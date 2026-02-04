Perú

Campaña veterinaria gratis para este 14 de febrero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa facilita la detección temprana de afecciones, promueve la educación sobre tenencia responsable y refuerza la importancia de la prevención en la salud animal

Guardar
Esta iniciativa fomenta la tenencia
Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció la realización de una campaña veterinaria gratuita el próximo 14 de febrero, desde las 8:00 hasta las 13:00, en el Parque Virgen Guadalupe – Zona A, ubicado al frente de la comisaría distrital.

La jornada está orientada a los vecinos que conviven con perros y gatos, con el propósito de acercar servicios preventivos de salud animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.

Durante la actividad, profesionales ofrecerán atención básica y orientación personalizada sobre el cuidado de los engreídos de casa. El objetivo central es fortalecer la prevención de enfermedades, así como sensibilizar a la población sobre el papel fundamental que cumple el bienestar de las mascotas en la vida familiar y vecinal.

La iniciativa permite detectar a
La iniciativa permite detectar a tiempo enfermedades en perros y gatos - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Quienes asistan a la campaña podrán acceder a los siguientes servicios sin costo:

  • Vacuna antirrábica (Minsa): Aplicación destinada a proteger a perros y gatos contra la rabia, enfermedad viral que puede transmitirse a las personas y cuya prevención resulta esencial en zonas urbanas.
  • Desparasitación interna: Suministro de medicamentos para eliminar parásitos internos, contribuyendo a prevenir enfermedades que afectan tanto a las mascotas como a los integrantes del hogar.
  • Tratamiento antipulgas: Aplicación de productos específicos para erradicar pulgas, mejorando la comodidad y salud de los animales y reduciendo el riesgo de afecciones cutáneas y transmisibles.
  • Charla educativa: Espacio dirigido a los asistentes para informar sobre la importancia de la prevención, el calendario de vacunación, la higiene y los cuidados básicos para una convivencia armónica con los animales de compañía.
La campaña veterinaria iniciará desde
La campaña veterinaria iniciará desde las 8 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Además, la empresa CONVET participará ofreciendo la vacuna cuádruple gratuita, que protege contra cuatro enfermedades frecuentes en perros:

  • Moquillo (distemper): Prevención de una infección viral que afecta el sistema respiratorio y nervioso.
  • Hepatitis infecciosa: Protección contra una enfermedad viral que compromete la salud hepática.
  • Parvovirus: Vacunación esencial para evitar una afección gastrointestinal grave y altamente contagiosa.

Sin costo para los asistentes, estos servicios buscan facilitar el acceso de la comunidad a la salud veterinaria, prevenir enfermedades y asegurar el bienestar de los animales domésticos.

Es recomendable llevar a los perros con correa y, si corresponde, con bozal, para facilitar la atención y garantizar la seguridad de los asistentes. En el caso de los gatos, se aconseja transportarlos en bolso especial o kennel, acompañados de una manta para disminuir el estrés durante la revisión veterinaria.

La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La campaña no solo busca proteger la salud de las mascotas, sino también promover prácticas responsables que impacten positivamente en la convivencia vecinal. La detección temprana de afecciones y la información brindada permitirán a las familias adoptar medidas preventivas y reforzar el compromiso con el cuidado animal.

Para consultas adicionales sobre la campaña o detalles específicos, los interesados pueden comunicarse al número 9714125077 y recibir toda la información necesaria para participar en la jornada.

Importancia de la campaña contra la rabia

  • Protege a perros y gatos, principales transmisores urbanos del virus.
  • Ayuda a controlar brotes y evitar la propagación en la comunidad.
  • Es una medida obligatoria de salud pública y requisito para la tenencia responsable.
  • Su aplicación regular reduce riesgos de contagio y salva vidas humanas y animales.
  • Favorece la convivencia segura entre mascotas, familias y vecinos.

Temas Relacionados

campaña veterinariasaludperrosgatosSan Juan de Mirafloresperu-noticias

Más Noticias

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’, y la sentencia por S/ 100 mil que no declaró en su hoja de vida

JEE Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra el candidato al Senado por Avanza País por presuntamente haber declarado información falsa

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’,

‘Los Pulpos’ planean venganza por captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de alias ‘Jhonsson Pulpo’, reveló la PNP

Además de atentados en diversos puntos de la ciudad de Trujillo, planean atentar conta la vida de los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno Panta

‘Los Pulpos’ planean venganza por

Nuevo atentado contra discoteca de Toño Centella en Carabayllo: delincuentes dejan explosivo en local

Esta explosión causó destrozos en la fachada de un local ubicado en la avenida Micaela Bastidas, urbanización Santa Isabel. La PNP investiga quién estaría detrás del ataque

Nuevo atentado contra discoteca de

SBS disuelve a cooperativa de ahorro y crédito Integraperú: Esta es la razón

La Superintendencia continúa fiscalizando las coopac a nivel nacional. Esta vez le tocó a una de La Libertad

SBS disuelve a cooperativa de

El tráfico en Lima y Callao obliga a trabajadores de estos distritos a perder más de tres años de vida

Los vecinos que residen en distritos periféricos de la ciudad dedican casi cuatro horas al día para movilizarse hacia sus empleos, según un informe académico respaldado por instituciones oficiales y organismos de transporte

El tráfico en Lima y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña lanza nueva frase:

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

Acción Popular busca mantener su inscripción: presentan recurso de nulidad contra decisión del JNE que excluyó al partido de elecciones

“La culpa es del secretario”: La insólita defensa del juez condenado por favorecer a Vladimir Cerrón y el dato falso que dio

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Melissa Klug desmiente

Abogado de Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y advierte que está alejada de su mamá: “No se comunica”

Monserrat Seminario niega ser ‘mantenida’ por Melcochita y afirma que estudió varias carreras: “Él no quería que trabaje”

Hija de Melcochita amenaza a Monserrat Seminario: “Si algo le pasa a mi padre, la culpable es ella”

Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

Leonidas Yufra, hijo del ‘Chino Yufra’ denuncia intervención policial irregular en Villa María del Triunfo

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Hernán Barcos seguirá con atención el recorrido de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: “Es favorito en esta fase, tiene todas las de ganar”