Perú

¿Cuándo será el debate presidencial 2026? Presidente del JNE confirma fechas en las que los candidatos se enfrentarán

Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones, dio detalles del evento en el que los 36 postulantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas y posturas

Guardar
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), adelanta los preparativos para el debate presidencial.

El escenario electoral peruano se intensifica a menos de tres meses de las Elecciones Generales 2026. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que ya hay fecha para el debate presidencial, el cual busca ofrecer a la ciudadanía una oportunidad para conocer directamente las propuestas y posturas de quienes aspiran a liderar el país.

Burneo explicó que, debido a la cantidad de candidaturas inscritas –un total de 36 fórmulas presidenciales–, el debate se realizará en dos jornadas. El titular del JNE enfatizó que el evento se programa deliberadamente antes de Semana Santa para asegurar la máxima atención pública y evitar empalmes con las celebraciones religiosas y los días festivos.

La organización del debate contempla la implementación de una metodología consensuada con las organizaciones políticas, buscando garantizar el intercambio de ideas y evitar confrontaciones innecesarias. “Queremos que el formato privilegie la exposición de propuestas y reduzca los espacios para la confrontación personal, de modo que la ciudadanía reciba información relevante para emitir un voto informado”, afirmó el titular del JNE.

Debate presidencial del 2026 ya
Debate presidencial del 2026 ya tiene fecha. (Foto: TV Perú)

¿Cuándo será el debate presidencial?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que el esperado encuentro entre los candidatos se desarrollará entre el 23 y el 30 de marzo. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario tradicional, privilegiando la transparencia y la pluralidad en un contexto de alta fragmentación y escepticismo ciudadano. “Normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de abril“, señaló.

El JNE ya ha iniciado el despliegue logístico necesario para habilitar instalaciones, equipos y conectividad, así como la coordinación con medios de comunicación nacionales y regionales. Burneo confirmó la asistencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, quienes se sumarán a veedores de la región para monitorear el desarrollo y la imparcialidad del debate.

“El trabajo de los observadores es independiente. Ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán y qué aspectos priorizarán durante su labor de supervisión”, puntualizó.

Roberto Burneo, presidente del Jurado
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

El cronograma electoral establece que la lista final de candidatos admitidos se publicará el 14 de marzo. Antes de esa fecha, el pleno del JNE debe resolver todas las apelaciones sobre tachas y exclusiones.

Escepticismo ciudadano y fragmentación electoral

El anuncio del debate se da en medio de la reciente encuesta de Datum Internacional que expone un panorama de desencanto: uno de cada cuatro peruanos manifiesta que no votaría por ninguno de los actuales postulantes, mientras que el 18,4 % se declara indeciso. El respaldo a las principales candidaturas –Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez– se mantiene estable, aunque sin grandes diferencias entre sí. El sondeo también revela una clara preferencia por figuras nuevas en política, con el 65 % del electorado optando por un outsider frente a opciones tradicionales.

Además, la encuesta de CIT Opinión y Mercado, emitida en Panorama, muestra movimientos en intención de voto y el ingreso de nuevos protagonistas, como Alfonso López Chao y César Acuña, que experimentan avances en el ranking presidencial. En Lima, el actual alcalde Renzo Reggiardo lidera la preferencia municipal.

Temas Relacionados

JNERoberto Burneodebate presidencialJurado Nacional de EleccionesElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Canciller contradice al premier y niega que el régimen chino esté detrás de las reuniones secretas entre José Jerí y empresarios

El ministro Hugo de Zela descartó que China haya estado involucrada en la filtración de videos sobre las reuniones secretas entre el presidente de transición y Zhihua Yang, como sugirió el jefe de Gabinete

Canciller contradice al premier y

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

La presencia de la influencer en la sede policial ha generado expectativa, luego de que la Fiscalía limitara la intervención de Melissa Klug en la investigación por presunta agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón comparece ante la

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

La ‘Máquina’, desde siempre, soñó con sostener un encuentro especial con Leo Messi. Vistiendo la camiseta de Alianza Lima, en una jornada inolvidable, cumplió su meta de vida

Alan Cantero no sale de

Reclusa embarazada sentenciada por trata de personas fugó de hospital público en Arequipa

El escape ocurrió mientras la interna permanecía hospitalizada por un embarazo cercano a las 40 semanas. La vigilancia estaba a cargo de dos agentes del INPE, hoy detenidas e investigadas

Reclusa embarazada sentenciada por trata

Accidente del Metropolitano: cifra de víctimas asciende a 46, ¿qué hacer si fuiste uno de los heridos?

Los afectados cuentan con la protección del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubre gastos médicos y otorga indemnizaciones según el tipo de lesión

Accidente del Metropolitano: cifra de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller contradice al premier y

Canciller contradice al premier y niega que el régimen chino esté detrás de las reuniones secretas entre José Jerí y empresarios

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Betssy Chávez mantendrá su asilo pese a la custodia de Brasil en la embajada de México en Lima: “No afecta en nada”

Elecciones 2026: ni prevención ni sanción en 13 planes de gobierno frente a la violencia contra la mujer

Ministros del Interior y de Energía y Minas serán citados por caso ‘Chifagate’, pero aún no tienen fecha

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón comparece ante la

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

Janet Barboza rechaza sumar otra conductora en “América Hoy” ¿y Rebeca Escribens?: “no es necesario más personas”

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’ con sus hijas y comparte emotivas fotos

Gisela Valcárcel cumple 63 años y comparte emotiva reflexión: “Siento esa libertad que se alcanza con los años”

DEPORTES

Alan Cantero no sale de

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

César Inga, giro en su futuro: se mantendrá en Universitario de Deportes a la espera de una mejora contractual

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maguilaura Frías escribe una página dorada con Fundación Cajasol Andalucía al conquistar la histórica Copa de la Reina