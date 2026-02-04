Perú

Posible Fenómeno El Niño Costero desde marzo: Indeci se prepara ante la advertencia de Enfen

El pronóstico de un evento El Niño débil activa planes de vigilancia y prevención en la costa peruana, con énfasis en Tumbes, Piura e Ica, donde se espera un aumento en las lluvias y cambios en la actividad pesquera

El fenómeno de El Niño
El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ajusta sus protocolos luego de que el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) notificó que un posible Fenómeno El Niño Costero podría presentarse en el Perú a partir de marzo.

Según informó Agencia Andina, el jefe del Indeci, Luis Arroyo Sánchez, confirmó que el pronóstico actual anticipa un evento de magnitud débil que podría extenderse hasta octubre, con foco en la zona central y norte del litoral peruano.

Este fenómeno, identificado por el incremento de la temperatura del agua del mar, generaría un aumento en las precipitaciones, especialmente entre Tumbes e Ica.

Arroyo precisó que las lluvias más intensas se concentrarán entre marzo y abril, mientras que los meses posteriores registrarían episodios esporádicos y aislados, sobre todo en la costa norte.

El responsable del Indeci añadió que, según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), actualmente se observan lluvias fuertes en la zona sur andina, afectando regiones como Ayacucho, Apurímac y Arequipa. En la Amazonía, los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali alcanzaron el “umbral rojo”, provocando desbordes y desplazamientos de familias que habitan cerca de los cauces.

Escenario climático para 2026: clima
Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa norte pese a ausencia de El Niño Coster. (Foto: Agencia Andina)

Monitoreo permanente

El comunicado N.° 02-2026 del Enfen advierte sobre indicadores oceanográficos y climáticos que anuncian un calentamiento gradual del mar desde marzo, con una posible duración hasta octubre.

El vocero del Enfen, Luis Vásquez, explicó a Agencia Andina que la entidad permanece en estado de vigilancia, monitoreando el desarrollo del fenómeno, que por ahora se perfila como un El Niño débil.

Vásquez señaló que el arribo de ondas Kelvin cálidas desde el Pacífico central, previsto para marzo y abril, reforzaría el incremento térmico en el litoral.

Según el especialista, “cuando estas ondas llegan a la costa, parte de su energía se desplaza hacia el sur y es esa porción la que impacta directamente en el litoral peruano”. Este proceso, según los modelos de simulación climática, sostiene el calentamiento y podría superar los umbrales técnicos para definir oficialmente el inicio de El Niño.

La temperatura superficial del mar, de acuerdo con el Enfen, varía actualmente entre 22 °C y 23 °C en la costa norte, con valores menores hacia el sur.

Vásquez explicó que basta un incremento de medio grado o un grado para modificar las condiciones climáticas, aunque por ahora el litoral se mantiene en condición neutra.

El principal efecto de este calentamiento será un aumento leve de las precipitaciones estacionales en la costa norte, principalmente en Tumbes y Piura, durante los meses de marzo y abril.

El pronóstico señala “precipitaciones de normales a ligeramente superiores”, sin descartar episodios de lluvias moderadas a fuertes y temperaturas del aire por encima de los rangos habituales.

Vigilancia en la pesca

El posible Fenómeno El Niño Costero también genera expectativas en el sector pesquero. El vocero del Enfen advirtió a Agencia Andina que, en un escenario débil, el impacto sobre especies de aguas frías, como la anchoveta, sería limitado.

Sin embargo, si el calentamiento se intensifica, la anchoveta podría migrar hacia aguas más profundas o hacia el sur, mientras que especies de aguas cálidas como el jurel, bonito y atún aumentarían su presencia, ofreciendo alternativas para los pescadores.

