Gigi Mitre responde a desaire de Bárbara Cayo: “Nunca hemos sido amigas, ni en el colegio ni ahora”

El cruce entre la conductora de ‘Amor y Fuego’ y las hermanas Cayo generó revuelo en redes, y la conductora decidió responder con contundencia

La figura de TV marcó distancia absoluta tras el desaire y dejó claro que nunca existió cercanía con la actriz. Infobae Perú / Captura TV - Willax

La tensión entre Gigi Mitre y Bárbara Cayo, aunque breve, dejó ver el evidente distanciamiento entre ambas. Todo comenzó cuando las cámaras de Amor y Fuego se cruzaron con Fiorella y Bárbara Cayo, momento en el que una simple mención al nombre de la conductora desencadenó un comentario sarcástico que rápidamente se volvió viral.

Frente a esa escena, Gigi decidió responder con firmeza, dejando claro que no tiene interés alguno en estrechar lazos con la actriz. El ambiente se calentó cuando Fiorella recordó, entre risas, que Gigi alguna vez dijo que no eran amigas.

Aquello fue suficiente para que Bárbara Cayo, sin medir el impacto que podían tener sus palabras, soltara entre carcajadas: “¡Ah, no es amiga nuestra, Gigi!, ay obvio que no eres amiga nuestra, pero te conozco, pues, del colegio. Obvio, no serías amiga nuestra jajajaja”. Su reacción, captada por los reporteros, se sintió como un desaire directo, una especie de burla cubierta de ironía, que no pasó desapercibida.

Peluchín revela porque Fiorella Cayo no quiere saber nada con ‘Amor y Fuego’

En el set, Rodrigo González no tardó en analizar el gesto y recordar un episodio pasado que pudo haber influido en este distanciamiento. Mientras repasaba las imágenes, trajo a colación el día en que Bárbara fue ‘ampayada’ besando a un misterioso joven en un estacionamiento, un momento que —según dijo— marcó un quiebre en la relación de la actriz con el programa.

“Desde ese día nos bloqueaste, bloqueaste a la página, a todos. Cada vez que me pasan algo de ella no puedo verlo porque sale ‘usuario no disponible’. ¿Qué la voy a seguir?”, comentó Peluchín, evidenciando que el corte de comunicación entre ellos viene desde hace tiempo.

Ante él, Gigi escuchaba paciente, pero cuando llegó su turno decidió hablar sin rodeos. Rodrigo, fiel a su estilo provocador, le lanzó una pregunta que pretendía incomodarla: “¿Gigi, estás triste porque no te incluyen en su grupo?”. Lejos de esquivar la situación, ella tomó aire, levantó las cejas y se dispuso a aclarar todo.

Gigi Mitre descarta amistad con Bárbara Cayo

Con un tono firme, Mitre respondió: “Ellas no son de mi promoción, ellas entraron después al colegio, yo no las conocía. Nunca hemos sido amigas, ni en el colegio ni fuera del colegio. Nunca les he hablado ni hemos parado, ni nunca nada. ¿Amigos? Soy amiga de miles antes que de ella”. Su respuesta, contundente y sin filtros, dejó claro que lo sucedido no le causa ni pena ni sorpresa, y que su vida social no depende de ser aceptada en ningún “círculo Cayo”.

Las palabras de Gigi no fueron un ataque, sino una delimitación clara de su postura. Para ella, el vínculo con las hermanas nunca existió, ni en el pasado ni ahora, y su reacción no tiene nada que ver con resentimientos escolares o viejos roces. Más bien, buscó desmitificar la narrativa que algunos fans estaban armando en redes, insinuando que la conductora se habría sentido desplazada por no ser parte del grupo.

Mientras tanto, Rodrigo continuó analizando lo ocurrido, especialmente la actitud de Fiorella, quien intentó “guiar” a su hermana para evitar que siguiera hablando. El conductor ironizó este gesto diciendo: “¿Tú no sabes gestionar tus emociones? No arrastres a toda tu familia contigo, ellos quieren hablar. No quieren comprar tus líos, deja a tu familia en paz”. Su comentario dejaba entrever que la situación interna entre las hermanas podría no ser tan perfecta como aparentan y que quizá el desaire a Gigi fue más una reacción automática que un ataque personal.

Pese a ello, en la calle, el momento original entre las hermanas y el reportero fue más que suficiente para que el tema estallara. Fiorella, intentando controlar la situación, murmuró: “Acuérdate que Gigi dice que no es nuestra amiga y no nos conoce”, como si quisiera anticipar lo que vendría después. Pero fue la risa despreocupada de Bárbara lo que convirtió la escena en titular.

