse ráfagas de viento en la costa central, propiciando la formación de niebla y neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, especialmente en zonas cercanas al litoral.