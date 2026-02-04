Perú

Elecciones 2026: Nueve regiones son señaladas con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones indica que entre los riesgos se encuentra la difusión de desinformación sobre la custodia de actas y agresiones a candidatos

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

El Jurado Nacional de Elecciones identificó que al menos nueve regiones de Perú presentan mayor riesgo de conflictividad electoral ante las elecciones generales de 2026. Según el JNE, este riesgo de “conflictividad” es producto de un análisis de incidentes ocurridos en la región.

Eugenia Fernán, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, señaló que el monitoreo de incidentes o conflictos de todo tipo se ha intensificado a menos de dos meses de la jornada electoral.

“Nosotros ya hemos listado una serie de regiones donde estamos mucho más atentos de los acontecimientos en el ámbito electoral. Y estas son Lima, Loreto, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Arequipa, Lambayeque y La Libertad. Estas son regiones que ofrecen, como les digo, más preocupación a nuestra línea de intervención en razón de los antecedentes que ya han tenido de conflictividad electoral el año 2021, pero además por algunos de los elementos que acabo de mencionar”, afrimó Fernán en conversación con RPP.

Nueve regiones son señaladas con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE para las elecciones 2026. (Foto: RPP)

Entre los factores determinantes para considerar estas zonas como riesgosas, Fernán mencionó los siguientes:

  • Antecedentes de conflictividad en procesos previos.
  • Presencia de conflictos electorales activos.
  • Problemas de inseguridad ciudadana.
  • Tasas de homicidios elevadas.

Para prevenir situaciones de violencia, el Jurado Nacional de Elecciones instaló en mayo de 2025 la primera Comisión Interinstitucional, cifra que ya alcanza veintisiete a nivel nacional. Estas comisiones incluyen a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y representantes de la sociedad civil, lo que permite el intercambio de información y un monitoreo permanente.

Riesgo electoral: agresiones y desinformación

Entre los reportes recientes del Jurado Nacional de Elecciones se registraron agresiones a candidatos en ciudades como Trujillo y Arequipa. Además, en Puno se han detectado campañas de desinformación electoral que podrían afectar la confianza en los organismos encargados del proceso, según Fernán.

La funcionaria advirtió que en zonas como Puno han surgido mensajes que cuestionan la existencia de una adecuada cadena de custodia de las actas y el manejo de votos, lo que incrementa la preocupación institucional ante la proximidad de los comicios.

Primarias 2025: 37 partidos inscriben
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuándo será el debate presidencial?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que el esperado encuentro entre los candidatos se desarrollará entre el 23 y el 30 de marzo. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario tradicional, privilegiando la transparencia y la pluralidad en un contexto de alta fragmentación y escepticismo ciudadano. “Normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de abril“, señaló.

El JNE ya ha iniciado el despliegue logístico necesario para habilitar instalaciones, equipos y conectividad, así como la coordinación con medios de comunicación nacionales y regionales. Burneo confirmó la asistencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, quienes se sumarán a veedores de la región para monitorear el desarrollo y la imparcialidad del debate.

“El trabajo de los observadores es independiente. Ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán y qué aspectos priorizarán durante su labor de supervisión”, puntualizó.

