La desgarradora confesión de Yrma Guerrero, de Corazón Serrano, sobre su hermana Edita: “Yo debí haber muerto, no ella”

Yrma Guerrero, de Corazón Serrano, recuerda a su hermana Edita. | El Reventonzao de la Chola / ]América TV

A propósito de la celebración del aniversario 32 de Corazón Serrano en los escenarios, para Yrma Guerrero, cada nota es un recordatorio de la ausencia de su hermana Edita Guerrero, quien fue fundadora y vocalista de la agrupación. En una emotiva entrevista en el programa de ‘La Chola Chabuca’, la cantante se quebró en vivo al recordar a su hermana, quien falleció en 2014 a los 30 años, y confesó que cree que quien debe estar en su lugar es ella.

La reciente presentación de Corazón Serrano en el Coliseo Dibós, un hito en la carrera de la agrupación piurana, agudizó el dolor y nostalgia de Yrma por la ausencia de la entrañable Edita. “Ella sería la más feliz”, dijo sobre el éxito del grupo y de su familia. “Rebobiné hacia nuestros inicios, me imaginé a mi hermana al costado mío y yo decía: ‘Ella debería estar aquí'”, reveló causando la conmoción de las integrantes del grupo.

Pero fue el dulce canto de la canción ‘Te Voy a Extrañar’ interpretada a capella por la vocalista de Corazón Serrano Lesly Águila durante la entrevista, lo que causó lágrimas en los ojos de Yrma. “Ella no merecía morir”, expresó con la voz quebrada tras recordar a la multitud de gente que despidió a su hermana Edita tras su muerte en 2014.

El trágico fallecimiento de Edita Guerrero en 2014 marcó un antes y después en Corazón Serrano.

“No sé por qué tocan el tema y cada vez me quiebro. Lo siento mucho. Pero para mí sí es muy difícil tocar el tema de ella, más que todo en estas fechas importantes... Hay muchas veces en que yo dije ‘Yo debí haber muerto, no ella’”, reveló la artista con pesar sobre alcanzar el éxito sin la presencia de su hermana Edita Guerrero, quien fue fundamental en la construcción del grupo.

<b>El trágico fallecimiento de Edita Guerrero hace 10 años</b>

La muerte de Edita Guerrero en marzo de 2014, tras una fallida operación a raíz de sufrir una muerte cerebral a causa de un aneurisma, conmocionó al mundo de la cumbia nacional. La voz del conjunto de los hermanos Guerrero Neira se había alejado temporalmente de los escenarios debido a su embarazo.

A pocos días de cumplir 31 años y tras el reciente nacimiento de su segunda hija, la vocalista dejó un legado musical y un profundo dolor en sus familiares, amigos y seguidores. Su partida marcó un antes y un después en la trayectoria de Corazón Serrano, obligando a la agrupación a reconfigurarse y a continuar sin su voz principal.

Edita Guerrero fue despedida por miles de personas, dejando un legado musical tras su muerte poco antes de cumplir 31 años.

<b>¿Cuándo será la gran celebración del aniversario 32 de Corazón Serrano y dónde comprar las entradas?</b>

El próximo 8 de febrero del 2025 se llevará a cabo ‘Camino a un Sueño’, el evento oficial de celebración por los 32 años de trayectoria musical de la agrupación intérprete de ‘Díganle’ en el Estadio San Marcos. La preventa ya está disponible en Teleticket e Yrma Guerrero anunció que está ‘sold out’. “Ya vamos el 50% de las ventas”, confirmó a ‘La Chola Chabuca’.

Corazón Serrano anuncia "Camino a un Sueño", concierto a celebrarse este 8 de febrero en el Estadio San Marcos por el aniversario 32 de la agrupación.

<b>Yrma Guerrero ya piensa en su retiro de Corazón Serrano</b>

La reciente decisión de Yrma de alejarse parcialmente de los escenarios fue anunciada el pasado junio. Tras 30 años de carrera ininterrumpida con Corazón Serrano, la icónica cantante ha optado por priorizar su vida familiar. En una entrevista radial, explicó que, con la incorporación de las nuevas integrantes, siente que ha llegado el momento de tomar un merecido descanso y dedicarse a sus hijos. “He dicho que ya me toca, que me merezco ciertas vacaciones”, afirmó.

La artista reconoció que la intensidad de su carrera musical le ha impedido disfrutar plenamente de su rol como madre. “Quiero dedicarle más tiempo a mis hijos y a mi familia”, declaró. “Quiero compartir esas cosas de colegio, de mamá, reuniones... sentirme mamá de verdad”.

Yrma Guerrero explica su ausencia en los conciertos de Corazón Serrano. | Radio Nueva Q

Estas palabras dejan entrever la posibilidad de un retiro definitivo de los escenarios. Sin embargo, algunos promotores, conscientes de la importancia de Yrma, incluso exigen su presencia para contratar a la banda, según reveló su hermano Edwin Guerrero Neira.