Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

El humorista estrena JB Noticias en Panamericana Televisión con dos ediciones distintas, un elenco renovado y dos días a la semana

Jorge Benavides vuelve a la pantalla chica con JB Noticias, un programa que promete sorprender al público.

Tras semanas de expectativa, comentarios en redes sociales y una audiencia atenta a cada anuncio, Jorge Benavides está listo para volver a la televisión abierta con un nuevo proyecto que promete marcar un punto de quiebre en su carrera y en la programación del fin de semana. El humorista y productor debutará oficialmente con JB Noticias en Panamericana Televisión, este sábado 7 y domingo 8 de febrero, con emisiones diferenciadas y una propuesta renovada que busca sorprender al público.

El regreso de Jorge Benavides a la pantalla chica no pasa desapercibido. Se trata de uno de los rostros más reconocidos del humor peruano, con décadas de trayectoria y una sólida conexión con la audiencia. Esta vez, el comediante apuesta por un formato que mezcla sátira, actualidad y personajes inéditos, bajo el nombre de JB Noticias, un espacio que se emitirá por partida doble durante el fin de semana, rompiendo con la lógica de repetir contenidos.

La primera emisión de JB Noticias está programada para este sábado 7 de febrero a las 9:00 p. m., mientras que el domingo 8 de febrero el programa saldrá al aire a las 7:00 p. m.. El propio Jorge fue enfático en aclarar que no se tratará del mismo programa retransmitido, sino de dos ediciones completamente distintas, pensadas para ofrecer variedad y mantener el interés del público durante ambos días.

Jorge Benavides regresa a la TV con JB Noticias y promete personajes nunca antes vistos.

Este detalle no es menor, ya que evidencia el nivel de trabajo y producción que hay detrás del proyecto. Según el propio Benavides, la apuesta es ambiciosa y busca ir más allá de lo que el público ya conoce de su estilo. La expectativa es alta, no solo por el formato, sino también por el regreso del humorista a Panamericana Televisión, una señal histórica de la televisión peruana.

Durante su reciente aparición en el programa Préndete, Jorge Benavides ofreció algunos alcances sobre lo que el público podrá ver en esta nueva etapa. Desde la llamada ‘esquina de la televisión’, el humorista dejó claro que JB Noticias no será una copia de trabajos anteriores, sino una propuesta con identidad propia, nuevos enfoques y personajes que aún no han sido vistos en pantalla.

Estamos creando nuevos personajes, la tía Gloria ya fue enterrada ayer. Mi trabajo está concentrado. La gente se va a sorprender porque hay cosas que no se han visto aún”, manifestó Jorge Benavides, marcando distancia con figuras icónicas de su carrera y adelantando que el programa apostará por la renovación constante.

Jorge Benavides regresa a la TV con JB Noticias y promete personajes nunca antes vistos.

¿Quienes acompañan a JB?

Estas declaraciones han generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes reconocen en Benavides una capacidad permanente de reinventarse y adaptarse a los cambios del público y de la televisión. El anuncio del “entierro” de personajes emblemáticos como la tía Gloria deja en claro que el humorista está dispuesto a cerrar ciclos para abrir nuevas etapas creativas.

El estreno de JB Noticias en Panamericana también marca un reencuentro con un elenco que ya ha demostrado química y éxito en proyectos anteriores. Como era de esperarse, Jorge Benavides no llega solo. El programa contará con gran parte del equipo que lo acompañó en JB en ATV y, anteriormente, en Latina, lo que garantiza una base sólida de experiencia y talento.

Entre los nombres confirmados se encuentran Gabriela Serpa, Danny Rosales, Joao Castillo, Cinthya Guerrero, Martín Farfán y Percy Diestra, artistas que han sabido ganarse el cariño del público gracias a su versatilidad y capacidad para interpretar diversos personajes. Además, Benavides adelantó que habrá otras incorporaciones sorpresa, cuyos nombres se revelarán conforme avance el programa.

Jorge Benavides regresa a la TV con JB Noticias y promete personajes nunca antes vistos.

