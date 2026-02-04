Perú

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

El actor sorprendió al compartir románticas imágenes con Silvana Picco, quien tuvo un papel secundario en la exitosa serie.

Jorge Guerra, actor de ‘Al
Jorge Guerra, actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ habría oficializado relación con una exactriz del elenco. IG

En el mundo de la farándula nacional, las historias de amor que nacen en los sets de televisión siempre generan expectativa. Esta vez, el protagonista juvenil de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Jorge Guerra, se robó la atención tras compartir en sus redes sociales imágenes junto a la actriz Silvana Picco.

Aunque Guerra siempre ha sido reservado sobre su vida privada, las fotografías del reciente viaje a Arequipa —compartidas por ambos en Instagram— y los comentarios cariñosos como “mi amol” y emojis de corazón, confirmaron lo que los rumores venían adelantando: el actor está enamorado y no lo oculta más.

¿Quién es Silvana Picco?

Silvana Picco es una joven actriz que, aunque no es muy conocida en la farándula peruana, dejó huella en su breve paso por ‘Al Fondo Hay Sitio. Su papel como madre de Isabella Maldini en la adolescencia y como Chabela le permitió compartir escenas con el elenco principal y, aparentemente, fue ahí donde nació la chispa con Jorge Guerra.

En las últimas semanas, la pareja ha mostrado su complicidad en redes sociales, publicando fotos de escapadas, paseos y momentos cotidianos, lo que generó una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.

Silvana Picco, actriz que sería
Silvana Picco, actriz que sería pareja de Jorge Guerra. IG

El respaldo de Mónica Sánchez: “Hermosa pareja, los abrazo”

Uno de los detalles que más llamó la atención de la reciente publicación de Silvana Picco fue el comentario de Mónica Sánchez, la popular “Charito” de la serie, quien no dudó en bendecir la relación:

“Hermosa pareja, los abrazo”, escribió la actriz, dejando en claro que la pareja cuenta con el apoyo de sus colegas de elenco.

Este tipo de gestos refuerza la idea de que el romance es bien recibido por el entorno profesional y que la pareja se siente libre de hacer pública su relación.

Jorge Guerra, actor de ‘Al
Jorge Guerra, actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ habría oficializado relación con una exactriz del elenco. IG

Romances dentro de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que se confirman

La confirmación del romance entre Jorge Guerra y Silvana Picco llega poco después de que Guadalupe Farfán, otra exactriz de AFHS, oficializara su relación con Mathias Spitzer, quien interpretó al Doctor Vivas en la serie.

Guadalupe utilizó su cuenta de TikTok para mostrar un video romántico junto a Spitzer y zanjar los rumores que circulaban en redes desde hace meses.

El romance de Farfán y Spitzer también fue celebrado por los fans, quienes recordaron que sus personajes tuvieron un breve idilio dentro de la ficción. La vida real, una vez más, imita a la pantalla.

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al
Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer.

La vida después de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Tanto Jorge Guerra como Silvana Picco siguen desarrollando sus carreras actorales. Guerra se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes más populares de la televisión peruana, mientras que Picco, aunque más discreta, continúa sumando proyectos en teatro y televisión.

Jorge está a pocos meses de estrenar El río, una pelicula que grabó en la segunda mitad de 2024 en la selva de Huánuco.

Jorge Guerra se encuentra grabando
Jorge Guerra se encuentra grabando la película 'El Río' en la selva peruana. Instagram.

Por su parte, Mathias Spitzer y Guadalupe Farfán también viven un gran momento personal y profesional, mostrando que ‘Al Fondo Hay Sitio’ no solo marcó una etapa artística, sino que también se convirtió en semillero de relaciones y vínculos duraderos.

Como se recuerda Guadalupe se despidió de AFHS tras cuatro temporadas, marcando el cierre de una etapa que inició a los 17 años y finaliza a los 21.

Su personaje, July Flores, se despidió en la ficción con una boda junto a Cristóbal Montalbán, cerrando su ciclo con coherencia. Farfán enfatizó que esta separación es difícil pero necesaria para su desarrollo, sin detallar futuros proyectos, aunque no descarta un regreso.

Agradeció el apoyo de sus seguidores y deseó felicidad con el final de la historia de July y Cristóbal.

La emotiva despedida de Guadalupe
La emotiva despedida de Guadalupe Farfán tras dejar ‘Al fondo hay sitio’ y cerrar su ciclo como July.

