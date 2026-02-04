Perú

Cayó horas después del crimen: así fue capturado el asesino del suboficial en el centro de Lima

Aarón Gian Carlo Cornejo Ramírez se encuentra detenido y será investigado por la muerte del efectivo. Aún se desconoce la identidad de su cómplice

Guardar

La captura del presunto asesino del suboficial de la Policía Nacional del Perú se produjo pocas horas después del ataque, durante un operativo policial en el centro de Lima. La intervención ocurrió la madrugada del 3 de febrero, cuando personal del Departamento de Investigación Criminal de El Agustino (Depincri) detectó a un sujeto armado caminando por la avenida 9 de diciembre, conocida como Paseo Colón.

El jefe de la Depincri de El Agustino, comandante Ronald Benjamín Sarmiento López, explicó que la intervención se dio como parte de patrullajes regulares en la zona. “Efectivamente, personal de la Depincri viene realizando este tipo de operativos en la jurisdicción de Lima. El día 3 de febrero, a las 2:30 a. m., se visualiza a una persona identificada como Aarón Gian Carlo Cornejo Ramírez, de 31 años, circulando por la avenida Colón con un arma de fuego en la mano, el cual es intervenido inmediatamente”, relató en TV Perú.

Durante el registro y las primeras diligencias, los agentes confirmaron que el arma que portaba pertenecía a un efectivo policial que había resultado herido en medio de una gresca ocurrida en un bar clandestino.

Policía detuvo al asesino del
Policía detuvo al asesino del suboficial tras operativo nocturno

“Al realizarle el registro y las primeras diligencias, se constata que en el interior de un bar se encontraba herido el suboficial de segunda, que en vida fue Omar Iván Rau Montalvo, de 40 años”, indicó el oficial.

Ambos fueron trasladados al Hospital Loayza, donde se intentó brindar atención médica. Sin embargo, el suboficial no sobrevivió a las heridas provocadas por los disparos.

¿Quién es el detenido?

El detenido fue identificado como Aarón Gian Carlo Cornejo Ramírez, de 31 años. Según la Policía, el sujeto no solo participó directamente en el ataque, sino que también se llevó el arma del suboficial tras el crimen. Las primeras investigaciones revelaron un dato relevante sobre su perfil.

“Esta persona tiene algún tipo de preparación militar en su adolescencia y encontramos que tiene una ventaja para dominar el arma, por conocimientos anteriores”, explicó el jefe policial.

Qué se sabe del asesino
Qué se sabe del asesino del suboficial: captura, perfil y las horas posteriores al ataque

Pese a haber resultado herido en una pierna, el sujeto logró huir del lugar tras los disparos, lo que permitió que fuera intervenido horas después durante el operativo policial.

En cuanto a su situación legal, el detenido permanece bajo investigación. Las diligencias buscan determinar responsabilidades y establecer si hubo participación de otras personas en el ataque.

El suboficial asesinado y las horas posteriores al ataque

La víctima fue identificada como Omar Iván Rau Montalvo, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, de 40 años. Al momento de los hechos, se encontraba de franco y había llegado solo al establecimiento.

El comandante Sarmiento también confirmó el impacto familiar que deja el crimen. “Se encontraba de franco y deja dos menores hijas, producto de esta muerte sucedida contra su persona”, lamentó.

Tras el ataque, la Policía activó los protocolos correspondientes, comunicó el hecho a la Fiscalía y dispuso que el personal involucrado quede a disposición de las autoridades para las investigaciones administrativas y penales.

La pelea dentro del bar clandestino

El ataque ocurrió dentro de un bar clandestino ubicado en la avenida 9 de diciembre, un local que ya había sido clausurado con anterioridad. Según las primeras indagaciones, dentro del establecimiento se produjo una gresca antes del tiroteo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir lo ocurrido. “Esto se encuentra en proceso de identificación. No obstante, se visualiza en el video que el suboficial realiza un primer disparo”, explicó el comandante.

Luego de ese momento, la situación se salió de control. “Sin embargo, la persona detenida, junto con otra persona que se está identificando, le quitan el armamento y le otorgan cinco disparos en la altura del abdomen al suboficial de segunda”, detalló.

Testigos que se encontraban en el local señalaron que el enfrentamiento no fue inmediato. “A través de los comensales se logró obtener la información de que momentos antes ya se había producido una gresca, donde el suboficial se retiró hacia la parte posterior, a la altura del baño, a fin de evitar este tipo de violencia”, comentó.

Temas Relacionados

CrimenCentro de LimaPNPEl Agustinobar clandestinoperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Anemia en el Perú: cuando el Estado normaliza una desigualdad evitable

No estamos frente a un tema marginal, es una crisis de salud pública con consecuencias económicas, sociales y políticas

Anemia en el Perú: cuando

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Por segunda edición consecutiva, la escuadra de La Victoria inicia su participación en el certamen internacional más relevante del continente en la primera ronda y en territorio paraguayo. Conoce los horarios del atractivo compromiso

A qué hora juega Alianza

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El club ‘blanquiazul’, tasado en millones a nivel de plantilla, buscará imponer condiciones contra un inexperimentado rival que viene muy venido a menos en su andadura en Paraguay. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs 2 de

Moción para pleno extraordinario alcanza las 56 firmas, sin respaldo de Fuerza Popular ni APP

Cuando estalló el escándalo del ‘Chifagate’, diferentes congresistas presentaron mociones de censura y vacancia contra Jerí, sin embargo estas deben ser discutidas en un pleno extraordinario

Moción para pleno extraordinario alcanza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Moción para pleno extraordinario alcanza

Moción para pleno extraordinario alcanza las 56 firmas, sin respaldo de Fuerza Popular ni APP

JEE acepta la renuncia de Miguel del Castillo a su candidatura como diputado por Primero la Gente

El colapso del INPE: crisis institucional, corrupción y fugas antes de la SUNIR

Marisol Pérez Tello dice que se evalúa la expulsión de Miguel del Castillo por asignar S/ 464 mil a su excanal

Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los USD3,6 millones de Dionisio Romero

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello llora al

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

Colectivo trans convoca plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

Melissa Klug revela el dolor que enfrenta por Samahara Lobatón y su cercanía con Bryan Torres: “Mi hija sigue en negación”

Romeo Santos regresa a Lima con Prince Royce: fecha, lugar y más detalles

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Exfigura de la selección de Portugal fue ofrecida a Universitario y recibió contundente respuesta: “Lo analizaron”

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo