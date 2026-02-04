Campaña veterinaria gratis para este 14 de febrero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció la realización de una campaña veterinaria gratuita el próximo 14 de febrero, desde las 8:00 hasta las 13:00, en el Parque Virgen Guadalupe – Zona A, ubicado al frente de la comisaría distrital.

La jornada está orientada a los vecinos que conviven con perros y gatos, con el propósito de acercar servicios preventivos de salud animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.

Durante la actividad, profesionales ofrecerán atención básica y orientación personalizada sobre el cuidado de los engreídos de casa. El objetivo central es fortalecer la prevención de enfermedades, así como sensibilizar a la población sobre el papel fundamental que cumple el bienestar de las mascotas en la vida familiar y vecinal.

La iniciativa permite detectar a tiempo enfermedades en perros y gatos - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Quienes asistan a la campaña podrán acceder a los siguientes servicios sin costo:

Vacuna antirrábica (Minsa): Aplicación destinada a proteger a perros y gatos contra la rabia, enfermedad viral que puede transmitirse a las personas y cuya prevención resulta esencial en zonas urbanas.

Desparasitación interna: Suministro de medicamentos para eliminar parásitos internos, contribuyendo a prevenir enfermedades que afectan tanto a las mascotas como a los integrantes del hogar.

Tratamiento antipulgas: Aplicación de productos específicos para erradicar pulgas, mejorando la comodidad y salud de los animales y reduciendo el riesgo de afecciones cutáneas y transmisibles.

Charla educativa: Espacio dirigido a los asistentes para informar sobre la importancia de la prevención, el calendario de vacunación, la higiene y los cuidados básicos para una convivencia armónica con los animales de compañía.

La campaña veterinaria iniciará desde las 8 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Además, la empresa CONVET participará ofreciendo la vacuna cuádruple gratuita, que protege contra cuatro enfermedades frecuentes en perros:

Moquillo (distemper): Prevención de una infección viral que afecta el sistema respiratorio y nervioso.

Hepatitis infecciosa: Protección contra una enfermedad viral que compromete la salud hepática.

Parvovirus: Vacunación esencial para evitar una afección gastrointestinal grave y altamente contagiosa.

Sin costo para los asistentes, estos servicios buscan facilitar el acceso de la comunidad a la salud veterinaria, prevenir enfermedades y asegurar el bienestar de los animales domésticos.

Es recomendable llevar a los perros con correa y, si corresponde, con bozal, para facilitar la atención y garantizar la seguridad de los asistentes. En el caso de los gatos, se aconseja transportarlos en bolso especial o kennel, acompañados de una manta para disminuir el estrés durante la revisión veterinaria.

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La campaña no solo busca proteger la salud de las mascotas, sino también promover prácticas responsables que impacten positivamente en la convivencia vecinal. La detección temprana de afecciones y la información brindada permitirán a las familias adoptar medidas preventivas y reforzar el compromiso con el cuidado animal.

Para consultas adicionales sobre la campaña o detalles específicos, los interesados pueden comunicarse al número 9714125077 y recibir toda la información necesaria para participar en la jornada.

Importancia de la campaña contra la rabia

Protege a perros y gatos, principales transmisores urbanos del virus.

Ayuda a controlar brotes y evitar la propagación en la comunidad.

Es una medida obligatoria de salud pública y requisito para la tenencia responsable.

Su aplicación regular reduce riesgos de contagio y salva vidas humanas y animales.

Favorece la convivencia segura entre mascotas, familias y vecinos.