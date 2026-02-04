Perú

Lima registró niveles extremos de radiación UV este miércoles: ¿cuál fue el distrito más expuesto?

La zona norte de la capital registró un valor máximo de radiación ultravioleta, según información difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, lo que obliga a intensificar las medidas preventivas contra la exposición solar

Guardar
Verano 2026: Senamhi precisa la
Verano 2026: Senamhi precisa la fecha de los picos más altos de radiación UV a nivel nacional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)

Hoy, 4 de febrero, Lima norte fue escenario de un episodio de radiación ultravioleta clasificada como extremadamente alta, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El distrito de Carabayllo alcanzó un índice UV de 12, valor que representa un riesgo severo para la salud en caso de exposición solar sin protección adecuada. Este evento coincidió con un periodo de incremento térmico en la capital, registrándose temperaturas que bordean los 32℃ y condiciones de cielo despejado durante las horas centrales del día.

La medición de los índices UV realizada entre las 12:00 y las 14:00 horas evidenció que varios distritos de Lima Metropolitana estuvieron sometidos a niveles de exposición solar considerados de riesgo alto, muy alto y extremadamente alto. Estas cifras refuerzan la urgencia de adoptar medidas de protección, especialmente para los sectores más vulnerables de la población y durante las horas de mayor radiación.

El Senamhi reiteró la importancia de proteger la piel y la vista mediante el uso de gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar, en particular en el horario de mayor intensidad solar.

Carabayllo registró el nivel más alto de radiación ultravioleta en Lima

El monitoreo detallado del índice ultravioleta en Lima Metropolitana identificó diferencias significativas por distrito. Carabayllo registró el valor más elevado, con un índice UV de 12, considerado extremadamente alto.

En Villa María del Triunfo y Ceres (Ate), el índice llegó a 10, ubicándolos en la categoría de radiación ultravioleta muy alta, mientras que San Martín de Porres reportó un valor de 9 y Chorrillos (Pantanos de Villa) alcanzó 8.

Estos registros confirman la existencia de zonas críticas dentro de la capital, donde la exposición solar representa un riesgo elevado de quemaduras y daños oculares, especialmente en personas sin protección adecuada. La vigilancia permanente del índice UV en estos puntos permite orientar las campañas preventivas y alertar oportunamente a la ciudadanía.

Consejos del Senamhi para minimizar los riesgos de la radiación solar

El Senamhi recomienda a la población adoptar medidas preventivas para minimizar los efectos adversos de la radiación ultravioleta. Entre las acciones sugeridas se encuentran el uso de gorro de ala ancha, sombrilla, lentes de sol con protección UV, prendas de manga larga y protector solar de amplio espectro.

Se enfatiza la importancia de evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, buscar sombra en espacios abiertos y mantener una hidratación adecuada. Estas recomendaciones adquieren especial relevancia para niños y adultos mayores, quienes presentan mayor sensibilidad a las radiaciones solares.

La aplicación rigurosa de las medidas preventivas resulta fundamental para reducir el riesgo de lesiones cutáneas, envejecimiento prematuro de la piel y enfermedades graves como el cáncer de piel.

Senamhi advierte ola de calor en Lima Metropolitana

Lima Metropolitana atraviesa un episodio de incremento de temperaturas diurnas que persistirá hasta el 6 de febrero, según precisó el Senamhi. Los distritos del este —Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina—, así como áreas de Lima norte como Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia, registrarán máximas cercanas a los 32℃.

En Lima centro, las temperaturas rondarán los 30℃, mientras que en Lima oeste —incluyendo Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y el Callao— las máximas serán ligeramente menores, alrededor de los 27℃, debido a la influencia marina.

Las precipitaciones, típicas del verano
Las precipitaciones, típicas del verano limeño, se esperan principalmente en horas vespertinas y nocturnas, siendo consecuencia de las condiciones climáticas en la cuenca media y alta de Lima. (Andina)

El fenómeno térmico se presenta acompañado de cielos despejados durante el mediodía y la tarde, lo que favorece una radiación solar intensa y una sensación térmica elevada. El Senamhi explicó que la disminución de los vientos del sur, el ingreso de vientos del norte y la presencia de aire seco en niveles medios de la atmósfera son los principales factores involucrados.

Durante este periodo, podrían registrarse ráfagas de viento en la costa central, propiciando la formación de niebla y neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, especialmente en zonas cercanas al litoral.

Temas Relacionados

SenamhiLima MetropolitanaCarabaylloVilla María del TriunfoRadiación UltravioletaOla de Calorperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Paolo Guerrero quedó en el banco de suplentes y en su lugar está Federico Girotti. También otros dos jugadores que sorprenden en el once inicial de los ‘blanquiazules’. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs 2 de

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

El esperado regreso de ‘AH’ sorprendió con cifras de rating más bajas de lo esperado en Lima y provincias.

Estreno de ‘América Hoy’ temporada

Sin ruedas ni caballos: la ingeniería vial que unió al Imperio Inca y que los españoles consideraron una amenaza estratégica

Diseñado para el tránsito humano y las caravanas de llamas, el Qhapaq Ñan conectó más de 40.000 kilómetros de territorios andinos y permitió al Estado inca ejercer control político, económico y ritual en un espacio geográfico extremo

Sin ruedas ni caballos: la

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Tras la incautación de objetos prohibidos y ante el hacinamiento en las cárceles, el titular del Minjus, Walter Martínez, anunció medidas que serán aplicadas progresivamente, asegurando que “la disciplina e igualdad deben imperar”

“Todos los presos serán rapados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Todos los presos serán rapados

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

“El último comunicado es el válido”: ministro de Justicia descarta denunciar a la prensa, pero no explica doble pronunciamiento

Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

Elecciones 2026: Nueve regiones son señaladas con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE

ENTRETENIMIENTO

Hombres G agota preventa en

Hombres G agota preventa en tiempo récord para su concierto en el Estadio Nacional: estas son las zonas aún disponibles

Luis Fernando Rodríguez se deshace en elogios para Yahaira Plasencia: “Su presencia irradia como el sol”

Tilsa Lozano, Kurt Villavicencio, Carlos Cacho, Karla Tarazona, Ric La Torre e Israel Dreyfus estarían en nuevo programa de Panamericana TV

Ministerio de la Mujer exhorta a Samahara Lobatón a mantener reserva del proceso tras declaraciones en pódcast de María Pía Copello

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: titulares confirmados en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Hernán Barcos se alinea del lado de la disciplina en Alianza Lima: “Me quedo con los que piensan que es el camino”