Cayó horas después del crimen: así fue capturado el asesino del suboficial en el centro de Lima

La captura del presunto asesino del suboficial de la Policía Nacional del Perú se produjo pocas horas después del ataque, durante un operativo policial en el centro de Lima. La intervención ocurrió la madrugada del 3 de febrero, cuando personal del Departamento de Investigación Criminal de El Agustino (Depincri) detectó a un sujeto armado caminando por la avenida 9 de diciembre, conocida como Paseo Colón.

El jefe de la Depincri de El Agustino, comandante Ronald Benjamín Sarmiento López, explicó que la intervención se dio como parte de patrullajes regulares en la zona. “Efectivamente, personal de la Depincri viene realizando este tipo de operativos en la jurisdicción de Lima. El día 3 de febrero, a las 2:30 a. m., se visualiza a una persona identificada como Aarón Gian Carlo Cornejo Ramírez, de 31 años, circulando por la avenida Colón con un arma de fuego en la mano, el cual es intervenido inmediatamente”, relató en TV Perú.

Durante el registro y las primeras diligencias, los agentes confirmaron que el arma que portaba pertenecía a un efectivo policial que había resultado herido en medio de una gresca ocurrida en un bar clandestino.

Policía detuvo al asesino del suboficial tras operativo nocturno

“Al realizarle el registro y las primeras diligencias, se constata que en el interior de un bar se encontraba herido el suboficial de segunda, que en vida fue Omar Iván Rau Montalvo, de 40 años”, indicó el oficial.

Ambos fueron trasladados al Hospital Loayza, donde se intentó brindar atención médica. Sin embargo, el suboficial no sobrevivió a las heridas provocadas por los disparos.

¿Quién es el detenido?

El detenido fue identificado como Aarón Gian Carlo Cornejo Ramírez, de 31 años. Según la Policía, el sujeto no solo participó directamente en el ataque, sino que también se llevó el arma del suboficial tras el crimen. Las primeras investigaciones revelaron un dato relevante sobre su perfil.

“Esta persona tiene algún tipo de preparación militar en su adolescencia y encontramos que tiene una ventaja para dominar el arma, por conocimientos anteriores”, explicó el jefe policial.

Qué se sabe del asesino del suboficial: captura, perfil y las horas posteriores al ataque

Pese a haber resultado herido en una pierna, el sujeto logró huir del lugar tras los disparos, lo que permitió que fuera intervenido horas después durante el operativo policial.

En cuanto a su situación legal, el detenido permanece bajo investigación. Las diligencias buscan determinar responsabilidades y establecer si hubo participación de otras personas en el ataque.

El suboficial asesinado y las horas posteriores al ataque

La víctima fue identificada como Omar Iván Rau Montalvo, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, de 40 años. Al momento de los hechos, se encontraba de franco y había llegado solo al establecimiento.

El comandante Sarmiento también confirmó el impacto familiar que deja el crimen. “Se encontraba de franco y deja dos menores hijas, producto de esta muerte sucedida contra su persona”, lamentó.

Tras el ataque, la Policía activó los protocolos correspondientes, comunicó el hecho a la Fiscalía y dispuso que el personal involucrado quede a disposición de las autoridades para las investigaciones administrativas y penales.

La pelea dentro del bar clandestino

El ataque ocurrió dentro de un bar clandestino ubicado en la avenida 9 de diciembre, un local que ya había sido clausurado con anterioridad. Según las primeras indagaciones, dentro del establecimiento se produjo una gresca antes del tiroteo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir lo ocurrido. “Esto se encuentra en proceso de identificación. No obstante, se visualiza en el video que el suboficial realiza un primer disparo”, explicó el comandante.

Luego de ese momento, la situación se salió de control. “Sin embargo, la persona detenida, junto con otra persona que se está identificando, le quitan el armamento y le otorgan cinco disparos en la altura del abdomen al suboficial de segunda”, detalló.

Testigos que se encontraban en el local señalaron que el enfrentamiento no fue inmediato. “A través de los comensales se logró obtener la información de que momentos antes ya se había producido una gresca, donde el suboficial se retiró hacia la parte posterior, a la altura del baño, a fin de evitar este tipo de violencia”, comentó.