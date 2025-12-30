El fin de semana largo en Perú por Año Nuevo tiene un feriado y día no laborable: ¿quiénes trabajan y qué sueldo recibirán?

El feriado del viernes 1 de noviembre creará un fin de semana largo, de tres días. Así se espera que se muevan los turistas en estas fechas. - Crédito Andina

El año está por concluir y, tras la celebración de Navidad, muchos trabajadores en Perú se preguntan si podrán disfrutar de otro fin de semana largo al inicio de 2026. La respuesta depende de lo estipulado en la normativa vigente y de cómo se combinan los feriados oficiales con los días no laborables decretados por el Gobierno. El calendario laboral contempla tanto descansos remunerados como jornadas que requieren compensación, por lo que surgen dudas sobre quiénes tienen derecho a ausentarse y cómo se reflejan estos días en la remuneración mensual.

¿Cómo se construye el próximo fin de semana largo?

El Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, publicado el 2 de abril, estableció que, además de los pasados viernes 2 de mayo y 26 de diciembre de 2025, el viernes 2 de enero de 2026 será día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. De esta manera, se genera un nuevo “fin de semana largo”, que se inicia el jueves 1 de enero de 2026, feriado por Año Nuevo, y se extiende hasta el domingo 4 de enero, sumando cuatro días consecutivos de descanso. Esta disposición permite a miles de trabajadores planificar viajes, actividades familiares o simplemente tomar un respiro antes del inicio de las actividades habituales en enero.

Feriados y beneficios: qué dice la ley

Según el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, los feriados otorgan a los trabajadores el derecho a un descanso remunerado, aun sin asistir a laborar. Cuando una persona trabaja durante un feriado sin descanso sustitutorio, la ley establece que debe recibir el pago correspondiente al día feriado más la remuneración diaria con una sobretasa del 100 %. Incumplir con este pago constituye una infracción muy grave, con multas que pueden ir desde S/ 1.058 hasta S/ 24.163, dependiendo del tamaño de la empresa.

Este marco legal busca asegurar que los trabajadores no solo gocen de un descanso efectivo, sino que también se protejan sus derechos frente a eventuales abusos laborales. El pago doble por laborar en feriado es una de las garantías más relevantes del sistema.

Días no laborables: diferencias y criterios

A diferencia de los feriados, los días no laborables son jornadas especiales decretadas por el Ejecutivo, principalmente para el sector público. En estos casos, los trabajadores reciben su sueldo habitual, pero deben recuperar las horas posteriormente, según determine cada entidad. No existe pago adicional ni compensación económica. El viernes 2 de enero de 2026 es un día no laborable para el sector público, lo que significa que quienes lo tomen deberán compensar las horas en fechas posteriores.

En el sector privado, la aplicación de los días no laborables no es automática. El empleador y los trabajadores pueden acordar acogerse a este beneficio y definir cómo se realizará la recuperación de las horas. Si no hay acuerdo, la jornada transcurre con normalidad.

¿Quiénes trabajan y quiénes descansan?

Durante el próximo fin de semana largo, el jueves 1 de enero será feriado nacional para todos, mientras que el viernes 2 de enero será día no laborable solo para el sector público. Los empleados privados podrán acceder a este descanso si lo acuerdan con su empleador. Quienes trabajen en feriado sin descanso sustitutorio recibirán pago adicional, mientras que quienes laboren en día no laborable compensarán las horas, sin recibir un pago extra.

Calendario de feriados 2026 en Perú

El año 2026 contará con dieciséis feriados nacionales en Perú. Entre ellos destacan:

1 de enero: Año Nuevo

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

7 y 29 de junio: Batalla de Arica/Día de la Bandera y San Pedro y San Pablo

23, 28 y 29 de julio: Día de la Fuerza Aérea y Fiestas Patrias

6 y 30 de agosto: Batalla de Junín y Santa Rosa de Lima

8 de octubre: Combate de Angamos

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

8, 9 y 25 de diciembre: Inmaculada Concepción, Batalla de Ayacucho y Navidad

Estos feriados marcan pausas clave en la agenda laboral, permiten organizar actividades y ofrecen oportunidades para el descanso o la planificación de viajes familiares.

Así, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 ofrecen la posibilidad de un descanso prolongado, siempre sujetos a las reglas establecidas por la ley y los acuerdos internos en cada centro de trabajo.