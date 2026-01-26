¿Cuándo será el debate presidencial 2026? Presidente del JNE confirma fechas en las que los candidatos se enfrentarán

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), adelanta los preparativos para el debate presidencial.

El escenario electoral peruano se intensifica a menos de tres meses de las Elecciones Generales 2026. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que ya hay fecha para el debate presidencial, el cual busca ofrecer a la ciudadanía una oportunidad para conocer directamente las propuestas y posturas de quienes aspiran a liderar el país.

Burneo explicó que, debido a la cantidad de candidaturas inscritas –un total de 36 fórmulas presidenciales–, el debate se realizará en dos jornadas. El titular del JNE enfatizó que el evento se programa deliberadamente antes de Semana Santa para asegurar la máxima atención pública y evitar empalmes con las celebraciones religiosas y los días festivos.

La organización del debate contempla la implementación de una metodología consensuada con las organizaciones políticas, buscando garantizar el intercambio de ideas y evitar confrontaciones innecesarias. “Queremos que el formato privilegie la exposición de propuestas y reduzca los espacios para la confrontación personal, de modo que la ciudadanía reciba información relevante para emitir un voto informado”, afirmó el titular del JNE.

Debate presidencial del 2026 ya tiene fecha. (Foto: TV Perú)

¿Cuándo será el debate presidencial?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que el esperado encuentro entre los candidatos se desarrollará entre el 23 y el 30 de marzo. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario tradicional, privilegiando la transparencia y la pluralidad en un contexto de alta fragmentación y escepticismo ciudadano. “Normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de abril“, señaló.

El JNE ya ha iniciado el despliegue logístico necesario para habilitar instalaciones, equipos y conectividad, así como la coordinación con medios de comunicación nacionales y regionales. Burneo confirmó la asistencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, quienes se sumarán a veedores de la región para monitorear el desarrollo y la imparcialidad del debate.

“El trabajo de los observadores es independiente. Ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán y qué aspectos priorizarán durante su labor de supervisión”, puntualizó.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

El cronograma electoral establece que la lista final de candidatos admitidos se publicará el 14 de marzo. Antes de esa fecha, el pleno del JNE debe resolver todas las apelaciones sobre tachas y exclusiones.

Escepticismo ciudadano y fragmentación electoral

El anuncio del debate se da en medio de la reciente encuesta de Datum Internacional que expone un panorama de desencanto: uno de cada cuatro peruanos manifiesta que no votaría por ninguno de los actuales postulantes, mientras que el 18,4 % se declara indeciso. El respaldo a las principales candidaturas –Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez– se mantiene estable, aunque sin grandes diferencias entre sí. El sondeo también revela una clara preferencia por figuras nuevas en política, con el 65 % del electorado optando por un outsider frente a opciones tradicionales.

Además, la encuesta de CIT Opinión y Mercado, emitida en Panorama, muestra movimientos en intención de voto y el ingreso de nuevos protagonistas, como Alfonso López Chao y César Acuña, que experimentan avances en el ranking presidencial. En Lima, el actual alcalde Renzo Reggiardo lidera la preferencia municipal.