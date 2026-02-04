Perú

Carlos Alcántara se desnuda por el Día Mundial contra el Cáncer: “Vamos muchachos a hacernos la prueba”

El jurado de Yo Soy llamó la atención del público con una contundente fotografía, sin embargo esta tenía un mensaje oculto muy importante

El actor Carlos Alcántara posa
El actor Carlos Alcántara posa desnudo para la campaña "Hazte el examen" de la Liga Contra el Cáncer, promoviendo la detección temprana del cáncer de próstata en el Día Mundial contra el Cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de Carlos Alcántara en su cama, completamente desnudo, irrumpió en la conversación digital peruana tras ser publicada en su cuenta oficial de Instagram. La instantánea, que muestra al actor y comediante en una postura relajada, provocó múltiples interpretaciones y especulaciones en redes sociales. Sin emitir declaraciones inmediatas, Alcántara mantuvo en vilo a sus seguidores y al público en general, quienes intentaron descifrar el propósito de la publicación.

Días después, el propio Alcántara reveló que la fotografía formaba parte de una campaña de concientización sobre el cáncer de próstata, enmarcada en el Día Mundial contra el Cáncer.

El miércoles 4 de febrero, el artista resubió la polémica imagen, esta vez acompañada de un texto que no dejó espacio para la ambigüedad: “Ahora que ya tengo tu atención ¿sabías que cada 4 horas 1 peruano fallece por cáncer de próstata?”. Con estas palabras, el también jurado del programa Yo Soy transformó una publicación viral en un potente llamado a la prevención y el autocuidado.
En el pie de foto de la publicación, Alcántara profundizó su mensaje: “Día mundial contra el cáncer, vamos muchachos a hacernos la prueba, tengamos personalidad”. El actor instó a los hombres peruanos a superar tabúes y temores para someterse a chequeos preventivos, subrayando la importancia de la detección temprana en la lucha contra la enfermedad.

Su intervención se sumó a los esfuerzos de organizaciones y campañas que buscan reducir la mortalidad asociada al cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte en varones adultos en el país.

El gesto del actor fue ampliamente comentado, tanto por su audacia como por el trasfondo social que lo motivó. La imagen, que inicialmente dividió opiniones, terminó por instalar en la agenda pública una conversación sobre salud masculina y prevención del cáncer.

Carlos Alcántara jurado de Yo
Carlos Alcántara jurado de Yo Soy.

Perú registra más de 72 mil casos nuevos de cáncer

De acuerdo con cifras oficiales, Perú reporta más de 72.000 nuevos casos de cáncer cada año, y cerca de 36.000 muertes a causa de esta enfermedad. Entre los tipos de cáncer más frecuentes en la población masculina destaca el de próstata, una dolencia que, según especialistas, puede presentar síntomas en etapas avanzadas, lo que dificulta el diagnóstico oportuno.

La incidencia de cáncer de próstata y la mortalidad asociada han impulsado a organizaciones como la Liga Contra el Cáncer y el Ministerio de Salud a intensificar campañas de información y prevención. La recomendación recurrente de los expertos es que los hombres mayores de 50 años, o con antecedentes familiares, se sometan a controles periódicos.

En el contexto del Día Mundial contra el Cáncer, voces del sector salud reiteraron la importancia de romper estigmas relacionados con los exámenes médicos. El mensaje de Carlos Alcántara resonó en este sentido, al mencionar que “la personalidad” y el autocuidado son claves para enfrentar la enfermedad.

Se conmemora el Día Mundial
Se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con distintas actividades

La campaña impulsada por el actor se inscribe en un esfuerzo mayor por reducir el impacto del cáncer de próstata en la sociedad peruana. La visibilidad que figuras públicas brindan a estas causas contribuye a que más personas accedan a información veraz y tomen decisiones informadas sobre su salud.

El llamado de Alcántara coincide con una preocupación creciente entre autoridades sanitarias y organizaciones sociales, que advierten sobre la necesidad de reforzar la prevención y el acceso a diagnósticos tempranos. La cifra de fallecimientos, que equivale a una persona cada cuatro horas por cáncer de próstata, subraya la urgencia de atender el tema como una prioridad de salud pública.

