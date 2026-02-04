Campaña veterinaria gratis para este 14 de febrero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció la realización de una campaña veterinaria gratuita el próximo 14 de febrero, desde las 8:00 hasta las 13:00, en el Parque Virgen Guadalupe – Zona A, ubicado al frente de la comisaría distrital.
La jornada está orientada a los vecinos que conviven con perros y gatos, con el propósito de acercar servicios preventivos de salud animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.
Durante la actividad, profesionales ofrecerán atención básica y orientación personalizada sobre el cuidado de los engreídos de casa. El objetivo central es fortalecer la prevención de enfermedades, así como sensibilizar a la población sobre el papel fundamental que cumple el bienestar de las mascotas en la vida familiar y vecinal.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Quienes asistan a la campaña podrán acceder a los siguientes servicios sin costo:
- Vacuna antirrábica (Minsa): Aplicación destinada a proteger a perros y gatos contra la rabia, enfermedad viral que puede transmitirse a las personas y cuya prevención resulta esencial en zonas urbanas.
- Desparasitación interna: Suministro de medicamentos para eliminar parásitos internos, contribuyendo a prevenir enfermedades que afectan tanto a las mascotas como a los integrantes del hogar.
- Tratamiento antipulgas: Aplicación de productos específicos para erradicar pulgas, mejorando la comodidad y salud de los animales y reduciendo el riesgo de afecciones cutáneas y transmisibles.
- Charla educativa: Espacio dirigido a los asistentes para informar sobre la importancia de la prevención, el calendario de vacunación, la higiene y los cuidados básicos para una convivencia armónica con los animales de compañía.
Además, la empresa CONVET participará ofreciendo la vacuna cuádruple gratuita, que protege contra cuatro enfermedades frecuentes en perros:
- Moquillo (distemper): Prevención de una infección viral que afecta el sistema respiratorio y nervioso.
- Hepatitis infecciosa: Protección contra una enfermedad viral que compromete la salud hepática.
- Parvovirus: Vacunación esencial para evitar una afección gastrointestinal grave y altamente contagiosa.
Sin costo para los asistentes, estos servicios buscan facilitar el acceso de la comunidad a la salud veterinaria, prevenir enfermedades y asegurar el bienestar de los animales domésticos.
Es recomendable llevar a los perros con correa y, si corresponde, con bozal, para facilitar la atención y garantizar la seguridad de los asistentes. En el caso de los gatos, se aconseja transportarlos en bolso especial o kennel, acompañados de una manta para disminuir el estrés durante la revisión veterinaria.
La campaña no solo busca proteger la salud de las mascotas, sino también promover prácticas responsables que impacten positivamente en la convivencia vecinal. La detección temprana de afecciones y la información brindada permitirán a las familias adoptar medidas preventivas y reforzar el compromiso con el cuidado animal.
Para consultas adicionales sobre la campaña o detalles específicos, los interesados pueden comunicarse al número 9714125077 y recibir toda la información necesaria para participar en la jornada.
Importancia de la campaña contra la rabia
- Protege a perros y gatos, principales transmisores urbanos del virus.
- Ayuda a controlar brotes y evitar la propagación en la comunidad.
- Es una medida obligatoria de salud pública y requisito para la tenencia responsable.
- Su aplicación regular reduce riesgos de contagio y salva vidas humanas y animales.
- Favorece la convivencia segura entre mascotas, familias y vecinos.